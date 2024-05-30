Рейтинг@Mail.ru
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко ушел в отставку - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/krym-1949284117.html
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко ушел в отставку
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко ушел в отставку - РИА Новости, 30.05.2024
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко ушел в отставку
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, возглавлявший министерство более шести лет, ушел в отставку, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:04
2024-05-30T10:04
республика крым
сергей аксенов (политик)
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592535479_0:56:3012:1750_1920x0_80_0_0_4e65d9e6acc3f0e6cc98ba6f7da87ee4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, возглавлявший министерство более шести лет, ушел в отставку, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов. "Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Александрович Волченко написал заявление об увольнении по собственному желанию", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале. Его место займет Сергей Ганзий, занимавший должность замначальника организационного управления аппарата Государственного совета Крыма, добавил Аксенов. Волченко стал министром в 2017 году. Должность, согласно крымской конституции, должна также проходить утверждение парламентом республики. Ранее Аксенов сообщил об отставке министра ЖКХ региона Сергея Донца.
https://ria.ru/20240530/minoborony-1949261741.html
https://ria.ru/20240528/bayden-1948813238.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592535479_169:0:2845:2007_1920x0_80_0_0_8601662c75a212bdb6cdb8c5b326be5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, сергей аксенов (политик), вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко ушел в отставку

Министр курортов Крыма, возглавлявший министерство более 6 лет, ушел в отставку

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВадим Волченко
Вадим Волченко - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вадим Волченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, возглавлявший министерство более шести лет, ушел в отставку, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов. "Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Александрович Волченко написал заявление об увольнении по собственному желанию", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.
Его место займет Сергей Ганзий, занимавший должность замначальника организационного управления аппарата Государственного совета Крыма, добавил Аксенов.
Вид на Керченский пролив с набережной в Керчи - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
У берегов Крыма уничтожили восемь ракет ATACMS и два морских беспилотника
Вчера, 07:16
Волченко стал министром в 2017 году. Должность, согласно крымской конституции, должна также проходить утверждение парламентом республики.
Ранее Аксенов сообщил об отставке министра ЖКХ региона Сергея Донца.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
В Крыму сочли слова Байдена о Второй мировой войне склерозом
28 мая, 07:16
 
Республика КрымСергей Аксенов (политик)Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала