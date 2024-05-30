https://ria.ru/20240530/gaz-1949528982.html

Молдавия и Украина обсудили транзит российского газа в ПМР

Молдавия и Украина обсудили транзит российского газа в ПМР - РИА Новости, 30.05.2024

Молдавия и Украина обсудили транзит российского газа в ПМР

Молдавия и Украина неофициально договорились о сохранении транзита российского газа в Приднестровье после прекращения контракта "Газпрома" с "Нафтогазом",... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T22:34

2024-05-30T22:34

2024-05-30T23:22

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Молдавия и Украина неофициально договорились о сохранении транзита российского газа в Приднестровье после прекращения контракта "Газпрома" с "Нафтогазом", сообщил молдавский министр энергетики Виктор Парликов в интервью агентству Bloomberg."Согласно предварительной сделке, новый маршрут через Турцию является жизнеспособным вариантом доставки российского газа в Приднестровье", — заявил министр.Он уточнил, что остается открытым вопрос, кто будет нести расходы, и будет ли "Газпром" платить транзитные сборы или откажется и прекратит поставки в Приднестровье, когда соглашение истечет в конце 2025 года."Мы не будем препятствовать этому транзиту, потому что не хотим создать кризис в регионе, тем более что этот кризис сразу становится проблемой всей Молдовы", — резюмировал Парликов.Глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов ранее заявлял, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.

https://ria.ru/20240530/zapad-1949522480.html

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экономика, украина, молдавия, турция, газпром, нафтогаз украины, россия