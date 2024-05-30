https://ria.ru/20240530/gergiev-1949470891.html

Гергиев заверил Путина, что коллективы театров многое делают для регионов

Гергиев заверил Путина, что коллективы театров многое делают для регионов - РИА Новости, 30.05.2024

Гергиев заверил Путина, что коллективы театров многое делают для регионов

Глава Большого и Мариинского театров, народный артист РФ Валерий Гергиев заверил президента РФ Владимира Путина, что коллективы обоих театров многое делают и... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T17:51

2024-05-30T17:51

2024-05-30T20:35

культура

россия

валерий гергиев

владимир путин

мариинский театр

большой театр

общество

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава Большого и Мариинского театров, народный артист РФ Валерий Гергиев заверил президента РФ Владимира Путина, что коллективы обоих театров многое делают и будут делать для регионов. Президент РФ Владимир Путин в четверг в Кремле вручает государственные награды. Гергиев удостоился ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. "Мы находимся хотя и в сложное время, но в очень динамичной ситуации, и я как уже руководитель двух без преувеличения великий театров российских с громадной историей хочу вас заверить, что очень многое будет сделано и уже делается коллективами, особенно для регионов России", - заявил Гергиев на церемонии вручения госнаград. Гергиев добавил, что труппы театров вернулись из совместного путешествия по 25 регионам России.

https://ria.ru/20240530/shilov-1949461381.html

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россия, валерий гергиев, владимир путин, мариинский театр, большой театр, общество