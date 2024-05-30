В Чехии заявили, что Украина не получит половину снарядов в срок
FT: Киев не получит половину снарядов в срок из-за низкого качества деталей
© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Один из крупнейших европейских производителей и поставщиков оружия в Центральной Европе чешская компания Czechoslovak Group (CSG) заявила, что половина полученных снарядов не может быть отправлена на Украину так быстро, как планировалось, из-за роста цен и низкого качества деталей, пишет газета Financial Times.
По словам владельца и главы компании Михала Стрнада, около 50% деталей, приобретенных его компанией по поручению чешского правительства в Африке и Азии, не были достаточно качественными, чтобы их можно было отправить без дальнейшей доработки на Украину. Для некоторых снарядов компания CSG вынуждена добавлять недостающие компоненты собственного производства.
"Каждую неделю цены растут, и с комплектующими возникают большие проблемы... Это непростая работа", -заявил Стрнад в интервью изданию.
При этом он подчеркнул, что "чешская инициатива" по закупке боеприпасов для Киева остается "на ходу" и что CSG намерена поставить отведенную ей часть боеприпасов.
По словам Стрнада, заказы европейских производителей боеприпасов заполнены на срок до следующих восьми лет, в зависимости от типа деталей, даже несмотря на то, что "все мы наращиваем мощности".
Он также подтвердил прогнозы, что в рамках "чешской инициативы" поставки снарядов для Киева начнутся в июне.
Ранее чешский премьер Петр Фиала заявлял, что первые поставки снарядов калибра 155 миллиметров будут проведены уже в июне.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.