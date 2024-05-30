https://ria.ru/20240530/gosprogrammy-1949447512.html
Мишустин оценил выполнение государственных программ
Мишустин оценил выполнение государственных программ - РИА Новости, 30.05.2024
Мишустин оценил выполнение государственных программ
Каждая шестая из 50 государственных программ выполнена более чем на 99%, две из них вышли на максимальный уровень, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:11
2024-05-30T17:11
2024-05-30T17:31
михаил мишустин
политика
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Каждая шестая из 50 государственных программ выполнена более чем на 99%, две из них вышли на максимальный уровень, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Каждая шестая из 50 государственных программ выполнена более, чем на 99%. Причем две из них вышли на максимальный уровень", - сказал он на заседании правительства.В том числе речь идет о программе комплексного развития сельских территорий, уточнил Мишустин.
https://ria.ru/20240530/mishustin-1949448237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, политика, правительство рф, россия
Михаил Мишустин, Политика, Правительство РФ, Россия
Мишустин оценил выполнение государственных программ
Мишустин: каждая шестая из 50 госпрограмм выполнена более чем на 99 процентов