Рейтинг@Mail.ru
Террористы из "Крокуса" не смогут выплатить компенсации, уверены в ОНК - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
02:03 30.05.2024 (обновлено: 05:34 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/kompensatsii-1949249468.html
Террористы из "Крокуса" не смогут выплатить компенсации, уверены в ОНК
Террористы из "Крокуса" не смогут выплатить компенсации, уверены в ОНК - РИА Новости, 30.05.2024
Террористы из "Крокуса" не смогут выплатить компенсации, уверены в ОНК
Обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле" не смогут выплатить компенсации потерпевшим даже при пожизненном сроке, сказал в беседе с РИА Новости член ОНК Москвы РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T02:03
2024-05-30T05:34
теракт в "крокус сити холле"
россия
москва
александр мальцев (синхронист)
онк
крокус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943146813_0:185:3130:1946_1920x0_80_0_0_4e6378c4e9875e7584b606e6cc284dee.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле" не смогут выплатить компенсации потерпевшим даже при пожизненном сроке, сказал в беседе с РИА Новости член ОНК Москвы Александр Мальцев. Мальцев напомнил, что трудовая деятельность является обязательной в любом исправительном учреждении в России. В каждом учреждении свое производство — это зависит, в том числе, от региона расположения. Наиболее популярные — швейные цеха, производства мебели, металлообработка."В действительности имеют работу лишь треть таких граждан. Это связано и с необходимостью соблюдения режима, и с нехваткой кадров в исправительном учреждении, и с необходимостью обучения осужденных, а также в целом с наличием заказов", — сказал Мальцев.Как объяснил правозащитник, зарплата осужденного, согласно законодательству, не должна быть ниже МРОТ (в зависимости от региона пребывания). При этом, по его словам, размер зарплаты зависит от выработки нормы — квалификации, возможностей, наличия заказов.По словам Мальцева, из зарплаты осужденных удерживается часть средств на содержание в исправительном учреждении, также заключенные платят подоходный налог. "Остальные оставшиеся деньги могут быть взысканы в счет компенсации пострадавшим, но "на выходе" это получается скромная сумма", — пояснил член ОНК Москвы."Поэтому, безусловно, если они (фигуранты уголовного дела о теракте - ред.) будут приговорены к пожизненному сроку лишения свободы, то будут обязаны работать и выплачивать компенсации потерпевшим, но это в случае, если в том исправительном учреждении, в которое их направят, будет работа. Однако полностью выплатить нанесенный ущерб только тюремной зарплатой они не смогут даже за всю жизнь, проведенную за решеткой", — заключил Мальцев.Теракт в подмосковном концертном зале произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Обвиняемыми по делу проходят 12 человек. После вынесения приговора не исключено, что со стороны потерпевших или родных погибших могут быть поданы гражданские иски для возмещения вреда.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935166453.html
https://ria.ru/20240529/krokus-1949076978.html
https://ria.ru/20240402/krokus-1937387960.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943146813_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_73d4e097f2959a7d24e74be6a284ba46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, александр мальцев (синхронист), онк, крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Москва, Александр Мальцев (синхронист), ОНК, Крокус
Террористы из "Крокуса" не смогут выплатить компенсации, уверены в ОНК

ОНК: террористы из "Крокуса" не выплатят компенсации даже при пожизненном сроке

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтихийный мемориал возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г.
Стихийный мемориал возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Стихийный мемориал возле подмосковного "Крокус Сити Холла" в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Обвиняемые в теракте в "Крокус Сити Холле" не смогут выплатить компенсации потерпевшим даже при пожизненном сроке, сказал в беседе с РИА Новости член ОНК Москвы Александр Мальцев.
Мальцев напомнил, что трудовая деятельность является обязательной в любом исправительном учреждении в России. В каждом учреждении свое производство — это зависит, в том числе, от региона расположения. Наиболее популярные — швейные цеха, производства мебели, металлообработка.
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Пострадавшая во время теракта в "Крокусе" рассказала, как спаслась
23 марта, 04:37
"В действительности имеют работу лишь треть таких граждан. Это связано и с необходимостью соблюдения режима, и с нехваткой кадров в исправительном учреждении, и с необходимостью обучения осужденных, а также в целом с наличием заказов", — сказал Мальцев.
Как объяснил правозащитник, зарплата осужденного, согласно законодательству, не должна быть ниже МРОТ (в зависимости от региона пребывания). При этом, по его словам, размер зарплаты зависит от выработки нормы — квалификации, возможностей, наличия заказов.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Пострадавшим в "Крокусе" выплатили более 21 миллиона рублей
Вчера, 11:11
По словам Мальцева, из зарплаты осужденных удерживается часть средств на содержание в исправительном учреждении, также заключенные платят подоходный налог. "Остальные оставшиеся деньги могут быть взысканы в счет компенсации пострадавшим, но "на выходе" это получается скромная сумма", — пояснил член ОНК Москвы.
"Поэтому, безусловно, если они (фигуранты уголовного дела о теракте - ред.) будут приговорены к пожизненному сроку лишения свободы, то будут обязаны работать и выплачивать компенсации потерпевшим, но это в случае, если в том исправительном учреждении, в которое их направят, будет работа. Однако полностью выплатить нанесенный ущерб только тюремной зарплатой они не смогут даже за всю жизнь, проведенную за решеткой", — заключил Мальцев.
Теракт в подмосковном концертном зале произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Обвиняемыми по делу проходят 12 человек. После вынесения приговора не исключено, что со стороны потерпевших или родных погибших могут быть поданы гражданские иски для возмещения вреда.
Якубджон Юсуфзода в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
Десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" работал в Москве
2 апреля, 16:56
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияМоскваАлександр Мальцев (синхронист)ОНККрокус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала