https://ria.ru/20240530/gai-1949316936.html

В России пока не планируют вводить штрафные баллы за нарушения ПДД

В России пока не планируют вводить штрафные баллы за нарушения ПДД - РИА Новости, 30.05.2024

В России пока не планируют вводить штрафные баллы за нарушения ПДД

Законодатели пока не планируют вводить систему штрафных баллов для автомобилистов за нарушения правил дорожного движения, сообщил на пресс-конференции... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T12:08

2024-05-30T12:08

2024-05-30T12:08

авто

гибдд мвд рф

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799492249_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_dbf82253e7417116f8e1e06f1b340148.jpg

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Законодатели пока не планируют вводить систему штрафных баллов для автомобилистов за нарушения правил дорожного движения, сообщил на пресс-конференции замначальника ГАИ Олег Понарьин. "Насколько я знаю, законодатели не планируют сейчас вводить систему штрафных баллов. Она в определенном смысле существует, есть повышенное наказание за повторные нарушения однородных правонарушений. Но вывести вот такую шкалу балльную на сегодняшний момент не планируется", - сказал Понарьин. Он напомнил про систему поощрения страховщиками водителей, которые не нарушают ПДД и получают преимущества при страховке. "Других каких-то поощрительных (мер – ред.), по крайней мере, со стороны полиции на сегодняшний момент не предусмотрено", - добавил Понарьин.

https://ria.ru/20240528/gibdd-1948930631.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, гибдд мвд рф, россия