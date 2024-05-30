Рейтинг@Mail.ru
На президентские выборы в Иране зарегистрировались три кандидата - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/iran-1949424513.html
На президентские выборы в Иране зарегистрировались три кандидата
На президентские выборы в Иране зарегистрировались три кандидата - РИА Новости, 30.05.2024
На президентские выборы в Иране зарегистрировались три кандидата
Три кандидата официально зарегистрировались на президентские выборы в Иране, их характеристики полностью соответствуют условиям кандидатов на пост президента,... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:20
2024-05-30T16:20
в мире
иран
азербайджан
россия
хосейн амир абдоллахиан
ильхам алиев
казем джалали
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585659095_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_5feac98bd487dce0858894a8c78475b1.jpg
ТЕГЕРАН, 30 мая – РИА Новости. Три кандидата официально зарегистрировались на президентские выборы в Иране, их характеристики полностью соответствуют условиям кандидатов на пост президента, заявил представитель избирательного штаба страны Мохсен Эслами. "До настоящего времени только трое кандидатов из всего числа лиц, подавших документы на регистрацию, обладают соответствующими характеристиками, их регистрация была подтверждена", - сказал Эслами. Вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали. Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер. Согласно утвержденному календарю выборов, регистрация кандидатов будет проводиться с 30 мая по 3 июня, а проверка на соответствие кандидатов требованиям - с 4 по 10 июня. Одиннадцатого июня будет объявлен окончательный список имен кандидатов, говорится в сообщении агентства. Предвыборную агитацию можно будет проводить в течение двух недель - с 12 по 26 июня. За сутки до выборов будет объявлен "день тишины", в это время агитация запрещена. Президентские выборы пройдут 28 июня. Второй тур - при возникновении необходимости его проведения - пройдет 5 июля.
https://ria.ru/20240528/zarif-1948958452.html
https://ria.ru/20240525/iran-1948371081.html
иран
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585659095_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_b0fc13d45f1fb457b83bb91d4bd633da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, азербайджан, россия, хосейн амир абдоллахиан, ильхам алиев, казем джалали
В мире, Иран, Азербайджан, Россия, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ильхам Алиев, Казем Джалали
На президентские выборы в Иране зарегистрировались три кандидата

Три кандидата официально зарегистрировались на президентские выборы в Иране

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 30 мая – РИА Новости. Три кандидата официально зарегистрировались на президентские выборы в Иране, их характеристики полностью соответствуют условиям кандидатов на пост президента, заявил представитель избирательного штаба страны Мохсен Эслами.
"До настоящего времени только трое кандидатов из всего числа лиц, подавших документы на регистрацию, обладают соответствующими характеристиками, их регистрация была подтверждена", - сказал Эслами.
Джавад Зариф - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Зариф отказался участвовать в выборах президента Ирана
28 мая, 17:22
Вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
Новые президентские выборы, согласно статье 131 конституции Ирана, должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер.
Согласно утвержденному календарю выборов, регистрация кандидатов будет проводиться с 30 мая по 3 июня, а проверка на соответствие кандидатов требованиям - с 4 по 10 июня. Одиннадцатого июня будет объявлен окончательный список имен кандидатов, говорится в сообщении агентства.
Предвыборную агитацию можно будет проводить в течение двух недель - с 12 по 26 июня. За сутки до выборов будет объявлен "день тишины", в это время агитация запрещена. Президентские выборы пройдут 28 июня. Второй тур - при возникновении необходимости его проведения - пройдет 5 июля.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
СМИ опубликовали список возможных участников президентских выборов в Иране
25 мая, 21:33
 
В миреИранАзербайджанРоссияХосейн Амир АбдоллахианИльхам АлиевКазем Джалали
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала