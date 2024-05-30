https://ria.ru/20240530/konferentsiya-1949375313.html

Программа конференции по Украине еще разрабатывается, заявил МИД Швейцарии

Программа конференции по Украине еще разрабатывается, заявил МИД Швейцарии - РИА Новости, 30.05.2024

Программа конференции по Украине еще разрабатывается, заявил МИД Швейцарии

Программа мирной конференции по Украине в Швейцарии в июне всё ещё находится в стадии разработки, основное внимание будет уделено темам, представляющим... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T14:25

2024-05-30T14:25

2024-05-30T14:33

швейцария

украина

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ЖЕНЕВА, 30 мая – РИА Новости. Программа мирной конференции по Украине в Швейцарии в июне всё ещё находится в стадии разработки, основное внимание будет уделено темам, представляющим международный интерес, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер."Программа конференции находится в стадии разработки. Основное внимание будет уделяться тематическим областям, представляющим международный интерес и затрагивающим большое количество государств, таким как ядерная безопасность, продовольственная безопасность, а также человеческий вопрос в условиях войны", - сказал он.Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерна. Россия не будет присутствовать, но ожидается участие до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.

https://ria.ru/20240526/sammit-1948451387.html

швейцария

украина

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швейцария, украина