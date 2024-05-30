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Конгресс Испании утвердил закон об амнистии сепаратистов - РИА Новости, 30.05.2024
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13:12 30.05.2024 (обновлено: 14:03 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/ispaniya-1949346707.html
Конгресс Испании утвердил закон об амнистии сепаратистов
Конгресс Испании утвердил закон об амнистии сепаратистов - РИА Новости, 30.05.2024
Конгресс Испании утвердил закон об амнистии сепаратистов
Конгресс депутатов Испании (нижняя палата парламента) окончательно утвердил закон об амнистии каталонских сепаратистов, свидетельствуют результаты голосования... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:12
2024-05-30T14:03
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МАДРИД, 30 мая - РИА Новости. Конгресс депутатов Испании (нижняя палата парламента) окончательно утвердил закон об амнистии каталонских сепаратистов, свидетельствуют результаты голосования законодательного органа. Инициатива получила 177 голосов "за" от Испанской социалистической рабочей партии (PSOE), левого коалиционного блока Sumar, Баскской националистической партии (PNV), сепаратисткой партии "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya), партии каталонских республиканцев ERC, левой партии Podemos, Баскской националистической партии "Единство Страны Басков" (EH Bildu), Галисийского националистического блока (BNG). Против закона выступили 172 парламентария от правой Народной партии (PP), ультраправой партии Vox, Канарской коалиции (CC) и Союза народа Наварры (UPN).
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испания, podemos, в мире
Испания, Podemos, В мире
Конгресс Испании утвердил закон об амнистии сепаратистов

Конгресс депутатов Испании утвердил закон об амнистии каталонских сепаратистов

© iStock.com / AzulilloКонгресс депутатов Испании
Конгресс депутатов Испании - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© iStock.com / Azulillo
Конгресс депутатов Испании. Архивное фото
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МАДРИД, 30 мая - РИА Новости. Конгресс депутатов Испании (нижняя палата парламента) окончательно утвердил закон об амнистии каталонских сепаратистов, свидетельствуют результаты голосования законодательного органа.
Инициатива получила 177 голосов "за" от Испанской социалистической рабочей партии (PSOE), левого коалиционного блока Sumar, Баскской националистической партии (PNV), сепаратисткой партии "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya), партии каталонских республиканцев ERC, левой партии Podemos, Баскской националистической партии "Единство Страны Басков" (EH Bildu), Галисийского националистического блока (BNG). Против закона выступили 172 парламентария от правой Народной партии (PP), ультраправой партии Vox, Канарской коалиции (CC) и Союза народа Наварры (UPN).
Демонстрация против закона об амнистии сторонников независимости Каталонии в Мадриде. 9 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
В Мадриде тысячи человек требуют отставки премьера
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