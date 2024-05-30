https://ria.ru/20240530/gretsiya-1949311889.html

Премьер Греции обсудил с делегацией конгресса США военное сотрудничество

Премьер Греции обсудил с делегацией конгресса США военное сотрудничество - РИА Новости, 30.05.2024

Премьер Греции обсудил с делегацией конгресса США военное сотрудничество

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил с делегацией конгресса США сотрудничество в области обороны, ситуацию на Ближнем Востоке и последние события... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:54

2024-05-30T11:54

2024-05-30T11:54

греция

украина

сша

кириакос мицотакис

энтони блинкен

никос дендиас

нато

конгресс сша

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АФИНЫ, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил с делегацией конгресса США сотрудничество в области обороны, ситуацию на Ближнем Востоке и последние события на Украине, сообщила пресс-служба премьера. "Мицотакис встретился сегодня с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Джерри Мораном. В ходе встречи обсуждались стратегические отношения между Грецией и США, греко-американское сотрудничество в области обороны и роль Греции как опоры стабильности и безопасности в регионе", - говорится в сообщении. Также обсуждались вопросы, представляющие региональный и международный интерес, с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке и последние события на Украине, сообщила пресс-служба. Во встрече участвовал посола США в Афинах Джордж Цунис. Подробности беседы не приводятся. Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце января в письме премьеру Греции Кириакосу Мицотакису предложил Афинам передать или продать Киеву вооружения с условием, что в обмен Вашингтон изучит возможность выделить Афинам до 200 миллионов долларов дополнительной помощи. Сейчас Греция продает "излишки боеприпасов" Чехии, откуда они идут на Украину. Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас в середине мая, комментируя сообщения СМИ об отправке 250 контейнеров с "излишками" вооружения в Чехию, заявил, что речь идет о 65 контейнерах. По его утверждению, Греция ничего не поставляет напрямую Украине, "а что другие делают с материалами, которые им отправляет Греция, это их личное дело". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20240201/gretsiya-1924892330.html

https://ria.ru/20240127/ukraina-1923821725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

греция, украина, сша, кириакос мицотакис, энтони блинкен, никос дендиас, нато, конгресс сша