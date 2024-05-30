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В России создали первый автономный и бескабинный мини-трактор - РИА Новости, 30.05.2024
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10:59 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/ii-1949295543.html
В России создали первый автономный и бескабинный мини-трактор
В России создали первый автономный и бескабинный мини-трактор - РИА Новости, 30.05.2024
В России создали первый автономный и бескабинный мини-трактор
Первый автономный и бескабинный мини-трактор, который управляется с помощью искусственного интеллекта, разработали в России - устройство не имеет аналогов в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:59
2024-05-30T10:59
технологии
россия
сбер
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Первый автономный и бескабинный мини-трактор, который управляется с помощью искусственного интеллекта, разработали в России - устройство не имеет аналогов в мире, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании Cognitive Pilot. "Ведущий разработчик систем автономного управления сельхозтранспортом компания Cognitive Pilot (дочерняя компания "Сбера" и Cognitive Technologies) представляет первый в России полностью автономный, бескабинный мини-трактор, управляемый ИИ и не имеющий аналогов в мире. Машина полностью спроектирована и произведена на фабрике Cognitive Pilot по производству роботизированной продукции в г.Томск", - сообщили в компании. Такой трактор может выполнять основные сельскохозяйственные операции - сев, культивацию, боронование, вспашку, опрыскивание и т.д. Оборудование робота оснащено датчиками, которые позволяют контролировать качество выполняемой работы, отслеживать состояние техники. Также у мини-трактора есть установка для отслеживания физико-химических параметров почвы. С ее помощью можно определять зоны, где необходимо удобрять почву. "Возможности ИИ, реализованные в мини-тракторе Cognitive Pilot, позволяют не только избегать столкновений с препятствиями, но и с высокой точностью выполнять сельхозоперации, такие как обработка рядковых культур, движение между рядков при опрыскивании, механическая обработка картофеля, моркови, внесение средств защиты растений с учетом визуального положения рядков, сорняков, осуществлять сбор данных для мониторинга состояния растений и т.д", - отметили в компании. Подобные роботы, отмечают разработчики, позволят заменить тяжелый труд интеллектуальным, а также решить проблемы с дефицитом механизаторов. Мини-тракторы снижают техническую уязвимость хозяйств, а качество выполнения сельхозопераций полностью не зависит от человеческого фактора. Серийный выпуск мини-тракторов Cognitive Pilot с ИИ разработчики планируют начать с 2025 года.
https://ria.ru/20231205/kalyaev-1913715289.html
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технологии, россия, сбер
Технологии, Россия, Сбер
В России создали первый автономный и бескабинный мини-трактор

В России создали первый автономный и бескабинный мини-трактор, управляемый ИИ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПервый российский беспилотный робот-трактор компании Cognitive Pilot
Первый российский беспилотный робот-трактор компании Cognitive Pilot - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Первый российский беспилотный робот-трактор компании Cognitive Pilot
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Первый автономный и бескабинный мини-трактор, который управляется с помощью искусственного интеллекта, разработали в России - устройство не имеет аналогов в мире, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании Cognitive Pilot.
«
"Ведущий разработчик систем автономного управления сельхозтранспортом компания Cognitive Pilot (дочерняя компания "Сбера" и Cognitive Technologies) представляет первый в России полностью автономный, бескабинный мини-трактор, управляемый ИИ и не имеющий аналогов в мире. Машина полностью спроектирована и произведена на фабрике Cognitive Pilot по производству роботизированной продукции в г.Томск", - сообщили в компании.
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Такой трактор может выполнять основные сельскохозяйственные операции - сев, культивацию, боронование, вспашку, опрыскивание и т.д. Оборудование робота оснащено датчиками, которые позволяют контролировать качество выполняемой работы, отслеживать состояние техники. Также у мини-трактора есть установка для отслеживания физико-химических параметров почвы. С ее помощью можно определять зоны, где необходимо удобрять почву.
"Возможности ИИ, реализованные в мини-тракторе Cognitive Pilot, позволяют не только избегать столкновений с препятствиями, но и с высокой точностью выполнять сельхозоперации, такие как обработка рядковых культур, движение между рядков при опрыскивании, механическая обработка картофеля, моркови, внесение средств защиты растений с учетом визуального положения рядков, сорняков, осуществлять сбор данных для мониторинга состояния растений и т.д", - отметили в компании.
Подобные роботы, отмечают разработчики, позволят заменить тяжелый труд интеллектуальным, а также решить проблемы с дефицитом механизаторов. Мини-тракторы снижают техническую уязвимость хозяйств, а качество выполнения сельхозопераций полностью не зависит от человеческого фактора.
Серийный выпуск мини-тракторов Cognitive Pilot с ИИ разработчики планируют начать с 2025 года.
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