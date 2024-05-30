https://ria.ru/20240530/krym-1949284117.html
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко ушел в отставку
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко ушел в отставку - РИА Новости, 30.05.2024
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко ушел в отставку
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, возглавлявший министерство более шести лет, ушел в отставку, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:04
2024-05-30T10:04
2024-05-30T10:04
республика крым
сергей аксенов (политик)
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, возглавлявший министерство более шести лет, ушел в отставку, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов. "Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Александрович Волченко написал заявление об увольнении по собственному желанию", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале. Его место займет Сергей Ганзий, занимавший должность замначальника организационного управления аппарата Государственного совета Крыма, добавил Аксенов. Волченко стал министром в 2017 году. Должность, согласно крымской конституции, должна также проходить утверждение парламентом республики. Ранее Аксенов сообщил об отставке министра ЖКХ региона Сергея Донца.
https://ria.ru/20240530/minoborony-1949261741.html
https://ria.ru/20240528/bayden-1948813238.html
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республика крым, сергей аксенов (политик), вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко ушел в отставку
Министр курортов Крыма, возглавлявший министерство более 6 лет, ушел в отставку