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Гергиев заверил Путина, что коллективы театров многое делают для регионов - РИА Новости, 30.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:51 30.05.2024 (обновлено: 20:35 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/gergiev-1949470891.html
Гергиев заверил Путина, что коллективы театров многое делают для регионов
Гергиев заверил Путина, что коллективы театров многое делают для регионов - РИА Новости, 30.05.2024
Гергиев заверил Путина, что коллективы театров многое делают для регионов
Глава Большого и Мариинского театров, народный артист РФ Валерий Гергиев заверил президента РФ Владимира Путина, что коллективы обоих театров многое делают и... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T17:51
2024-05-30T20:35
культура
россия
валерий гергиев
владимир путин
мариинский театр
большой театр
общество
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава Большого и Мариинского театров, народный артист РФ Валерий Гергиев заверил президента РФ Владимира Путина, что коллективы обоих театров многое делают и будут делать для регионов. Президент РФ Владимир Путин в четверг в Кремле вручает государственные награды. Гергиев удостоился ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. "Мы находимся хотя и в сложное время, но в очень динамичной ситуации, и я как уже руководитель двух без преувеличения великий театров российских с громадной историей хочу вас заверить, что очень многое будет сделано и уже делается коллективами, особенно для регионов России", - заявил Гергиев на церемонии вручения госнаград. Гергиев добавил, что труппы театров вернулись из совместного путешествия по 25 регионам России.
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россия, валерий гергиев, владимир путин, мариинский театр, большой театр, общество
Культура, Россия, Валерий Гергиев, Владимир Путин, Мариинский театр, Большой театр, Общество
Гергиев заверил Путина, что коллективы театров многое делают для регионов

Гергиев: коллективы Большого и Мариинского театров делают многое для регионов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и дирижер - художественный руководитель и директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра, народный артист РФ Валерий Гергиев, награжденный орденом "За заслуги перед отечеством" II степени. 30 мая 2024
Президент РФ Владимир Путин и дирижер - художественный руководитель и директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра, народный артист РФ Валерий Гергиев, награжденный орденом За заслуги перед отечеством II степени. 30 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и дирижер - художественный руководитель и директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра, народный артист РФ Валерий Гергиев, награжденный орденом "За заслуги перед отечеством" II степени. 30 мая 2024
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Глава Большого и Мариинского театров, народный артист РФ Валерий Гергиев заверил президента РФ Владимира Путина, что коллективы обоих театров многое делают и будут делать для регионов.
Президент РФ Владимир Путин в четверг в Кремле вручает государственные награды. Гергиев удостоился ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
"Мы находимся хотя и в сложное время, но в очень динамичной ситуации, и я как уже руководитель двух без преувеличения великий театров российских с громадной историей хочу вас заверить, что очень многое будет сделано и уже делается коллективами, особенно для регионов России", - заявил Гергиев на церемонии вручения госнаград.
Гергиев добавил, что труппы театров вернулись из совместного путешествия по 25 регионам России.
Президент РФ Владимир Путин и народный художник СССР Александр Шилов, награжденный званием Героя труда Российской Федерации, на церемонии награждения государственными наградами Российской Федерации. 30 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Народный художник Шилов поблагодарил Путина за защиту России
Вчера, 17:31
 
КультураРоссияВалерий ГергиевВладимир ПутинМариинский театрБольшой театрОбщество
 
 
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