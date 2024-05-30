Москва готова поддержать Китай в защите суверенитета, заявили в МИД России
Замглавы МИД РФ: США нагнетают ситуацию, РФ поддержит КНР в защите суверенитета
© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москва всегда готова поддержать Китай в его действиях по защите суверенитета и территориальной целостности, на фоне того, что США нагнетают ситуацию вокруг Тайваня, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Вашингтон продолжает нагнетать ситуацию вокруг Тайваня, усиливая тем самым давление на Пекин. Политико-дипломатическая поддержка Западом дополняется наращиванием военно-технического сотрудничества с местной администрацией, поставками вооружений, направлением американских военных специалистов. Мы видим определенные параллели происходящих на Тайване процессов с действиями Вашингтона по превращению Украины в реальную угрозу национальной безопасности нашей страны", - сказал Руденко в ходе конференции РСМД "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
"Позиция России по Тайваню хорошо известна и неизменна. Мы твердо придерживаемся политики одного Китая и всегда готовы поддержать китайских друзей в их действиях по защите государственного суверенитета, территориальной целостности и единства страны", - добавил Руденко.
Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном
16 мая, 07:31