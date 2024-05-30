https://ria.ru/20240530/komarova-1949276359.html

Губернатор ХМАО Комарова объявила об отставке

Губернатор ХМАО Комарова объявила об отставке - РИА Новости, 30.05.2024

Губернатор ХМАО Комарова объявила об отставке

Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила об отставке, сообщив об этом в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T09:35

2024-05-30T09:35

2024-05-30T10:36

политика

наталья комарова

ханты-мансийский автономный округ

псковская область

госдума рф

владимир путин

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила об отставке, сообщив об этом в Telegram-канале."Завершаю свою работу в должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, приняла такое решение, перехожу на другую работу", — говорится в публикации.Комарова поблагодарила Владимира Путина за доверие и поддержку, а югорчан — за командность и достигнутые результаты.Она была единственной женщиной-губернатором в России, возглавляя Югру с 1 марта 2010 года. Большинством голосов депутатов окружной Думы ее переизбирали на этот пост в 2015 и 2020 годах на пятилетний срок.Наталья Комарова родилась 21 октября 1955 года в Псковской области. В 1978-м окончила инженерно-экономический факультет Коммунарского горно-металлургического института (ныне Донбасский государственный технический университет) по специальности "экономика и организация строительства" с присвоением квалификации — инженер-экономист.Работала в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа в должности старшего инспектора, председателя городской плановой комиссии, первым замглавы горадминистрации.С 2001 по 2010 год — депутат Госдумы, возглавляла комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Награждена орденом Дружбы (1998) и орденом Почета (2006).

https://ria.ru/20240523/gubernator-1947922235.html

https://ria.ru/20240424/yugra-1942002757.html

https://ria.ru/20200913/komarova-1576973566.html

ханты-мансийский автономный округ

псковская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ, псковская область, госдума рф, владимир путин, россия