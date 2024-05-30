Новгородцы отправили более тонны гумпомощи и автомобиль в зону СВО
© Народный фронт | Новгородская область/ВКонтактеАвтомобиль, переданный в зону СВО из Новгородской области
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Более тонны гуманитарной помощи и автомобиль отправились в зону проведения специальной военной операции из Великого Новгорода, сообщает Народный фронт региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Автомобиль Renault Duster в начале мая передал в зону проведения СВО новгородский Росреестр. Члены Народного фронта региона его отремонтировали, помыли и почистили салон.
© Народный фронт | Новгородская область/ВКонтактеГуманитарный груз, переданный в зону СВО из Новгородской области
Гуманитарный груз, переданный в зону СВО из Новгородской области
"Больше тонны гуманитарного груза и автомобиль отправились к новгородским бойцам в луганском направлении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в составе гумпомощи бензопилы, генераторы, газовые баллоны, стиральная машина и холодильник, блиндажные свечи, медикаменты, сухие супы, каши, вторые блюда от сообщества "Готовим для СВОих", около ста открыток от новгородских школьников. Кроме того, новгородский изобретатель Александр Куликов передал солдатам пять улучшенных детекторов дронов.
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"Маленький приборчик позволяет обнаруживать дроны-камикадзе, которые летят, предупредит звуковым сигналом где-то за 700 метров. Здесь я скомплектовал лучшие антенны, поэтому уже километр будет", - рассказал Куликов.
Уточняется, что это 28-я поездка в зону проведения СВО. Всего Народный фронт региона за два года оправил более 70 тонн гуманитарного груза.