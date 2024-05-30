Представитель лидера Ирана зарегистрировался на выборы президента
Представитель верховного лидера Ирана Саид Джалили зарегистрировался на выборы
© AP Photo / Morteza FkharinazhadПредставитель верховного лидера Ирана в высшем совете национальной безопасности Саид Джалили
© AP Photo / Morteza Fkharinazhad
Представитель верховного лидера Ирана в высшем совете национальной безопасности Саид Джалили . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 30 мая – РИА Новости. Представитель верховного лидера Ирана в высшем совете национальной безопасности Саид Джалили зарегистрировался для участия во внеочередных президентских выборах, назначенных после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси, передаёт агентство ISNA.
"Саид Джалили... зарегистрировал свою кандидатуру для участия в 14-х президентских выборах во второй половине дня в четверг, 30 мая 2024 года", - говорится в сообщении агентства.
Вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.
Согласно утвержденному календарю выборов, регистрация кандидатов будет проводиться с 30 мая по 3 июня, а проверка на соответствие кандидатов требованиям - с 4 по 10 июня. Одиннадцатого июня будет объявлен окончательный список имен кандидатов, говорится в сообщении агентства.
Предвыборную агитацию можно будет проводить в течение двух недель - с 12 по 26 июня. За сутки до выборов будет объявлен "день тишины", в это время агитация запрещена. Президентские выборы пройдут 28 июня. Второй тур - при возникновении необходимости его проведения - пройдет 5 июля.