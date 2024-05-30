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Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за прогнозируемых гроз - РИА Новости, 31.05.2024
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11:55 30.05.2024 (обновлено: 14:25 31.05.2024)
https://ria.ru/20240530/grozy-1949679174.html
Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за прогнозируемых гроз
Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за прогнозируемых гроз - РИА Новости, 31.05.2024
Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за прогнозируемых гроз
Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о грозах с 12.00 и до 22.00 в столице, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 31.05.2024
2024-05-30T11:55
2024-05-31T14:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
экология в россии
гроза
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о грозах с 12.00 и до 22.00 в столице, сообщается в Telegram-канале ведомства. "По прогнозам синоптиков, сегодня с 12.00 и до 22.00 в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства. В ведомстве призвали горожан быть внимательными на улице в непогоду.
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общество, экология в россии, гроза, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Экология в России, Гроза, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за прогнозируемых гроз

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о грозах с 12.00 и до 22.00 в столице, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня с 12.00 и до 22.00 в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве призвали горожан быть внимательными на улице в непогоду.
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
МЧС предупредило о сильном ливне с грозой в Москве в ближайшие часы
21 апреля, 19:58
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоЭкология в РоссииГрозаГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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