https://ria.ru/20240530/kontsert-1949286615.html

Глава PMI назвал информацию о концерте Канье Уэста в Москве фейком

Глава PMI назвал информацию о концерте Канье Уэста в Москве фейком - РИА Новости, 30.05.2024

Глава PMI назвал информацию о концерте Канье Уэста в Москве фейком

Президент корпорации-организатора концертов PMI Евгений Финкельштейн в беседе с РИА Новости назвал информацию о том, что концерт американского рэпера Канье... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T10:13

2024-05-30T10:13

2024-05-30T10:13

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент корпорации-организатора концертов PMI Евгений Финкельштейн в беседе с РИА Новости назвал информацию о том, что концерт американского рэпера Канье Уэста пройдет в июне в Москве, бредом. В Telegram-канале Mash был опубликован "контракт" на концерт Канье Уэста в "Лужниках" Москве, который якобы должен состояться 8 июня. "Если выложить контракт с Канье Уэстом, то контракта никакого не будет. Это непрофессионально. Контракт - это секретный документ. Когда ты выкладываешь это в Telegram-канал или желтой прессе, то это звучит как бред или способ заработать. За неделю такие контракты и концерты не делаются: происходит согласование с милицией, разрешение и прочее. Это не просто так", - сказал собеседник агентства. Ранее создатель концертного агентства TCI, его генеральный директор Эдуард Ратников заявил РИА Новости, что информация о том, что американский рэпер Канье Уэст даст концерт в Москве летом, является фейком. Промоутерская компания PMI SHOW входит в корпорацию PMI и работает на концертном рынке России с 1998 года.

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