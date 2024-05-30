В Европе распространяются "клещи-монстры", пишут СМИ
Sun: кровососущие клещи рода Hyalomma распространяются по территории Европы
Клещ. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. "Клещи-монстры" (кровососущие клещи рода Hyalomma) распространяются в Европе, пишет газета The Sun со ссылкой на исследования ученых.
"Есть опасения, что кровососущие паразиты, переносящие смертельную болезнь, продвигаются по Европе", — говорится в материале.
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Этот вид клещей, как отмечается, может быть переносчиком конго-крымской геморрагической лихорадки.
По данным издания, изначально крупные и агрессивные клещи обитали на территориях с тропическим климатом, в том числе в Африке и Юго-Восточной Азии. В Европе на протяжении десятилетий они "оставались в тени". В последние годы, как утверждают ученые, дикие животные, в том числе кролики, перенесли паразитов в европейские страны.
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"(Клещи рода. — Прим. ред.) Hyalomma особенно распространены в Испании, на Балеарских островах и в Южной Италии <...>. Его также находили в Великобритании, Португалии, на Сардинии, Мальте, а совсем недавно он был обнаружен в Германии и Швеции, а также в северных районах Италии", — пишет газета.
Ранее в этом месяце, по информации издания, эксперты предупредили, что этот клещ может в скором времени достичь границ Польши.