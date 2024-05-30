https://ria.ru/20240530/kleschi-1949285525.html

В Европе распространяются "клещи-монстры", пишут СМИ

В Европе распространяются "клещи-монстры", пишут СМИ - РИА Новости, 30.05.2024

В Европе распространяются "клещи-монстры", пишут СМИ

"Клещи-монстры" (кровососущие клещи рода Hyalomma) распространяются в Европе, пишет газета The Sun со ссылкой на исследования ученых. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T10:10

2024-05-30T10:10

2024-05-30T11:08

европа

африка

юго-восточная азия

в мире

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. "Клещи-монстры" (кровососущие клещи рода Hyalomma) распространяются в Европе, пишет газета The Sun со ссылкой на исследования ученых. "Есть опасения, что кровососущие паразиты, переносящие смертельную болезнь, продвигаются по Европе", — говорится в материале.По данным издания, изначально крупные и агрессивные клещи обитали на территориях с тропическим климатом, в том числе в Африке и Юго-Восточной Азии. В Европе на протяжении десятилетий они "оставались в тени". В последние годы, как утверждают ученые, дикие животные, в том числе кролики, перенесли паразитов в европейские страны."(Клещи рода. — Прим. ред.) Hyalomma особенно распространены в Испании, на Балеарских островах и в Южной Италии <...>. Его также находили в Великобритании, Португалии, на Сардинии, Мальте, а совсем недавно он был обнаружен в Германии и Швеции, а также в северных районах Италии", — пишет газета.Ранее в этом месяце, по информации издания, эксперты предупредили, что этот клещ может в скором времени достичь границ Польши.

https://ria.ru/20240429/klesch-1943074340.html

https://ria.ru/20240510/bolezn-1945079009.html

европа

африка

юго-восточная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

европа, африка, юго-восточная азия, в мире