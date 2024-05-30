Рейтинг@Mail.ru
Мишустин оценил выполнение государственных программ - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 30.05.2024 (обновлено: 17:31 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/gosprogrammy-1949447512.html
Мишустин оценил выполнение государственных программ
Мишустин оценил выполнение государственных программ - РИА Новости, 30.05.2024
Мишустин оценил выполнение государственных программ
Каждая шестая из 50 государственных программ выполнена более чем на 99%, две из них вышли на максимальный уровень, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:11
2024-05-30T17:31
михаил мишустин
политика
правительство рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949465713_0:297:2676:1802_1920x0_80_0_0_a510caad59ce66342d5663fae3ed3ce8.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Каждая шестая из 50 государственных программ выполнена более чем на 99%, две из них вышли на максимальный уровень, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Каждая шестая из 50 государственных программ выполнена более, чем на 99%. Причем две из них вышли на максимальный уровень", - сказал он на заседании правительства.В том числе речь идет о программе комплексного развития сельских территорий, уточнил Мишустин.
https://ria.ru/20240530/mishustin-1949448237.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949465713_164:0:2676:1884_1920x0_80_0_0_73f3b6b30e78835789ddb881dfa98e23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, политика, правительство рф, россия
Михаил Мишустин, Политика, Правительство РФ, Россия
Мишустин оценил выполнение государственных программ

Мишустин: каждая шестая из 50 госпрограмм выполнена более чем на 99 процентов

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 30 мая 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 30 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 30 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Каждая шестая из 50 государственных программ выполнена более чем на 99%, две из них вышли на максимальный уровень, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Каждая шестая из 50 государственных программ выполнена более, чем на 99%. Причем две из них вышли на максимальный уровень", - сказал он на заседании правительства.
В том числе речь идет о программе комплексного развития сельских территорий, уточнил Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии IX конференции Цифровая индустрия промышленной России в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Мишустин призвал поддержать настрой по темпам роста экономики
Вчера, 17:15
 
Михаил МишустинПолитикаПравительство РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала