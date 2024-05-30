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Бельгийский политик раскритиковал решение о передаче истребителей Украине - РИА Новости, 30.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:52 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/istrebiteli-1949503539.html
Бельгийский политик раскритиковал решение о передаче истребителей Украине
Бельгийский политик раскритиковал решение о передаче истребителей Украине - РИА Новости, 30.05.2024
Бельгийский политик раскритиковал решение о передаче истребителей Украине
Оппозиционный бельгийский политик, председатель набирающей популярность Партии труда Бельгии Рауль Хедебау раскритиковал решение бельгийских властей передать... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T19:52
2024-05-30T19:52
специальная военная операция на украине
в мире
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украина
сша
аджа лябиб
людивин дедондер
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Оппозиционный бельгийский политик, председатель набирающей популярность Партии труда Бельгии Рауль Хедебау раскритиковал решение бельгийских властей передать Украине до 30 истребителей F-16, которое, по его мнению, может "привести к третьей мировой воне". "Я думаю, что мы движемся к третьей мировой войне. Сначала нам говорили, что мы будем передавать Украине деньги, потом оружие, потом F-16, теперь и военных хотим отправить, как об этом говорит президент Макрон. Я считаю, что необходимо добиваться деэскалации", - сказал политик в интервью бельгийскому телеканалу RTL. Он выразил надежду, что конференция в Швейцарии 15-16 июня, позволит "пойти в сторону мира, мирных переговоров" Сам политик утверждает, что в случае своего прихода к власти в Бельгии, поддержал бы переговоры Евросоюза с Россией по мирному урегулированию ситуации на Украине. Глава партии труда Бельгии также выступил против опоры на США в вопросе обеспечения безопасности в Европе. "Нам нужна европейская оборона, надо прекратить думать, что американцы будут отстаивать наши интересы. Американцы осуществляли вмешательство в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии. Это привело к гибели 4,5 миллионов человек", - сказал Хедебау. Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые самолёты должны поступить в текущем году. Однако позже в СМИ появилась информация, что речь идет об оценочной цифре, а не о конкретных обязательствах. Глава минобороны Бельгии Людивин Дедондер, в свою очередь, отметила, что F-16 не могут быть переданы Украине в ущерб операционных возможностей ВВС королевства. В частности, передача станет возможной по мере поступления заказанных в США самолетов F-35.
https://ria.ru/20240412/f16-1939582296.html
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в мире, бельгия, украина, сша, аджа лябиб, людивин дедондер, f-16, f-35
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бельгия, Украина, США, Аджа Лябиб, Людивин Дедондер, F-16, F-35
Бельгийский политик раскритиковал решение о передаче истребителей Украине

Бельгийский политик: передача Украине F-16 может привести к третьей мировой воне

© Flickr / Sgt. Antony Lee, U.S. ArmyИстребитель F-16 ВВС Бельгии
Истребитель F-16 ВВС Бельгии - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Flickr / Sgt. Antony Lee, U.S. Army
Истребитель F-16 ВВС Бельгии. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Оппозиционный бельгийский политик, председатель набирающей популярность Партии труда Бельгии Рауль Хедебау раскритиковал решение бельгийских властей передать Украине до 30 истребителей F-16, которое, по его мнению, может "привести к третьей мировой воне".
"Я думаю, что мы движемся к третьей мировой войне. Сначала нам говорили, что мы будем передавать Украине деньги, потом оружие, потом F-16, теперь и военных хотим отправить, как об этом говорит президент Макрон. Я считаю, что необходимо добиваться деэскалации", - сказал политик в интервью бельгийскому телеканалу RTL.
Истребитель F-16 ВВС Бельгии - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
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Он выразил надежду, что конференция в Швейцарии 15-16 июня, позволит "пойти в сторону мира, мирных переговоров"
Сам политик утверждает, что в случае своего прихода к власти в Бельгии, поддержал бы переговоры Евросоюза с Россией по мирному урегулированию ситуации на Украине.
Глава партии труда Бельгии также выступил против опоры на США в вопросе обеспечения безопасности в Европе. "Нам нужна европейская оборона, надо прекратить думать, что американцы будут отстаивать наши интересы. Американцы осуществляли вмешательство в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии. Это привело к гибели 4,5 миллионов человек", - сказал Хедебау.
Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что Брюссель передаст Киеву 30 истребителей F-16 до 2028 года, первые самолёты должны поступить в текущем году. Однако позже в СМИ появилась информация, что речь идет об оценочной цифре, а не о конкретных обязательствах.
Глава минобороны Бельгии Людивин Дедондер, в свою очередь, отметила, что F-16 не могут быть переданы Украине в ущерб операционных возможностей ВВС королевства. В частности, передача станет возможной по мере поступления заказанных в США самолетов F-35.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБельгияУкраинаСШААджа ЛябибЛюдивин ДедондерF-16F-35
 
 
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