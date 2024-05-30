https://ria.ru/20240530/ft-1949269396.html

В Чехии заявили, что Украина не получит половину снарядов в срок

В Чехии заявили, что Украина не получит половину снарядов в срок - РИА Новости, 30.05.2024

В Чехии заявили, что Украина не получит половину снарядов в срок

Один из крупнейших европейских производителей и поставщиков оружия в Центральной Европе чешская компания Czechoslovak Group (CSG) заявила, что половина... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T08:58

2024-05-30T08:58

2024-05-30T08:58

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Один из крупнейших европейских производителей и поставщиков оружия в Центральной Европе чешская компания Czechoslovak Group (CSG) заявила, что половина полученных снарядов не может быть отправлена ​​на Украину так быстро, как планировалось, из-за роста цен и низкого качества деталей, пишет газета Financial Times. По словам владельца и главы компании Михала Стрнада, около 50% деталей, приобретенных его компанией по поручению чешского правительства в Африке и Азии, не были достаточно качественными, чтобы их можно было отправить без дальнейшей доработки на Украину. Для некоторых снарядов компания CSG вынуждена добавлять недостающие компоненты собственного производства. "Каждую неделю цены растут, и с комплектующими возникают большие проблемы... Это непростая работа", -заявил Стрнад в интервью изданию. При этом он подчеркнул, что "чешская инициатива" по закупке боеприпасов для Киева остается "на ходу" и что CSG намерена поставить отведенную ей часть боеприпасов. По словам Стрнада, заказы европейских производителей боеприпасов заполнены на срок до следующих восьми лет, в зависимости от типа деталей, даже несмотря на то, что "все мы наращиваем мощности". Он также подтвердил прогнозы, что в рамках "чешской инициативы" поставки снарядов для Киева начнутся в июне. Ранее чешский премьер Петр Фиала заявлял, что первые поставки снарядов калибра 155 миллиметров будут проведены уже в июне. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240530/podpole-1949261547.html

https://ria.ru/20240530/telegraph-1949251940.html

https://ria.ru/20240530/sarkozi-1949243471.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, киев, петр фиала, сергей лавров, нато, в мире