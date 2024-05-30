https://ria.ru/20240530/fitso-1949527382.html
СМИ: Фицо перевели из больницы домой для дальнейшего восстановления
СМИ: Фицо перевели из больницы домой для дальнейшего восстановления - РИА Новости, 30.05.2024
СМИ: Фицо перевели из больницы домой для дальнейшего восстановления
Премьера Словакии Роберта Фицо перевезли из больницы города Банска-Бистрица, где он находился с середины мая после покушения, не в другое медицинское... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T22:21
2024-05-30T22:21
2024-05-30T22:21
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БРАТИСЛАВА, 30 мая - РИА Новости. Премьера Словакии Роберта Фицо перевезли из больницы города Банска-Бистрица, где он находился с середины мая после покушения, не в другое медицинское учреждение, а домой в Братиславу, сообщило словацкое издание Dennik N. "Премьера Роберта Фицо перевезли из больницы города Банска-Бистрица, по данным нескольких источников, он будет восстанавливаться дома, а не в больнице, как сообщалось сначала", - говорится в сообщении портала. Руководство медучреждения подтвердило тот факт, что Фицо покинул больницу, куда 15 мая был доставлен с несколькими огнестрельными ранениями, уточняет издание. Ранее портал RTVS сообщал, что Фицо предположительно перевезли на вертолёте из больницы в городе Банска-Бистрица, где он находился с середины мая, в медучреждение в Братиславе. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
https://ria.ru/20240528/strelyavshiy-1949007833.html
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в мире, украина, словакия, братислава, роберт фицо, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Украина, Словакия, Братислава, Роберт Фицо, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
СМИ: Фицо перевели из больницы домой для дальнейшего восстановления
Dennik N: Роберта Фицо перевели из больницы домой для дальнейшего восстановления
БРАТИСЛАВА, 30 мая - РИА Новости.
Премьера Словакии Роберта Фицо перевезли из больницы города Банска-Бистрица, где он находился с середины мая после покушения, не в другое медицинское учреждение, а домой в Братиславу, сообщило
словацкое издание Dennik N.
«
"Премьера Роберта Фицо перевезли из больницы города Банска-Бистрица, по данным нескольких источников, он будет восстанавливаться дома, а не в больнице, как сообщалось сначала", - говорится в сообщении портала.
Руководство медучреждения подтвердило тот факт, что Фицо покинул больницу, куда 15 мая был доставлен с несколькими огнестрельными ранениями, уточняет издание.
Ранее портал RTVS сообщал, что Фицо предположительно перевезли на вертолёте из больницы в городе Банска-Бистрица, где он находился с середины мая, в медучреждение в Братиславе.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине
и ее членства в НАТО
, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники.
Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.