https://ria.ru/20240530/fsb-1949440391.html

В Омске задержали сторонника "Русского добровольческого корпуса"*

В Омске задержали сторонника "Русского добровольческого корпуса"* - РИА Новости, 30.05.2024

В Омске задержали сторонника "Русского добровольческого корпуса"*

Силовики задержали жителя Омска, который собирался воевать против России на стороне Украины в составе террористической организации "Русский добровольческий... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:56

2024-05-30T16:56

2024-05-30T16:57

происшествия

россия

украина

омск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ОМСК, 30 мая - РИА Новости. Силовики задержали жителя Омска, который собирался воевать против России на стороне Украины в составе террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, рассказали в пресс-службе областного УФСБ России. Сотрудники ФСБ выяснили, что 25-летний мужчина склонял своих знакомых к совместному выезду на Украину. Для подтверждения своих намерений он планировал направить анкету для вступления в ряды "РДК"*. "УФСБ России по Омской области задержан 25-летний житель Омска, сторонник украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*. По имеющимся сведениям, задержанный, разделяя идеологию указанной террористической организации, выражал намерение пополнить ряды вооружённых украинских формирований с целью ведения боевых действий на территории Украины против Вооруженных сил РФ", - сообщили в пресс-службе. Мужчина создал открытый аккаунт в соцсети и призывал к сбору средств для финансирования "РДК"*. "Также он выражал намерения по осквернению могил военнослужащих и добровольцев, погибших в зоне проведения СВО. По адресу проживания задержанного проведены следственные действия. Изъяты средства вычислительной техники и связи, получены данные, подтверждающие его преступную деятельность", - добавили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по статье "содействие в финансировании террористической деятельности". Омич арестован на два месяца.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20240322/zaderzhanie-1934882939.html

https://radiosputnik.ru/20240513/fsb-1945523060.html

https://ria.ru/20240523/proisshestvie-1947825585.html

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происшествия, россия, украина, омск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)