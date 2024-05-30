https://ria.ru/20240530/iran-1949271046.html

Аятолла Хаменеи обратился к студентам американских университетов

Аятолла Хаменеи обратился к студентам американских университетов - РИА Новости, 30.05.2024

Аятолла Хаменеи обратился к студентам американских университетов

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи написал письмо-обращение к студентам американских университетов, в котором высоко оценил их позицию по защите народа... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T09:09

2024-05-30T09:09

2024-05-30T12:14

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи написал письмо-обращение к студентам американских университетов, в котором высоко оценил их позицию по защите народа Палестины. "Я пишу это письмо молодым людям, чья пробудившаяся совесть заставила их встать на защиту угнетенных женщин и детей Газы. Вы сформировали отделение Фронта сопротивления и начали почетную борьбу перед лицом безжалостного давления вашего правительства — правительства, которое открыто поддерживает узурпаторский и жестокий сионистский режим", — говорится в письме, опубликованном на сайте офиса верховного лидера Ирана. Хаменеи также отметил поддержку и солидарность профессоров американских университетов. "Это может дать долю утешения перед лицом полицейской жестокости вашего правительства и того давления, которое оно оказывает на вас", — подчеркнул он. Верховный лидер Ирана добавил, что он сопереживает молодым людям, как и другие их сторонники, а также ценит упорство активистов.На письмо отреагировал спикер палаты представителей США Майк Джонсон. По его словам, выступающие против израильских ударов по Газе граждане США, завоевав внимание аятоллы, "потеряли Америку".Война в секторе ГазаПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.В октябре 2023-го, после проникновения бойцов ХАМАС на юг еврейского государства, где они открыли огонь как по военным, так и по гражданским, в регионе начались очередные боевые столкновения.В ответ на действия палестинского движения Тель-Авив начал военную операцию в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.Сейчас сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.Израиль потерял около 1,2 тысячи человек, в секторе Газа погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 81 тысячи.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

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https://ria.ru/20231105/khamas-1907608632.html

https://ria.ru/20231016/sponsory-1903191927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, палестина, али хаменеи, майк джонсон, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году