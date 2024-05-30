https://ria.ru/20240530/ii-1949295543.html
В России создали первый автономный и бескабинный мини-трактор
В России создали первый автономный и бескабинный мини-трактор - РИА Новости, 30.05.2024
В России создали первый автономный и бескабинный мини-трактор
Первый автономный и бескабинный мини-трактор, который управляется с помощью искусственного интеллекта, разработали в России - устройство не имеет аналогов в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:59
2024-05-30T10:59
2024-05-30T10:59
технологии
россия
сбер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949297335_0:42:3071:1769_1920x0_80_0_0_d4c5741984cc1cd024432152c4a55b51.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Первый автономный и бескабинный мини-трактор, который управляется с помощью искусственного интеллекта, разработали в России - устройство не имеет аналогов в мире, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании Cognitive Pilot. "Ведущий разработчик систем автономного управления сельхозтранспортом компания Cognitive Pilot (дочерняя компания "Сбера" и Cognitive Technologies) представляет первый в России полностью автономный, бескабинный мини-трактор, управляемый ИИ и не имеющий аналогов в мире. Машина полностью спроектирована и произведена на фабрике Cognitive Pilot по производству роботизированной продукции в г.Томск", - сообщили в компании. Такой трактор может выполнять основные сельскохозяйственные операции - сев, культивацию, боронование, вспашку, опрыскивание и т.д. Оборудование робота оснащено датчиками, которые позволяют контролировать качество выполняемой работы, отслеживать состояние техники. Также у мини-трактора есть установка для отслеживания физико-химических параметров почвы. С ее помощью можно определять зоны, где необходимо удобрять почву. "Возможности ИИ, реализованные в мини-тракторе Cognitive Pilot, позволяют не только избегать столкновений с препятствиями, но и с высокой точностью выполнять сельхозоперации, такие как обработка рядковых культур, движение между рядков при опрыскивании, механическая обработка картофеля, моркови, внесение средств защиты растений с учетом визуального положения рядков, сорняков, осуществлять сбор данных для мониторинга состояния растений и т.д", - отметили в компании. Подобные роботы, отмечают разработчики, позволят заменить тяжелый труд интеллектуальным, а также решить проблемы с дефицитом механизаторов. Мини-тракторы снижают техническую уязвимость хозяйств, а качество выполнения сельхозопераций полностью не зависит от человеческого фактора. Серийный выпуск мини-тракторов Cognitive Pilot с ИИ разработчики планируют начать с 2025 года.
https://ria.ru/20231205/kalyaev-1913715289.html
https://ria.ru/20231125/tekhnologii-1911785450.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949297335_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_36975281205a11666888e25ed4b27b64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, сбер
В России создали первый автономный и бескабинный мини-трактор
В России создали первый автономный и бескабинный мини-трактор, управляемый ИИ
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Первый автономный и бескабинный мини-трактор, который управляется с помощью искусственного интеллекта, разработали в России - устройство не имеет аналогов в мире, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании Cognitive Pilot.
«
"Ведущий разработчик систем автономного управления сельхозтранспортом компания Cognitive Pilot (дочерняя компания "Сбера" и Cognitive Technologies) представляет первый в России полностью автономный, бескабинный мини-трактор, управляемый ИИ и не имеющий аналогов в мире. Машина полностью спроектирована и произведена на фабрике Cognitive Pilot по производству роботизированной продукции в г.Томск", - сообщили в компании.
Такой трактор может выполнять основные сельскохозяйственные операции - сев, культивацию, боронование, вспашку, опрыскивание и т.д. Оборудование робота оснащено датчиками, которые позволяют контролировать качество выполняемой работы, отслеживать состояние техники. Также у мини-трактора есть установка для отслеживания физико-химических параметров почвы. С ее помощью можно определять зоны, где необходимо удобрять почву.
"Возможности ИИ, реализованные в мини-тракторе Cognitive Pilot, позволяют не только избегать столкновений с препятствиями, но и с высокой точностью выполнять сельхозоперации, такие как обработка рядковых культур, движение между рядков при опрыскивании, механическая обработка картофеля, моркови, внесение средств защиты растений с учетом визуального положения рядков, сорняков, осуществлять сбор данных для мониторинга состояния растений и т.д", - отметили в компании.
Подобные роботы, отмечают разработчики, позволят заменить тяжелый труд интеллектуальным, а также решить проблемы с дефицитом механизаторов. Мини-тракторы снижают техническую уязвимость хозяйств, а качество выполнения сельхозопераций полностью не зависит от человеческого фактора.
Серийный выпуск мини-тракторов Cognitive Pilot с ИИ разработчики планируют начать с 2025 года.