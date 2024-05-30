https://ria.ru/20240530/iran-1949460588.html

Представитель лидера Ирана зарегистрировался на выборы президента

Представитель лидера Ирана зарегистрировался на выборы президента - РИА Новости, 30.05.2024

Представитель лидера Ирана зарегистрировался на выборы президента

Представитель верховного лидера Ирана в высшем совете национальной безопасности Саид Джалили зарегистрировался для участия во внеочередных президентских... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:29

2024-05-30T17:29

2024-05-30T17:29

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ТЕГЕРАН, 30 мая – РИА Новости. Представитель верховного лидера Ирана в высшем совете национальной безопасности Саид Джалили зарегистрировался для участия во внеочередных президентских выборах, назначенных после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси, передаёт агентство ISNA. "Саид Джалили... зарегистрировал свою кандидатуру для участия в 14-х президентских выборах во второй половине дня в четверг, 30 мая 2024 года", - говорится в сообщении агентства. Вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер. Согласно утвержденному календарю выборов, регистрация кандидатов будет проводиться с 30 мая по 3 июня, а проверка на соответствие кандидатов требованиям - с 4 по 10 июня. Одиннадцатого июня будет объявлен окончательный список имен кандидатов, говорится в сообщении агентства. Предвыборную агитацию можно будет проводить в течение двух недель - с 12 по 26 июня. За сутки до выборов будет объявлен "день тишины", в это время агитация запрещена. Президентские выборы пройдут 28 июня. Второй тур - при возникновении необходимости его проведения - пройдет 5 июля.

https://ria.ru/20240528/zarif-1948958452.html

https://ria.ru/20240525/iran-1948371081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, азербайджан, россия, саид джалили, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев