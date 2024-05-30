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В Европе распространяются "клещи-монстры", пишут СМИ - РИА Новости, 30.05.2024
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10:10 30.05.2024 (обновлено: 11:08 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/kleschi-1949285525.html
В Европе распространяются "клещи-монстры", пишут СМИ
В Европе распространяются "клещи-монстры", пишут СМИ - РИА Новости, 30.05.2024
В Европе распространяются "клещи-монстры", пишут СМИ
"Клещи-монстры" (кровососущие клещи рода Hyalomma) распространяются в Европе, пишет газета The Sun со ссылкой на исследования ученых. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:10
2024-05-30T11:08
европа
африка
юго-восточная азия
в мире
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. "Клещи-монстры" (кровососущие клещи рода Hyalomma) распространяются в Европе, пишет газета The Sun со ссылкой на исследования ученых. "Есть опасения, что кровососущие паразиты, переносящие смертельную болезнь, продвигаются по Европе", — говорится в материале.По данным издания, изначально крупные и агрессивные клещи обитали на территориях с тропическим климатом, в том числе в Африке и Юго-Восточной Азии. В Европе на протяжении десятилетий они "оставались в тени". В последние годы, как утверждают ученые, дикие животные, в том числе кролики, перенесли паразитов в европейские страны.&quot;(Клещи рода. — Прим. ред.) Hyalomma особенно распространены в Испании, на Балеарских островах и в Южной Италии &lt;...&gt;. Его также находили в Великобритании, Португалии, на Сардинии, Мальте, а совсем недавно он был обнаружен в Германии и Швеции, а также в северных районах Италии&quot;, — пишет газета.Ранее в этом месяце, по информации издания, эксперты предупредили, что этот клещ может в скором времени достичь границ Польши.
https://ria.ru/20240429/klesch-1943074340.html
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европа, африка, юго-восточная азия, в мире
Европа, Африка, Юго-Восточная Азия, В мире
В Европе распространяются "клещи-монстры", пишут СМИ

Sun: кровососущие клещи рода Hyalomma распространяются по территории Европы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКлещ
Клещ - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. "Клещи-монстры" (кровососущие клещи рода Hyalomma) распространяются в Европе, пишет газета The Sun со ссылкой на исследования ученых.
"Есть опасения, что кровососущие паразиты, переносящие смертельную болезнь, продвигаются по Европе", — говорится в материале.
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Этот вид клещей, как отмечается, может быть переносчиком конго-крымской геморрагической лихорадки.

По данным издания, изначально крупные и агрессивные клещи обитали на территориях с тропическим климатом, в том числе в Африке и Юго-Восточной Азии. В Европе на протяжении десятилетий они "оставались в тени". В последние годы, как утверждают ученые, дикие животные, в том числе кролики, перенесли паразитов в европейские страны.
«

"(Клещи рода. — Прим. ред.) Hyalomma особенно распространены в Испании, на Балеарских островах и в Южной Италии <...>. Его также находили в Великобритании, Португалии, на Сардинии, Мальте, а совсем недавно он был обнаружен в Германии и Швеции, а также в северных районах Италии", — пишет газета.

Ранее в этом месяце, по информации издания, эксперты предупредили, что этот клещ может в скором времени достичь границ Польши.
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