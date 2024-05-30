https://ria.ru/20240530/istrebiteli-1949503539.html

Бельгийский политик раскритиковал решение о передаче истребителей Украине

Бельгийский политик раскритиковал решение о передаче истребителей Украине - РИА Новости, 30.05.2024

Бельгийский политик раскритиковал решение о передаче истребителей Украине

Оппозиционный бельгийский политик, председатель набирающей популярность Партии труда Бельгии Рауль Хедебау раскритиковал решение бельгийских властей передать... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T19:52

2024-05-30T19:52

2024-05-30T19:52

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

сша

аджа лябиб

людивин дедондер

f-16

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БРЮССЕЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Оппозиционный бельгийский политик, председатель набирающей популярность Партии труда Бельгии Рауль Хедебау раскритиковал решение бельгийских властей передать Украине до 30 истребителей F-16, которое, по его мнению, может "привести к третьей мировой воне". "Я думаю, что мы движемся к третьей мировой войне. Сначала нам говорили, что мы будем передавать Украине деньги, потом оружие, потом F-16, теперь и военных хотим отправить, как об этом говорит президент Макрон. Я считаю, что необходимо добиваться деэскалации", - сказал политик в интервью бельгийскому телеканалу RTL. Он выразил надежду, что конференция в Швейцарии 15-16 июня, позволит "пойти в сторону мира, мирных переговоров" Сам политик утверждает, что в случае своего прихода к власти в Бельгии, поддержал бы переговоры Евросоюза с Россией по мирному урегулированию ситуации на Украине. Глава партии труда Бельгии также выступил против опоры на США в вопросе обеспечения безопасности в Европе. "Нам нужна европейская оборона, надо прекратить думать, что американцы будут отстаивать наши интересы. Американцы осуществляли вмешательство в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии. Это привело к гибели 4,5 миллионов человек", - сказал Хедебау. Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые самолёты должны поступить в текущем году. Однако позже в СМИ появилась информация, что речь идет об оценочной цифре, а не о конкретных обязательствах. Глава минобороны Бельгии Людивин Дедондер, в свою очередь, отметила, что F-16 не могут быть переданы Украине в ущерб операционных возможностей ВВС королевства. В частности, передача станет возможной по мере поступления заказанных в США самолетов F-35.

https://ria.ru/20240412/f16-1939582296.html

https://ria.ru/20240528/lyabib-1948819889.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бельгия, украина, сша, аджа лябиб, людивин дедондер, f-16, f-35