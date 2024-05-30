https://ria.ru/20240530/fitso-1949321845.html
Фицо не будут переводить в другую больницу
Фицо не будут переводить в другую больницу - РИА Новости, 30.05.2024
Фицо не будут переводить в другую больницу
Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который с 15 мая находится в больнице города Банска-Бистрица, куда он был госпитализирован после покушения, не будут... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:18
2024-05-30T12:18
2024-05-30T12:20
словакия
роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
в мире
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БРАТИСЛАВА, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который с 15 мая находится в больнице города Банска-Бистрица, куда он был госпитализирован после покушения, не будут переводить в столицу, решение о его выписке домой примет консилиум, сообщил словацкий телеканал Markiza со ссылкой на руководство медучреждения. "Премьера не будут транспортировать в другую больницу", - сообщил телеканал со ссылкой на руководителя больницы Мириам Лапуникову. Состояние Фицо, получившего несколько огнестрельных ранений, стабильное и соответствует ожиданиям медиков, которые занимаются его лечением, уточняет телеканал. "Когда премьер покинет больницу, решит консилиум. Но он будет переведен на домашний уход", - сказала Лапуникова, добавив, что это является и желанием самого премьера. В среду медики оценивали состояние здоровья восстанавливающегося после покушения Фицо как удовлетворительное. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
https://ria.ru/20240529/fitso-1949163484.html
https://ria.ru/20240528/strelyavshiy-1949007833.html
https://ria.ru/20240524/fitso-1948095271.html
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словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо, в мире
Словакия, Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, В мире
Фицо не будут переводить в другую больницу
Markiza: премьера Словакии Фицо не будут переводить в столичную больницу
БРАТИСЛАВА, 30 мая - РИА Новости.
Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который с 15 мая находится в больнице города Банска-Бистрица, куда он был госпитализирован после покушения, не будут переводить в столицу, решение о его выписке домой примет консилиум, сообщил словацкий телеканал Markiza
со ссылкой на руководство медучреждения.
"Премьера не будут транспортировать в другую больницу", - сообщил телеканал со ссылкой на руководителя больницы Мириам Лапуникову.
Состояние Фицо, получившего несколько огнестрельных ранений, стабильное и соответствует ожиданиям медиков, которые занимаются его лечением, уточняет телеканал.
"Когда премьер покинет больницу, решит консилиум. Но он будет переведен на домашний уход", - сказала Лапуникова, добавив, что это является и желанием самого премьера.
В среду медики оценивали состояние здоровья восстанавливающегося после покушения Фицо как удовлетворительное.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине
и ее членства в НАТО
, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники.
Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.