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В Чехии заявили, что Украина не получит половину снарядов в срок - РИА Новости, 30.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:58 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/ft-1949269396.html
В Чехии заявили, что Украина не получит половину снарядов в срок
В Чехии заявили, что Украина не получит половину снарядов в срок - РИА Новости, 30.05.2024
В Чехии заявили, что Украина не получит половину снарядов в срок
Один из крупнейших европейских производителей и поставщиков оружия в Центральной Европе чешская компания Czechoslovak Group (CSG) заявила, что половина... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T08:58
2024-05-30T08:58
специальная военная операция на украине
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киев
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сергей лавров
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Один из крупнейших европейских производителей и поставщиков оружия в Центральной Европе чешская компания Czechoslovak Group (CSG) заявила, что половина полученных снарядов не может быть отправлена ​​на Украину так быстро, как планировалось, из-за роста цен и низкого качества деталей, пишет газета Financial Times. По словам владельца и главы компании Михала Стрнада, около 50% деталей, приобретенных его компанией по поручению чешского правительства в Африке и Азии, не были достаточно качественными, чтобы их можно было отправить без дальнейшей доработки на Украину. Для некоторых снарядов компания CSG вынуждена добавлять недостающие компоненты собственного производства. "Каждую неделю цены растут, и с комплектующими возникают большие проблемы... Это непростая работа", -заявил Стрнад в интервью изданию. При этом он подчеркнул, что "чешская инициатива" по закупке боеприпасов для Киева остается "на ходу" и что CSG намерена поставить отведенную ей часть боеприпасов. По словам Стрнада, заказы европейских производителей боеприпасов заполнены на срок до следующих восьми лет, в зависимости от типа деталей, даже несмотря на то, что "все мы наращиваем мощности". Он также подтвердил прогнозы, что в рамках "чешской инициативы" поставки снарядов для Киева начнутся в июне. Ранее чешский премьер Петр Фиала заявлял, что первые поставки снарядов калибра 155 миллиметров будут проведены уже в июне. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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https://ria.ru/20240530/telegraph-1949251940.html
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украина, россия, киев, петр фиала, сергей лавров, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Петр Фиала, Сергей Лавров, НАТО, В мире
В Чехии заявили, что Украина не получит половину снарядов в срок

FT: Киев не получит половину снарядов в срок из-за низкого качества деталей

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Один из крупнейших европейских производителей и поставщиков оружия в Центральной Европе чешская компания Czechoslovak Group (CSG) заявила, что половина полученных снарядов не может быть отправлена ​​на Украину так быстро, как планировалось, из-за роста цен и низкого качества деталей, пишет газета Financial Times.
По словам владельца и главы компании Михала Стрнада, около 50% деталей, приобретенных его компанией по поручению чешского правительства в Африке и Азии, не были достаточно качественными, чтобы их можно было отправить без дальнейшей доработки на Украину. Для некоторых снарядов компания CSG вынуждена добавлять недостающие компоненты собственного производства.
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"Каждую неделю цены растут, и с комплектующими возникают большие проблемы... Это непростая работа", -заявил Стрнад в интервью изданию.
При этом он подчеркнул, что "чешская инициатива" по закупке боеприпасов для Киева остается "на ходу" и что CSG намерена поставить отведенную ей часть боеприпасов.
По словам Стрнада, заказы европейских производителей боеприпасов заполнены на срок до следующих восьми лет, в зависимости от типа деталей, даже несмотря на то, что "все мы наращиваем мощности".
Он также подтвердил прогнозы, что в рамках "чешской инициативы" поставки снарядов для Киева начнутся в июне.
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Ранее чешский премьер Петр Фиала заявлял, что первые поставки снарядов калибра 155 миллиметров будут проведены уже в июне.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевПетр ФиалаСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
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