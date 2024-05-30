https://ria.ru/20240530/grozy-1949679174.html

Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за прогнозируемых гроз

Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за прогнозируемых гроз - РИА Новости, 31.05.2024

Москвичей попросили быть внимательными на улице из-за прогнозируемых гроз

Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о грозах с 12.00 и до 22.00 в столице, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 31.05.2024

2024-05-30T11:55

2024-05-30T11:55

2024-05-31T14:25

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городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о грозах с 12.00 и до 22.00 в столице, сообщается в Telegram-канале ведомства. "По прогнозам синоптиков, сегодня с 12.00 и до 22.00 в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза. При грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства. В ведомстве призвали горожан быть внимательными на улице в непогоду.

https://ria.ru/20240421/liven-1941383301.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, экология в россии, гроза, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы