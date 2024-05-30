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Родные погибших при фашистской оккупации выступили свидетелями в суде - РИА Новости, 30.05.2024
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16:51 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/genotsid-1949428840.html
Родные погибших при фашистской оккупации выступили свидетелями в суде
Родные погибших при фашистской оккупации выступили свидетелями в суде - РИА Новости, 30.05.2024
Родные погибших при фашистской оккупации выступили свидетелями в суде
Родные живших при фашистской оккупации выступили свидетелями в Тверском областном суде на заседании по иску об установлении факта геноцида народов СССР... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:51
2024-05-30T16:51
россия
ссср
александр беляев
игорь краснов
тверской областной суд
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РЯЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Родные живших при фашистской оккупации выступили свидетелями в Тверском областном суде на заседании по иску об установлении факта геноцида народов СССР нацистами во время Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба правительства региона. Заявление по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в суд направил прокурор Тверской области Максим Жук. Оно подано в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов родственников погибших, восстановления исторической справедливости. Рассмотрение началось в минувший понедельник. По данным пресс-службы правительства области, в четверг прошло четвертое заседание. "В качестве свидетеля выступил житель города Нелидово Константин Артемьев. Он рассказал о судьбе своего прадеда Дмитрия Илларионовича Широченкова", - говорится в сообщении. Отмечается, что Дмитрий Илларионович родился в 1910 году и проживал в деревне Богданово, работал на фонарном заводе. Когда началась война, занимался эвакуацией предприятия. Вступил в партизанский отряд, через непродолжительное время был пойман и казнён оккупантами в 1941 году. Есть документы, подтверждающие, что немцы пытались найти родных Дмитрия Илларионовича, в том числе детей, чтобы тоже их казнить, подчеркнули в пресс-службе. Также на заседании было заслушано выступление Александра Беляева из Нелидово о фактах уничтожения мирного населения и раненых красноармейцев в деревне Белоусово Оленинского района. Об этих жестоких преступлениях захватчиков ему рассказывали близкие, проживавшие на тот момент в оккупированном населённом пункте. "До школы я жил в этой деревне, жил в доме моей бабушки. И все местные жители 9 мая ходили на захоронения, вспоминали эти трагические дни", – цитируются в сообщении слова Беляева. Как сообщала генеральная прокуратура РФ, в границах современной Тверской области оккупацией были частично или полностью затронуты 16 районов. Они находились на расстоянии 150 километров от передовой, что повлияло на систему управления, существовавшую в зоне оккупации, а также судьбы мирных жителей. Первые потери среди гражданского населения появились еще до прихода частей вермахта в западные районы. Речь идет о людях, погибших от налетов немецкой авиации. Кроме того, уточняла ГП РФ, немецко-фашистские захватчики и их пособники в оккупированных районах разрушали города и села, уничтожали мирное население и захваченных в плен военнослужащих Красной армии. Срок оккупации составил порядка 36 месяцев. Согласно планам германского командования, районы Калининской области (в границах современной Тверской области) в последующем должны были стать частью рейхскомиссариата "Москва 2" ("Московия"), однако этим замыслам не дано было воплотиться в жизнь. Полное освобождение региона произошло в июле 1944 года. За время оккупации были убиты и замучены, погибли от голода и инфекционных болезней около 40 тысяч мирных граждан и военнопленных, угнаны в немецкое рабство более 23 тысяч человек, пояснялось в сообщении. Общая сумма ущерба, причиненного оккупацией хозяйству и инфраструктуре Калининской области, в переводе на современный курс рубля составляет почти 16 триллионов рублей, заявляли в ведомстве.
https://ria.ru/20231101/genotsid-1906614258.html
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россия, ссср, александр беляев, игорь краснов, тверской областной суд
Россия, СССР, Александр Беляев, Игорь Краснов, Тверской областной суд
Родные погибших при фашистской оккупации выступили свидетелями в суде

Родные живших при фашистской оккупации выступили свидетелями по иску о геноциде

© Фото : Правительство Тверской областиЗаседание по иску об установлении факта геноцида народов СССР нацистами во время Великой Отечественной войны в Тверской области
Заседание по иску об установлении факта геноцида народов СССР нацистами во время Великой Отечественной войны в Тверской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : Правительство Тверской области
Заседание по иску об установлении факта геноцида народов СССР нацистами во время Великой Отечественной войны в Тверской области
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РЯЗАНЬ, 30 мая - РИА Новости. Родные живших при фашистской оккупации выступили свидетелями в Тверском областном суде на заседании по иску об установлении факта геноцида народов СССР нацистами во время Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба правительства региона.
Заявление по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в суд направил прокурор Тверской области Максим Жук. Оно подано в целях защиты национальных интересов РФ, законных прав и интересов родственников погибших, восстановления исторической справедливости. Рассмотрение началось в минувший понедельник.
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По данным пресс-службы правительства области, в четверг прошло четвертое заседание.
"В качестве свидетеля выступил житель города Нелидово Константин Артемьев. Он рассказал о судьбе своего прадеда Дмитрия Илларионовича Широченкова", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Дмитрий Илларионович родился в 1910 году и проживал в деревне Богданово, работал на фонарном заводе. Когда началась война, занимался эвакуацией предприятия. Вступил в партизанский отряд, через непродолжительное время был пойман и казнён оккупантами в 1941 году. Есть документы, подтверждающие, что немцы пытались найти родных Дмитрия Илларионовича, в том числе детей, чтобы тоже их казнить, подчеркнули в пресс-службе.
Также на заседании было заслушано выступление Александра Беляева из Нелидово о фактах уничтожения мирного населения и раненых красноармейцев в деревне Белоусово Оленинского района. Об этих жестоких преступлениях захватчиков ему рассказывали близкие, проживавшие на тот момент в оккупированном населённом пункте.
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"До школы я жил в этой деревне, жил в доме моей бабушки. И все местные жители 9 мая ходили на захоронения, вспоминали эти трагические дни", – цитируются в сообщении слова Беляева.
Как сообщала генеральная прокуратура РФ, в границах современной Тверской области оккупацией были частично или полностью затронуты 16 районов. Они находились на расстоянии 150 километров от передовой, что повлияло на систему управления, существовавшую в зоне оккупации, а также судьбы мирных жителей. Первые потери среди гражданского населения появились еще до прихода частей вермахта в западные районы. Речь идет о людях, погибших от налетов немецкой авиации.
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Кроме того, уточняла ГП РФ, немецко-фашистские захватчики и их пособники в оккупированных районах разрушали города и села, уничтожали мирное население и захваченных в плен военнослужащих Красной армии. Срок оккупации составил порядка 36 месяцев.
Согласно планам германского командования, районы Калининской области (в границах современной Тверской области) в последующем должны были стать частью рейхскомиссариата "Москва 2" ("Московия"), однако этим замыслам не дано было воплотиться в жизнь. Полное освобождение региона произошло в июле 1944 года. За время оккупации были убиты и замучены, погибли от голода и инфекционных болезней около 40 тысяч мирных граждан и военнопленных, угнаны в немецкое рабство более 23 тысяч человек, пояснялось в сообщении.
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Общая сумма ущерба, причиненного оккупацией хозяйству и инфраструктуре Калининской области, в переводе на современный курс рубля составляет почти 16 триллионов рублей, заявляли в ведомстве.
 
РоссияСССРАлександр БеляевИгорь КрасновТверской областной суд
 
 
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