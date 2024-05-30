Губернатор ХМАО Комарова объявила об отставке
Губернатор ХМАО Комарова объявила об отставке и переходе на другую работу
© Фото : пресс-центр правительства ХМАО-ЮгрыНаталья Комарова
© Фото : пресс-центр правительства ХМАО-Югры
Наталья Комарова. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила об отставке, сообщив об этом в Telegram-канале.
"Завершаю свою работу в должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, приняла такое решение, перехожу на другую работу", — говорится в публикации.
Комарова поблагодарила Владимира Путина за доверие и поддержку, а югорчан — за командность и достигнутые результаты.
Она была единственной женщиной-губернатором в России, возглавляя Югру с 1 марта 2010 года. Большинством голосов депутатов окружной Думы ее переизбирали на этот пост в 2015 и 2020 годах на пятилетний срок.
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Наталья Комарова родилась 21 октября 1955 года в Псковской области. В 1978-м окончила инженерно-экономический факультет Коммунарского горно-металлургического института (ныне Донбасский государственный технический университет) по специальности "экономика и организация строительства" с присвоением квалификации — инженер-экономист.
Работала в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа в должности старшего инспектора, председателя городской плановой комиссии, первым замглавы горадминистрации.
С 2001 по 2010 год — депутат Госдумы, возглавляла комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Награждена орденом Дружбы (1998) и орденом Почета (2006).
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