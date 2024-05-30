https://ria.ru/20240530/kotyukov-1949504961.html

Губернатор Котюков: концепция IT-технопарка разрабатывается для Красноярска

Губернатор Котюков: концепция IT-технопарка разрабатывается для Красноярска - РИА Новости, 30.05.2024

Губернатор Котюков: концепция IT-технопарка разрабатывается для Красноярска

Специалисты совместно с фондом "Сколково" разрабатывают концепцию IT-технопарка в Красноярске, в число его резидентов готовы войти более 20 компаний цифрового... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T19:58

2024-05-30T19:58

2024-05-30T19:58

технологии

красноярск

красноярский край

россия

михаил котюков

владимир путин

сколково

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КРАСНОЯРСК, 31 мая – РИА Новости. Специалисты совместно с фондом "Сколково" разрабатывают концепцию IT-технопарка в Красноярске, в число его резидентов готовы войти более 20 компаний цифрового сектора экономики, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. По ее данным, об этом губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил во время выступления перед депутатами краевого парламента. Он рассказал об основных направлениях экономической и социальной политики региона и планах по выполнению задачи обеспечения технологического суверенитета страны, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, регион сосредоточится на таких направлениях, как беспилотные авиационные системы, средства производства и автоматизации, новые материалы и химия, перспективные космические технологии и сервисы, энергетические технологии. Котюков рассказал, что в дополнение к действующим в крае промышленным паркам появятся новые. Рассматривается вариант создания промпарков на площадках бывшего завода автоприцепов в Сосновоборске и бывшего химкомбината "Енисей" в Красноярске. Также прорабатывается возможность создания промпарка в Енисейске для сборки металлоконструкций энергообъектов масштабного инвестиционного проекта на севере края. "Губернатор сообщил, что совместно с фондом "Сколково", при участии представителей вузов и IT-сообщества, разрабатывается концепция IT-технопарка в Красноярске. Интерес и готовность войти в число резидентов выразили более 20 компаний цифрового сектора экономики", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240118/podderzhka-1922103790.html

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Алёна Пава

технологии, красноярск, красноярский край, россия, михаил котюков, владимир путин, сколково