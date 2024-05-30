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Москва готова поддержать Китай в защите суверенитета, заявили в МИД России - РИА Новости, 30.05.2024
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12:17 30.05.2024 (обновлено: 12:24 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/kitay-1949320487.html
Москва готова поддержать Китай в защите суверенитета, заявили в МИД России
Москва готова поддержать Китай в защите суверенитета, заявили в МИД России - РИА Новости, 30.05.2024
Москва готова поддержать Китай в защите суверенитета, заявили в МИД России
Москва всегда готова поддержать Китай в его действиях по защите суверенитета и территориальной целостности, на фоне того, что США нагнетают ситуацию вокруг... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:17
2024-05-30T12:24
москва
китай
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москва всегда готова поддержать Китай в его действиях по защите суверенитета и территориальной целостности, на фоне того, что США нагнетают ситуацию вокруг Тайваня, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Вашингтон продолжает нагнетать ситуацию вокруг Тайваня, усиливая тем самым давление на Пекин. Политико-дипломатическая поддержка Западом дополняется наращиванием военно-технического сотрудничества с местной администрацией, поставками вооружений, направлением американских военных специалистов. Мы видим определенные параллели происходящих на Тайване процессов с действиями Вашингтона по превращению Украины в реальную угрозу национальной безопасности нашей страны", - сказал Руденко в ходе конференции РСМД "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху"."Позиция России по Тайваню хорошо известна и неизменна. Мы твердо придерживаемся политики одного Китая и всегда готовы поддержать китайских друзей в их действиях по защите государственного суверенитета, территориальной целостности и единства страны", - добавил Руденко.
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москва, китай, россия
Москва, Китай, Россия
Москва готова поддержать Китай в защите суверенитета, заявили в МИД России

Замглавы МИД РФ: США нагнетают ситуацию, РФ поддержит КНР в защите суверенитета

© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Москва всегда готова поддержать Китай в его действиях по защите суверенитета и территориальной целостности, на фоне того, что США нагнетают ситуацию вокруг Тайваня, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Вашингтон продолжает нагнетать ситуацию вокруг Тайваня, усиливая тем самым давление на Пекин. Политико-дипломатическая поддержка Западом дополняется наращиванием военно-технического сотрудничества с местной администрацией, поставками вооружений, направлением американских военных специалистов. Мы видим определенные параллели происходящих на Тайване процессов с действиями Вашингтона по превращению Украины в реальную угрозу национальной безопасности нашей страны", - сказал Руденко в ходе конференции РСМД "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".
"Позиция России по Тайваню хорошо известна и неизменна. Мы твердо придерживаемся политики одного Китая и всегда готовы поддержать китайских друзей в их действиях по защите государственного суверенитета, территориальной целостности и единства страны", - добавил Руденко.
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