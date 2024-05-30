https://ria.ru/20240530/gosprogrammy-1949447512.html

Мишустин оценил выполнение государственных программ

Мишустин оценил выполнение государственных программ - РИА Новости, 30.05.2024

Мишустин оценил выполнение государственных программ

Каждая шестая из 50 государственных программ выполнена более чем на 99%, две из них вышли на максимальный уровень, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:11

2024-05-30T17:11

2024-05-30T17:31

михаил мишустин

политика

правительство рф

россия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Каждая шестая из 50 государственных программ выполнена более чем на 99%, две из них вышли на максимальный уровень, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Каждая шестая из 50 государственных программ выполнена более, чем на 99%. Причем две из них вышли на максимальный уровень", - сказал он на заседании правительства.В том числе речь идет о программе комплексного развития сельских территорий, уточнил Мишустин.

https://ria.ru/20240530/mishustin-1949448237.html

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Наталья Макарова

михаил мишустин, политика, правительство рф, россия