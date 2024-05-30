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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 30.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:58 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/kharkov-1949366586.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 30.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел в четверг в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:58
2024-05-30T13:58
специальная военная операция на украине
харьков
вооруженные силы рф
харьковская область
украина
россия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Харькове слышны звуки взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". На данный момент в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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харьков, вооруженные силы рф, харьковская область, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы РФ, Харьковская область, Украина, Россия
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове

"Общественное": в Харькове прогремел взрыв

© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг в Харькове на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Харькове слышны звуки взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
На данный момент в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Харьков - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковВооруженные силы РФХарьковская областьУкраинаРоссия
 
 
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