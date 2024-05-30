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В Китае заявили о готовности укреплять связи с армией России
В Китае заявили о готовности укреплять связи с армией России - РИА Новости, 30.05.2024
В Китае заявили о готовности укреплять связи с армией России
Вооруженные силы КНР готовы укреплять стратегические коммуникации и координацию с армией РФ, вместе вносить вклад в поддержание международной безопасности,... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:54
2024-05-30T10:54
2024-05-30T10:54
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ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Вооруженные силы КНР готовы укреплять стратегические коммуникации и координацию с армией РФ, вместе вносить вклад в поддержание международной безопасности, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь. "Вооруженные силы Китая готовы работать вместе с армией РФ для всесторонней реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, для дальнейшего укрепления стратегических коммуникаций и координации, углубления взаимного доверия в военной сфере и совместной реализации Инициативы по глобальной безопасности", - заявил У Цянь. Он также подчеркнул, что китайские военные готовы вместе с ВС РФ "совместно защищать международную справедливость и беспристрастность, вносить новый вклад в поддержание международной и региональной безопасности и стабильности".
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китай, россия, у цянь
В Китае заявили о готовности укреплять связи с армией России
Минобороны Китая: военные готовы укреплять связи и координацию с армией РФ
ПЕКИН, 30 мая – РИА Новости. Вооруженные силы КНР готовы укреплять стратегические коммуникации и координацию с армией РФ, вместе вносить вклад в поддержание международной безопасности, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.
"Вооруженные силы Китая готовы работать вместе с армией РФ для всесторонней реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, для дальнейшего укрепления стратегических коммуникаций и координации, углубления взаимного доверия в военной сфере и совместной реализации Инициативы по глобальной безопасности", - заявил У Цянь.
Он также подчеркнул, что китайские военные готовы вместе с ВС РФ "совместно защищать международную справедливость и беспристрастность, вносить новый вклад в поддержание международной и региональной безопасности и стабильности".