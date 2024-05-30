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Глава ИРИ объяснил важность премии интернет-контента - РИА Новости, 30.05.2024
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20:44 30.05.2024 (обновлено: 20:47 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/iri-1949515071.html
Глава ИРИ объяснил важность премии интернет-контента
Глава ИРИ объяснил важность премии интернет-контента - РИА Новости, 30.05.2024
Глава ИРИ объяснил важность премии интернет-контента
Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский назвал национальную премию интернет-контента важной, потому что она отмечает самые... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T20:44
2024-05-30T20:47
институт развития интернета
россия
технологии
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский назвал национальную премию интернет-контента важной, потому что она отмечает самые популярные тренды, знаковые проекты и расставляет акценты. Вторая часть III церемонии вручения национальной премии интернет-контента 2024 года проходит 30 мая в киноконцертном комплексе "Мосфильм". "Нам кажется, что премия важна, потому что она ежегодно отмечает самые популярные тренды, знаковые проекты и расставляет таким образом акценты. И на самом деле, это единственная возможность, вообще любая премия - это возможность оглянуться, посмотреть, понять, а что же было популярно, какие из этого можно сделать выводы, какие можно из этого сделать прогнозы на следующий год", - сказал Гореславский в беседе с РИА Новости.
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институт развития интернета, россия, технологии
Институт развития интернета, Россия, Технологии
Глава ИРИ объяснил важность премии интернет-контента

Гореславский: премия интернет-контента отмечает тренды и знаковые проекты

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Института развития Интернета Алексей Гореславский
Генеральный директор Института развития Интернета Алексей Гореславский - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Генеральный директор Института развития Интернета Алексей Гореславский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский назвал национальную премию интернет-контента важной, потому что она отмечает самые популярные тренды, знаковые проекты и расставляет акценты.
Вторая часть III церемонии вручения национальной премии интернет-контента 2024 года проходит 30 мая в киноконцертном комплексе "Мосфильм".
"Нам кажется, что премия важна, потому что она ежегодно отмечает самые популярные тренды, знаковые проекты и расставляет таким образом акценты. И на самом деле, это единственная возможность, вообще любая премия - это возможность оглянуться, посмотреть, понять, а что же было популярно, какие из этого можно сделать выводы, какие можно из этого сделать прогнозы на следующий год", - сказал Гореславский в беседе с РИА Новости.
Национальная премия интернет-контента 2024 - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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