https://ria.ru/20240530/kompensatsii-1949249468.html
Террористы из "Крокуса" не смогут выплатить компенсации, уверены в ОНК
Террористы из "Крокуса" не смогут выплатить компенсации, уверены в ОНК - РИА Новости, 30.05.2024
Террористы из "Крокуса" не смогут выплатить компенсации, уверены в ОНК
Обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле" не смогут выплатить компенсации потерпевшим даже при пожизненном сроке, сказал в беседе с РИА Новости член ОНК Москвы РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T02:03
2024-05-30T02:03
2024-05-30T05:34
теракт в "крокус сити холле"
россия
москва
александр мальцев (синхронист)
онк
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле" не смогут выплатить компенсации потерпевшим даже при пожизненном сроке, сказал в беседе с РИА Новости член ОНК Москвы Александр Мальцев. Мальцев напомнил, что трудовая деятельность является обязательной в любом исправительном учреждении в России. В каждом учреждении свое производство — это зависит, в том числе, от региона расположения. Наиболее популярные — швейные цеха, производства мебели, металлообработка."В действительности имеют работу лишь треть таких граждан. Это связано и с необходимостью соблюдения режима, и с нехваткой кадров в исправительном учреждении, и с необходимостью обучения осужденных, а также в целом с наличием заказов", — сказал Мальцев.Как объяснил правозащитник, зарплата осужденного, согласно законодательству, не должна быть ниже МРОТ (в зависимости от региона пребывания). При этом, по его словам, размер зарплаты зависит от выработки нормы — квалификации, возможностей, наличия заказов.По словам Мальцева, из зарплаты осужденных удерживается часть средств на содержание в исправительном учреждении, также заключенные платят подоходный налог. "Остальные оставшиеся деньги могут быть взысканы в счет компенсации пострадавшим, но "на выходе" это получается скромная сумма", — пояснил член ОНК Москвы."Поэтому, безусловно, если они (фигуранты уголовного дела о теракте - ред.) будут приговорены к пожизненному сроку лишения свободы, то будут обязаны работать и выплачивать компенсации потерпевшим, но это в случае, если в том исправительном учреждении, в которое их направят, будет работа. Однако полностью выплатить нанесенный ущерб только тюремной зарплатой они не смогут даже за всю жизнь, проведенную за решеткой", — заключил Мальцев.Теракт в подмосковном концертном зале произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Обвиняемыми по делу проходят 12 человек. После вынесения приговора не исключено, что со стороны потерпевших или родных погибших могут быть поданы гражданские иски для возмещения вреда.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935166453.html
https://ria.ru/20240529/krokus-1949076978.html
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россия, москва, александр мальцев (синхронист), онк, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Москва, Александр Мальцев (синхронист), ОНК, Крокус
Террористы из "Крокуса" не смогут выплатить компенсации, уверены в ОНК
ОНК: террористы из "Крокуса" не выплатят компенсации даже при пожизненном сроке
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле" не смогут выплатить компенсации потерпевшим даже при пожизненном сроке, сказал в беседе с РИА Новости член ОНК Москвы Александр Мальцев.
Мальцев напомнил, что трудовая деятельность является обязательной в любом исправительном учреждении в России
. В каждом учреждении свое производство — это зависит, в том числе, от региона расположения. Наиболее популярные — швейные цеха, производства мебели, металлообработка.
"В действительности имеют работу лишь треть таких граждан. Это связано и с необходимостью соблюдения режима, и с нехваткой кадров в исправительном учреждении, и с необходимостью обучения осужденных, а также в целом с наличием заказов", — сказал Мальцев.
Как объяснил правозащитник, зарплата осужденного, согласно законодательству, не должна быть ниже МРОТ (в зависимости от региона пребывания). При этом, по его словам, размер зарплаты зависит от выработки нормы — квалификации, возможностей, наличия заказов.
По словам Мальцева, из зарплаты осужденных удерживается часть средств на содержание в исправительном учреждении, также заключенные платят подоходный налог. "Остальные оставшиеся деньги могут быть взысканы в счет компенсации пострадавшим, но "на выходе" это получается скромная сумма", — пояснил член ОНК Москвы
.
"Поэтому, безусловно, если они (фигуранты уголовного дела о теракте - ред.) будут приговорены к пожизненному сроку лишения свободы, то будут обязаны работать и выплачивать компенсации потерпевшим, но это в случае, если в том исправительном учреждении, в которое их направят, будет работа. Однако полностью выплатить нанесенный ущерб только тюремной зарплатой они не смогут даже за всю жизнь, проведенную за решеткой", — заключил Мальцев.
Теракт в подмосковном концертном зале произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Обвиняемыми по делу проходят 12 человек. После вынесения приговора не исключено, что со стороны потерпевших или родных погибших могут быть поданы гражданские иски для возмещения вреда.