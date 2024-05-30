Конгресс Испании утвердил закон об амнистии сепаратистов
Конгресс депутатов Испании утвердил закон об амнистии каталонских сепаратистов
© iStock.com / AzulilloКонгресс депутатов Испании
© iStock.com / Azulillo
Конгресс депутатов Испании. Архивное фото
МАДРИД, 30 мая - РИА Новости. Конгресс депутатов Испании (нижняя палата парламента) окончательно утвердил закон об амнистии каталонских сепаратистов, свидетельствуют результаты голосования законодательного органа.
Инициатива получила 177 голосов "за" от Испанской социалистической рабочей партии (PSOE), левого коалиционного блока Sumar, Баскской националистической партии (PNV), сепаратисткой партии "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya), партии каталонских республиканцев ERC, левой партии Podemos, Баскской националистической партии "Единство Страны Басков" (EH Bildu), Галисийского националистического блока (BNG). Против закона выступили 172 парламентария от правой Народной партии (PP), ультраправой партии Vox, Канарской коалиции (CC) и Союза народа Наварры (UPN).
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