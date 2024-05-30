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В России пока не планируют вводить штрафные баллы за нарушения ПДД - РИА Новости, 30.05.2024
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12:08 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/gai-1949316936.html
В России пока не планируют вводить штрафные баллы за нарушения ПДД
В России пока не планируют вводить штрафные баллы за нарушения ПДД - РИА Новости, 30.05.2024
В России пока не планируют вводить штрафные баллы за нарушения ПДД
Законодатели пока не планируют вводить систему штрафных баллов для автомобилистов за нарушения правил дорожного движения, сообщил на пресс-конференции... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:08
2024-05-30T12:08
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Законодатели пока не планируют вводить систему штрафных баллов для автомобилистов за нарушения правил дорожного движения, сообщил на пресс-конференции замначальника ГАИ Олег Понарьин. "Насколько я знаю, законодатели не планируют сейчас вводить систему штрафных баллов. Она в определенном смысле существует, есть повышенное наказание за повторные нарушения однородных правонарушений. Но вывести вот такую шкалу балльную на сегодняшний момент не планируется", - сказал Понарьин. Он напомнил про систему поощрения страховщиками водителей, которые не нарушают ПДД и получают преимущества при страховке. "Других каких-то поощрительных (мер – ред.), по крайней мере, со стороны полиции на сегодняшний момент не предусмотрено", - добавил Понарьин.
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авто, гибдд мвд рф, россия
Авто, ГИБДД МВД РФ, Россия
В России пока не планируют вводить штрафные баллы за нарушения ПДД

Замначальника ГАИ Понарьин: вводить систему штрафных баллов пока не планируют

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник ДПС ГИБДД. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Законодатели пока не планируют вводить систему штрафных баллов для автомобилистов за нарушения правил дорожного движения, сообщил на пресс-конференции замначальника ГАИ Олег Понарьин.
"Насколько я знаю, законодатели не планируют сейчас вводить систему штрафных баллов. Она в определенном смысле существует, есть повышенное наказание за повторные нарушения однородных правонарушений. Но вывести вот такую шкалу балльную на сегодняшний момент не планируется", - сказал Понарьин.
Он напомнил про систему поощрения страховщиками водителей, которые не нарушают ПДД и получают преимущества при страховке.
"Других каких-то поощрительных (мер – ред.), по крайней мере, со стороны полиции на сегодняшний момент не предусмотрено", - добавил Понарьин.
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