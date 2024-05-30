https://ria.ru/20240530/iran-1949424513.html

На президентские выборы в Иране зарегистрировались три кандидата

На президентские выборы в Иране зарегистрировались три кандидата - РИА Новости, 30.05.2024

На президентские выборы в Иране зарегистрировались три кандидата

Три кандидата официально зарегистрировались на президентские выборы в Иране, их характеристики полностью соответствуют условиям кандидатов на пост президента,... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:20

2024-05-30T16:20

2024-05-30T16:20

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ТЕГЕРАН, 30 мая – РИА Новости. Три кандидата официально зарегистрировались на президентские выборы в Иране, их характеристики полностью соответствуют условиям кандидатов на пост президента, заявил представитель избирательного штаба страны Мохсен Эслами. "До настоящего времени только трое кандидатов из всего числа лиц, подавших документы на регистрацию, обладают соответствующими характеристиками, их регистрация была подтверждена", - сказал Эслами. Вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер. Согласно утвержденному календарю выборов, регистрация кандидатов будет проводиться с 30 мая по 3 июня, а проверка на соответствие кандидатов требованиям - с 4 по 10 июня. Одиннадцатого июня будет объявлен окончательный список имен кандидатов, говорится в сообщении агентства. Предвыборную агитацию можно будет проводить в течение двух недель - с 12 по 26 июня. За сутки до выборов будет объявлен "день тишины", в это время агитация запрещена. Президентские выборы пройдут 28 июня. Второй тур - при возникновении необходимости его проведения - пройдет 5 июля.

https://ria.ru/20240528/zarif-1948958452.html

https://ria.ru/20240525/iran-1948371081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, азербайджан, россия, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, казем джалали