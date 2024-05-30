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Губернатор ХМАО Комарова объявила об отставке - РИА Новости, 30.05.2024
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09:35 30.05.2024 (обновлено: 10:36 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/komarova-1949276359.html
Губернатор ХМАО Комарова объявила об отставке
Губернатор ХМАО Комарова объявила об отставке - РИА Новости, 30.05.2024
Губернатор ХМАО Комарова объявила об отставке
Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила об отставке, сообщив об этом в Telegram-канале. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T09:35
2024-05-30T10:36
политика
наталья комарова
ханты-мансийский автономный округ
псковская область
госдума рф
владимир путин
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила об отставке, сообщив об этом в Telegram-канале."Завершаю свою работу в должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, приняла такое решение, перехожу на другую работу", — говорится в публикации.Комарова поблагодарила Владимира Путина за доверие и поддержку, а югорчан — за командность и достигнутые результаты.Она была единственной женщиной-губернатором в России, возглавляя Югру с 1 марта 2010 года. Большинством голосов депутатов окружной Думы ее переизбирали на этот пост в 2015 и 2020 годах на пятилетний срок.Наталья Комарова родилась 21 октября 1955 года в Псковской области. В 1978-м окончила инженерно-экономический факультет Коммунарского горно-металлургического института (ныне Донбасский государственный технический университет) по специальности "экономика и организация строительства" с присвоением квалификации — инженер-экономист.Работала в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа в должности старшего инспектора, председателя городской плановой комиссии, первым замглавы горадминистрации.С 2001 по 2010 год — депутат Госдумы, возглавляла комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Награждена орденом Дружбы (1998) и орденом Почета (2006).
https://ria.ru/20240523/gubernator-1947922235.html
https://ria.ru/20240424/yugra-1942002757.html
https://ria.ru/20200913/komarova-1576973566.html
ханты-мансийский автономный округ
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политика, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ, псковская область, госдума рф, владимир путин, россия
Политика, Наталья Комарова, Ханты-Мансийский автономный округ, Псковская область, Госдума РФ, Владимир Путин, Россия
Губернатор ХМАО Комарова объявила об отставке

Губернатор ХМАО Комарова объявила об отставке и переходе на другую работу

© Фото : пресс-центр правительства ХМАО-ЮгрыНаталья Комарова
Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : пресс-центр правительства ХМАО-Югры
Наталья Комарова. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила об отставке, сообщив об этом в Telegram-канале.
"Завершаю свою работу в должности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, приняла такое решение, перехожу на другую работу", — говорится в публикации.
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Она была единственной женщиной-губернатором в России, возглавляя Югру с 1 марта 2010 года. Большинством голосов депутатов окружной Думы ее переизбирали на этот пост в 2015 и 2020 годах на пятилетний срок.
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Наталья Комарова родилась 21 октября 1955 года в Псковской области. В 1978-м окончила инженерно-экономический факультет Коммунарского горно-металлургического института (ныне Донбасский государственный технический университет) по специальности "экономика и организация строительства" с присвоением квалификации — инженер-экономист.
Работала в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа в должности старшего инспектора, председателя городской плановой комиссии, первым замглавы горадминистрации.
С 2001 по 2010 год — депутат Госдумы, возглавляла комитет по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Награждена орденом Дружбы (1998) и орденом Почета (2006).
Губернатор ХМАО-Югра Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 13.09.2020
Биография Натальи Комаровой
13 сентября 2020, 11:23
 
ПолитикаНаталья КомароваХанты-Мансийский автономный округПсковская областьГосдума РФВладимир ПутинРоссия
 
 
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