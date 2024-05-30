https://ria.ru/20240530/fitso-1949397347.html

Медики оценили состояние здоровья Фицо

Медики оценили состояние здоровья Фицо - РИА Новости, 30.05.2024

Медики оценили состояние здоровья Фицо

Медики подтвердили позитивное развитие состояния здоровья премьера Словакии Роберта Фицо, который восстанавливается после совершенного на него в середине мая... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:18

2024-05-30T15:18

2024-05-30T15:47

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словакия

роберт фицо

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покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 30 мая - РИА Новости. Медики подтвердили позитивное развитие состояния здоровья премьера Словакии Роберта Фицо, который восстанавливается после совершенного на него в середине мая покушения, сообщили в больнице. "На основе решения консилиума сегодня господин премьер прошел контрольные исследования, которые подтвердили позитивную динамику развития его состояния здоровья", - говорится в заявлении больницы в городе Банска-Бистрица, куда Фицо был госпитализирован 15 мая с огнестрельными ранениями. По данным медиков, начат процесс реабилитации премьера Словакии. В среду медики оценивали состояние здоровья восстанавливающегося после покушения политика как удовлетворительное. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.

https://ria.ru/20240528/strelyavshiy-1949007833.html

https://ria.ru/20240526/zelenskiy-1948457475.html

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в мире, украина, словакия, роберт фицо, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо