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Германия отдала Украине четверть своих систем Patriot, заявил Писториус - РИА Новости, 30.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:12 30.05.2024 (обновлено: 22:47 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/germaniya-1949526676.html
Германия отдала Украине четверть своих систем Patriot, заявил Писториус
Германия отдала Украине четверть своих систем Patriot, заявил Писториус - РИА Новости, 30.05.2024
Германия отдала Украине четверть своих систем Patriot, заявил Писториус
Берлин передал Киеву четверть своих зенитных ракетных комплексов Patriot, эти запасы необходимо восполнять, заявил министр обороны Германии Борис Писториус на... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T22:12
2024-05-30T22:47
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
борис писториус
сергей лавров
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БЕРЛИН, 30 мая — РИА Новости. Берлин передал Киеву четверть своих зенитных ракетных комплексов Patriot, эти запасы необходимо восполнять, заявил министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции после осмотра войск ПВО, запись опубликована на сайте ведомства.&quot;В середине апреля мы решили отправить на Украину третью установку Patriot. Прекрасно понимая, что мы тем самым отдадим четверть наших мощностей Patriot. Но это правильно и необходимо, даже если приводит к пробелам в наших собственных запасах&quot;, — подчеркнул он.По словам Писториуса, несколько недель назад министерство подписало новый контракт на поставку четырех систем. Кроме того, готовится рамочное соглашение на передачу еще такого же количества ЗРК Patriot с 2028 года. Таким образом, при начале поставок с 2026 года необходимый запас этих систем постепенно восполнится, подчеркнул глава ведомства.Писториус также уточнил, что Берлин в то же время не намерен вслед за этим вооружением отправлять на Украину инструкторов, поскольку это представляет собой большой риск.Во вторник издание Bild сообщило со ссылкой на свои источники, что украинская армия как минимум один раз несанкционированно использовала одну из переданных Германией систем ПВО Patriot для удара по российским целям. В итоге из Берлина и Вашингтона поступили "гневные звонки и угроза прекратить поставки ракет для ПВО, если подобный инцидент повторится".В минувшее воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что выступает против пересмотра правил использования немецкого оружия Киевом и предоставления ему возможности наносить им удары по российской территории.На Украине в последнее время все чаще говорят о проблемах с противовоздушной обороной. Так, в начале апреля гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко признал, что система ПВО страны заметно слабее, чем была несколько месяцев назад.Как писала газета The Washigton Post со ссылкой на чиновников в Киеве, ВСУ испытывают дефицит боеприпасов для противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20240526/ukraina-1948433732.html
https://ria.ru/20240524/postavki-1948249334.html
https://ria.ru/20240418/patriot-1940917452.html
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в мире, германия, украина, россия, борис писториус, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия, Борис Писториус, Сергей Лавров, НАТО
Германия отдала Украине четверть своих систем Patriot, заявил Писториус

Писториус: ФРГ начнет закрывать недостающую часть систем Patriot в 2026 году

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot
Ракетные системы ПВО Patriot - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Ракетные системы ПВО Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 30 мая — РИА Новости. Берлин передал Киеву четверть своих зенитных ракетных комплексов Patriot, эти запасы необходимо восполнять, заявил министр обороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции после осмотра войск ПВО, запись опубликована на сайте ведомства.
«

"В середине апреля мы решили отправить на Украину третью установку Patriot. Прекрасно понимая, что мы тем самым отдадим четверть наших мощностей Patriot. Но это правильно и необходимо, даже если приводит к пробелам в наших собственных запасах", — подчеркнул он.

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По словам Писториуса, несколько недель назад министерство подписало новый контракт на поставку четырех систем. Кроме того, готовится рамочное соглашение на передачу еще такого же количества ЗРК Patriot с 2028 года. Таким образом, при начале поставок с 2026 года необходимый запас этих систем постепенно восполнится, подчеркнул глава ведомства.
Писториус также уточнил, что Берлин в то же время не намерен вслед за этим вооружением отправлять на Украину инструкторов, поскольку это представляет собой большой риск.
Во вторник издание Bild сообщило со ссылкой на свои источники, что украинская армия как минимум один раз несанкционированно использовала одну из переданных Германией систем ПВО Patriot для удара по российским целям. В итоге из Берлина и Вашингтона поступили "гневные звонки и угроза прекратить поставки ракет для ПВО, если подобный инцидент повторится".
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В минувшее воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что выступает против пересмотра правил использования немецкого оружия Киевом и предоставления ему возможности наносить им удары по российской территории.
На Украине в последнее время все чаще говорят о проблемах с противовоздушной обороной. Так, в начале апреля гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко признал, что система ПВО страны заметно слабее, чем была несколько месяцев назад.
Как писала газета The Washigton Post со ссылкой на чиновников в Киеве, ВСУ испытывают дефицит боеприпасов для противовоздушной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаРоссияБорис ПисториусСергей ЛавровНАТО
 
 
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