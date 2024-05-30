https://ria.ru/20240530/gubernator-1949302212.html
В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве дрона ВСУ
В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве дрона ВСУ - РИА Новости, 30.05.2024
В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве дрона ВСУ
Мужчина ранен при взрыве украинского дрона в селе Грузское Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:23
2024-05-30T11:23
2024-05-30T11:46
белгородская область
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 30 мая - РИА Новости. Мужчина ранен при взрыве украинского дрона в селе Грузское Борисовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Этим утром ВСУ несколько раз атаковали дронами-камикадзе село Грузское Борисовского района. В результате одной из детонаций взрывного устройства пострадал мирный житель - у мужчины контузия, множественные непроникающие осколочные ранения головы и спины. Бригадой скорой помощи пострадавшего доставили в Борисовскую ЦРБ", - написал Гладков.По данным губернатора, в результате четырех взрывов повреждены здания местного филиала Почты России и сельского храма, а также три легковых автомобиля. "Обход территории села продолжается", - добавил глава региона.Ранее в четверг губернатор сообщил, что мужчина пострадал при атаке дронов ВСУ на АЗС у села Замостье Грайворонского округа, он госпитализирован.Борисовский район Белгородской области на протяжении около 18 километров граничит с Харьковской областью Украины.
https://ria.ru/20240529/gladkov-1949124349.html
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белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины
Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области мужчина пострадал при взрыве дрона ВСУ
Губернатор: мужчина ранен при взрыве дрона ВСУ в селе Грузское