https://ria.ru/20240530/gumpomosch-1949394528.html

Новгородцы отправили более тонны гумпомощи и автомобиль в зону СВО

Новгородцы отправили более тонны гумпомощи и автомобиль в зону СВО - РИА Новости, 30.05.2024

Новгородцы отправили более тонны гумпомощи и автомобиль в зону СВО

Более тонны гуманитарной помощи и автомобиль отправились в зону проведения специальной военной операции из Великого Новгорода, сообщает Народный фронт региона... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:08

2024-05-30T15:08

2024-05-30T15:08

надежные люди

великий новгород

александр куликов

renault s.a

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

renault clio

гуманитарная помощь

благотворительность

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Более тонны гуманитарной помощи и автомобиль отправились в зону проведения специальной военной операции из Великого Новгорода, сообщает Народный фронт региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Автомобиль Renault Duster в начале мая передал в зону проведения СВО новгородский Росреестр. Члены Народного фронта региона его отремонтировали, помыли и почистили салон. "Больше тонны гуманитарного груза и автомобиль отправились к новгородским бойцам в луганском направлении", - говорится в сообщении. Отмечается, что в составе гумпомощи бензопилы, генераторы, газовые баллоны, стиральная машина и холодильник, блиндажные свечи, медикаменты, сухие супы, каши, вторые блюда от сообщества "Готовим для СВОих", около ста открыток от новгородских школьников. Кроме того, новгородский изобретатель Александр Куликов передал солдатам пять улучшенных детекторов дронов. "Маленький приборчик позволяет обнаруживать дроны-камикадзе, которые летят, предупредит звуковым сигналом где-то за 700 метров. Здесь я скомплектовал лучшие антенны, поэтому уже километр будет", - рассказал Куликов. Уточняется, что это 28-я поездка в зону проведения СВО. Всего Народный фронт региона за два года оправил более 70 тонн гуманитарного груза.

https://ria.ru/20240319/gumpomosch-1934278286.html

https://ria.ru/20240503/gumpomosch-1943706182.html

великий новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

великий новгород, александр куликов, renault s.a, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), renault clio, гуманитарная помощь, благотворительность