https://ria.ru/20240530/krym-1949284117.html

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко ушел в отставку

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко ушел в отставку - РИА Новости, 30.05.2024

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко ушел в отставку

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, возглавлявший министерство более шести лет, ушел в отставку, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T10:04

2024-05-30T10:04

2024-05-30T10:04

республика крым

сергей аксенов (политик)

вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, возглавлявший министерство более шести лет, ушел в отставку, сообщил в четверг глава республики Сергей Аксенов. "Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Александрович Волченко написал заявление об увольнении по собственному желанию", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале. Его место займет Сергей Ганзий, занимавший должность замначальника организационного управления аппарата Государственного совета Крыма, добавил Аксенов. Волченко стал министром в 2017 году. Должность, согласно крымской конституции, должна также проходить утверждение парламентом республики. Ранее Аксенов сообщил об отставке министра ЖКХ региона Сергея Донца.

https://ria.ru/20240530/minoborony-1949261741.html

https://ria.ru/20240528/bayden-1948813238.html

республика крым

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республика крым, сергей аксенов (политик), вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)