https://ria.ru/20240530/kontsert-1949286615.html
Глава PMI назвал информацию о концерте Канье Уэста в Москве фейком
Глава PMI назвал информацию о концерте Канье Уэста в Москве фейком - РИА Новости, 30.05.2024
Глава PMI назвал информацию о концерте Канье Уэста в Москве фейком
Президент корпорации-организатора концертов PMI Евгений Финкельштейн в беседе с РИА Новости назвал информацию о том, что концерт американского рэпера Канье... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:13
2024-05-30T10:13
2024-05-30T10:13
культура
москва
россия
канье уэст
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747985011_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_aa278e977212056c79186edd9a3a4cd8.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент корпорации-организатора концертов PMI Евгений Финкельштейн в беседе с РИА Новости назвал информацию о том, что концерт американского рэпера Канье Уэста пройдет в июне в Москве, бредом. В Telegram-канале Mash был опубликован "контракт" на концерт Канье Уэста в "Лужниках" Москве, который якобы должен состояться 8 июня. "Если выложить контракт с Канье Уэстом, то контракта никакого не будет. Это непрофессионально. Контракт - это секретный документ. Когда ты выкладываешь это в Telegram-канал или желтой прессе, то это звучит как бред или способ заработать. За неделю такие контракты и концерты не делаются: происходит согласование с милицией, разрешение и прочее. Это не просто так", - сказал собеседник агентства. Ранее создатель концертного агентства TCI, его генеральный директор Эдуард Ратников заявил РИА Новости, что информация о том, что американский рэпер Канье Уэст даст концерт в Москве летом, является фейком. Промоутерская компания PMI SHOW входит в корпорацию PMI и работает на концертном рынке России с 1998 года.
https://ria.ru/20240118/uest-1921991593.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747985011_0:0:1864:1397_1920x0_80_0_0_0fc910aa83475d396ac1ae52f5939b3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, канье уэст
Культура, Москва, Россия, Канье Уэст
Глава PMI назвал информацию о концерте Канье Уэста в Москве фейком
Финкельштейн назвал информацию о концерте Канье Уэста в Москве бредом
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент корпорации-организатора концертов PMI Евгений Финкельштейн в беседе с РИА Новости назвал информацию о том, что концерт американского рэпера Канье Уэста пройдет в июне в Москве, бредом.
В Telegram-канале Mash был опубликован "контракт" на концерт Канье Уэста в "Лужниках" Москве, который якобы должен состояться 8 июня.
«
"Если выложить контракт с Канье Уэстом, то контракта никакого не будет. Это непрофессионально. Контракт - это секретный документ. Когда ты выкладываешь это в Telegram-канал или желтой прессе, то это звучит как бред или способ заработать. За неделю такие контракты и концерты не делаются: происходит согласование с милицией, разрешение и прочее. Это не просто так", - сказал собеседник агентства.
Ранее создатель концертного агентства TCI, его генеральный директор Эдуард Ратников заявил РИА Новости, что информация о том, что американский рэпер Канье Уэст даст концерт в Москве летом, является фейком.
Промоутерская компания PMI SHOW входит в корпорацию PMI и работает на концертном рынке России с 1998 года.