https://ria.ru/20240530/kitay-1949320487.html

Москва готова поддержать Китай в защите суверенитета, заявили в МИД России

Москва готова поддержать Китай в защите суверенитета, заявили в МИД России - РИА Новости, 30.05.2024

Москва готова поддержать Китай в защите суверенитета, заявили в МИД России

Москва всегда готова поддержать Китай в его действиях по защите суверенитета и территориальной целостности, на фоне того, что США нагнетают ситуацию вокруг... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:17

2024-05-30T12:17

2024-05-30T12:24

москва

китай

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москва всегда готова поддержать Китай в его действиях по защите суверенитета и территориальной целостности, на фоне того, что США нагнетают ситуацию вокруг Тайваня, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Вашингтон продолжает нагнетать ситуацию вокруг Тайваня, усиливая тем самым давление на Пекин. Политико-дипломатическая поддержка Западом дополняется наращиванием военно-технического сотрудничества с местной администрацией, поставками вооружений, направлением американских военных специалистов. Мы видим определенные параллели происходящих на Тайване процессов с действиями Вашингтона по превращению Украины в реальную угрозу национальной безопасности нашей страны", - сказал Руденко в ходе конференции РСМД "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху"."Позиция России по Тайваню хорошо известна и неизменна. Мы твердо придерживаемся политики одного Китая и всегда готовы поддержать китайских друзей в их действиях по защите государственного суверенитета, территориальной целостности и единства страны", - добавил Руденко.

https://ria.ru/20240516/kitay-1946317067.html

москва

китай

россия

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москва, китай, россия