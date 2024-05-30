https://ria.ru/20240530/ispaniya-1949346707.html

Конгресс Испании утвердил закон об амнистии сепаратистов

Конгресс Испании утвердил закон об амнистии сепаратистов - РИА Новости, 30.05.2024

Конгресс Испании утвердил закон об амнистии сепаратистов

Конгресс депутатов Испании (нижняя палата парламента) окончательно утвердил закон об амнистии каталонских сепаратистов, свидетельствуют результаты голосования... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:12

2024-05-30T13:12

2024-05-30T14:03

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МАДРИД, 30 мая - РИА Новости. Конгресс депутатов Испании (нижняя палата парламента) окончательно утвердил закон об амнистии каталонских сепаратистов, свидетельствуют результаты голосования законодательного органа. Инициатива получила 177 голосов "за" от Испанской социалистической рабочей партии (PSOE), левого коалиционного блока Sumar, Баскской националистической партии (PNV), сепаратисткой партии "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya), партии каталонских республиканцев ERC, левой партии Podemos, Баскской националистической партии "Единство Страны Басков" (EH Bildu), Галисийского националистического блока (BNG). Против закона выступили 172 парламентария от правой Народной партии (PP), ультраправой партии Vox, Канарской коалиции (CC) и Союза народа Наварры (UPN).

https://ria.ru/20240309/protesty-1932041890.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

испания, podemos, в мире