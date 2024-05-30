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Губернатор Котюков: концепция IT-технопарка разрабатывается для Красноярска
Губернатор Котюков: концепция IT-технопарка разрабатывается для Красноярска - РИА Новости, 30.05.2024
Губернатор Котюков: концепция IT-технопарка разрабатывается для Красноярска
Специалисты совместно с фондом "Сколково" разрабатывают концепцию IT-технопарка в Красноярске, в число его резидентов готовы войти более 20 компаний цифрового... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T19:58
2024-05-30T19:58
2024-05-30T19:58
технологии
красноярск
красноярский край
россия
михаил котюков
владимир путин
сколково
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КРАСНОЯРСК, 31 мая – РИА Новости. Специалисты совместно с фондом "Сколково" разрабатывают концепцию IT-технопарка в Красноярске, в число его резидентов готовы войти более 20 компаний цифрового сектора экономики, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. По ее данным, об этом губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил во время выступления перед депутатами краевого парламента. Он рассказал об основных направлениях экономической и социальной политики региона и планах по выполнению задачи обеспечения технологического суверенитета страны, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, регион сосредоточится на таких направлениях, как беспилотные авиационные системы, средства производства и автоматизации, новые материалы и химия, перспективные космические технологии и сервисы, энергетические технологии. Котюков рассказал, что в дополнение к действующим в крае промышленным паркам появятся новые. Рассматривается вариант создания промпарков на площадках бывшего завода автоприцепов в Сосновоборске и бывшего химкомбината "Енисей" в Красноярске. Также прорабатывается возможность создания промпарка в Енисейске для сборки металлоконструкций энергообъектов масштабного инвестиционного проекта на севере края. "Губернатор сообщил, что совместно с фондом "Сколково", при участии представителей вузов и IT-сообщества, разрабатывается концепция IT-технопарка в Красноярске. Интерес и готовность войти в число резидентов выразили более 20 компаний цифрового сектора экономики", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, красноярск, красноярский край, россия, михаил котюков, владимир путин, сколково
Технологии, Красноярск, Красноярский край, Россия, Михаил Котюков, Владимир Путин, Сколково
КРАСНОЯРСК, 31 мая – РИА Новости. Специалисты совместно с фондом "Сколково" разрабатывают концепцию IT-технопарка в Красноярске, в число его резидентов готовы войти более 20 компаний цифрового сектора экономики, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По ее данным, об этом губернатор Красноярского края Михаил Котюков
заявил во время выступления перед депутатами краевого парламента. Он рассказал об основных направлениях экономической и социальной политики региона и планах по выполнению задачи обеспечения технологического суверенитета страны, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным
.
По его словам, регион сосредоточится на таких направлениях, как беспилотные авиационные системы, средства производства и автоматизации, новые материалы и химия, перспективные космические технологии и сервисы, энергетические технологии.
Котюков рассказал, что в дополнение к действующим в крае промышленным паркам появятся новые. Рассматривается вариант создания промпарков на площадках бывшего завода автоприцепов в Сосновоборске
и бывшего химкомбината "Енисей" в Красноярске. Также прорабатывается возможность создания промпарка в Енисейске
для сборки металлоконструкций энергообъектов масштабного инвестиционного проекта на севере края.
"Губернатор сообщил, что совместно с фондом "Сколково", при участии представителей вузов и IT-сообщества, разрабатывается концепция IT-технопарка в Красноярске. Интерес и готовность войти в число резидентов выразили более 20 компаний цифрового сектора экономики", - говорится в сообщении.