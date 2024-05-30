https://ria.ru/20240530/gergiev-1949470891.html
Гергиев заверил Путина, что коллективы театров многое делают для регионов
Гергиев заверил Путина, что коллективы театров многое делают для регионов - РИА Новости, 30.05.2024
Гергиев заверил Путина, что коллективы театров многое делают для регионов
Глава Большого и Мариинского театров, народный артист РФ Валерий Гергиев заверил президента РФ Владимира Путина, что коллективы обоих театров многое делают и... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:51
2024-05-30T17:51
2024-05-30T20:35
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава Большого и Мариинского театров, народный артист РФ Валерий Гергиев заверил президента РФ Владимира Путина, что коллективы обоих театров многое делают и будут делать для регионов. Президент РФ Владимир Путин в четверг в Кремле вручает государственные награды. Гергиев удостоился ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. "Мы находимся хотя и в сложное время, но в очень динамичной ситуации, и я как уже руководитель двух без преувеличения великий театров российских с громадной историей хочу вас заверить, что очень многое будет сделано и уже делается коллективами, особенно для регионов России", - заявил Гергиев на церемонии вручения госнаград. Гергиев добавил, что труппы театров вернулись из совместного путешествия по 25 регионам России.
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россия, валерий гергиев, владимир путин, мариинский театр, большой театр, общество
Культура, Россия, Валерий Гергиев, Владимир Путин, Мариинский театр, Большой театр, Общество
Гергиев заверил Путина, что коллективы театров многое делают для регионов
Гергиев: коллективы Большого и Мариинского театров делают многое для регионов
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава Большого и Мариинского театров, народный артист РФ Валерий Гергиев заверил президента РФ Владимира Путина, что коллективы обоих театров многое делают и будут делать для регионов.
Президент РФ Владимир Путин в четверг в Кремле вручает государственные награды. Гергиев удостоился ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
"Мы находимся хотя и в сложное время, но в очень динамичной ситуации, и я как уже руководитель двух без преувеличения великий театров российских с громадной историей хочу вас заверить, что очень многое будет сделано и уже делается коллективами, особенно для регионов России", - заявил Гергиев на церемонии вручения госнаград.
Гергиев добавил, что труппы театров вернулись из совместного путешествия по 25 регионам России.