https://ria.ru/20240530/kharkov-1949366586.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 30.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

Взрыв прогремел в четверг в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:58

2024-05-30T13:58

2024-05-30T13:58

специальная военная операция на украине

харьков

вооруженные силы рф

харьковская область

украина

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове слышны звуки взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". На данный момент в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240530/svo-1949273373.html

харьков

харьковская область

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харьков, вооруженные силы рф, харьковская область, украина, россия