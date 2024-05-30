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Премьер Греции обсудил с делегацией конгресса США военное сотрудничество - РИА Новости, 30.05.2024
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11:54 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/gretsiya-1949311889.html
Премьер Греции обсудил с делегацией конгресса США военное сотрудничество
Премьер Греции обсудил с делегацией конгресса США военное сотрудничество - РИА Новости, 30.05.2024
Премьер Греции обсудил с делегацией конгресса США военное сотрудничество
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил с делегацией конгресса США сотрудничество в области обороны, ситуацию на Ближнем Востоке и последние события... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:54
2024-05-30T11:54
греция
украина
сша
кириакос мицотакис
энтони блинкен
никос дендиас
нато
конгресс сша
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АФИНЫ, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил с делегацией конгресса США сотрудничество в области обороны, ситуацию на Ближнем Востоке и последние события на Украине, сообщила пресс-служба премьера. "Мицотакис встретился сегодня с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Джерри Мораном. В ходе встречи обсуждались стратегические отношения между Грецией и США, греко-американское сотрудничество в области обороны и роль Греции как опоры стабильности и безопасности в регионе", - говорится в сообщении. Также обсуждались вопросы, представляющие региональный и международный интерес, с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке и последние события на Украине, сообщила пресс-служба. Во встрече участвовал посола США в Афинах Джордж Цунис. Подробности беседы не приводятся. Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце января в письме премьеру Греции Кириакосу Мицотакису предложил Афинам передать или продать Киеву вооружения с условием, что в обмен Вашингтон изучит возможность выделить Афинам до 200 миллионов долларов дополнительной помощи. Сейчас Греция продает "излишки боеприпасов" Чехии, откуда они идут на Украину. Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас в середине мая, комментируя сообщения СМИ об отправке 250 контейнеров с "излишками" вооружения в Чехию, заявил, что речь идет о 65 контейнерах. По его утверждению, Греция ничего не поставляет напрямую Украине, "а что другие делают с материалами, которые им отправляет Греция, это их личное дело". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240110/blinken-1920431352.html
https://ria.ru/20240201/gretsiya-1924892330.html
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греция, украина, сша, кириакос мицотакис, энтони блинкен, никос дендиас, нато, конгресс сша
Греция, Украина, США, Кириакос Мицотакис, Энтони Блинкен, Никос Дендиас, НАТО, Конгресс США
Премьер Греции обсудил с делегацией конгресса США военное сотрудничество

Премьер Греции обсудил с делегацией конгресса США сотрудничество и Украину

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Архивное фото
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АФИНЫ, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис обсудил с делегацией конгресса США сотрудничество в области обороны, ситуацию на Ближнем Востоке и последние события на Украине, сообщила пресс-служба премьера.
"Мицотакис встретился сегодня с делегацией Конгресса США во главе с сенатором Джерри Мораном. В ходе встречи обсуждались стратегические отношения между Грецией и США, греко-американское сотрудничество в области обороны и роль Греции как опоры стабильности и безопасности в регионе", - говорится в сообщении.
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Также обсуждались вопросы, представляющие региональный и международный интерес, с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке и последние события на Украине, сообщила пресс-служба.
Во встрече участвовал посола США в Афинах Джордж Цунис.
Подробности беседы не приводятся.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце января в письме премьеру Греции Кириакосу Мицотакису предложил Афинам передать или продать Киеву вооружения с условием, что в обмен Вашингтон изучит возможность выделить Афинам до 200 миллионов долларов дополнительной помощи.
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Сейчас Греция продает "излишки боеприпасов" Чехии, откуда они идут на Украину.
Министр национальной обороны Греции Никос Дендиас в середине мая, комментируя сообщения СМИ об отправке 250 контейнеров с "излишками" вооружения в Чехию, заявил, что речь идет о 65 контейнерах. По его утверждению, Греция ничего не поставляет напрямую Украине, "а что другие делают с материалами, которые им отправляет Греция, это их личное дело".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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ГрецияУкраинаСШАКириакос МицотакисЭнтони БлинкенНикос ДендиасНАТОКонгресс США
 
 
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