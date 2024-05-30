Рейтинг@Mail.ru
Фицо не будут переводить в другую больницу - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 30.05.2024 (обновлено: 12:20 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/fitso-1949321845.html
Фицо не будут переводить в другую больницу
Фицо не будут переводить в другую больницу - РИА Новости, 30.05.2024
Фицо не будут переводить в другую больницу
Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который с 15 мая находится в больнице города Банска-Бистрица, куда он был госпитализирован после покушения, не будут... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:18
2024-05-30T12:20
словакия
роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1946996718_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b22fd0e426c8d782cd603adca7c0c00.jpg
БРАТИСЛАВА, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который с 15 мая находится в больнице города Банска-Бистрица, куда он был госпитализирован после покушения, не будут переводить в столицу, решение о его выписке домой примет консилиум, сообщил словацкий телеканал Markiza со ссылкой на руководство медучреждения. "Премьера не будут транспортировать в другую больницу", - сообщил телеканал со ссылкой на руководителя больницы Мириам Лапуникову. Состояние Фицо, получившего несколько огнестрельных ранений, стабильное и соответствует ожиданиям медиков, которые занимаются его лечением, уточняет телеканал. "Когда премьер покинет больницу, решит консилиум. Но он будет переведен на домашний уход", - сказала Лапуникова, добавив, что это является и желанием самого премьера. В среду медики оценивали состояние здоровья восстанавливающегося после покушения Фицо как удовлетворительное. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
https://ria.ru/20240529/fitso-1949163484.html
https://ria.ru/20240528/strelyavshiy-1949007833.html
https://ria.ru/20240524/fitso-1948095271.html
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1946996718_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9d326873d7357e561dd29597fb4e326.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо, в мире
Словакия, Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, В мире
Фицо не будут переводить в другую больницу

Markiza: премьера Словакии Фицо не будут переводить в столичную больницу

© AP Photo / Denes ErdosУниверситетская больница имени Ф. Д. Рузвельта, где премьер-министр Словакии Роберт Фицо проходит лечение
Университетская больница имени Ф. Д. Рузвельта, где премьер-министр Словакии Роберт Фицо проходит лечение - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Университетская больница имени Ф. Д. Рузвельта, где премьер-министр Словакии Роберт Фицо проходит лечение. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 30 мая - РИА Новости. Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который с 15 мая находится в больнице города Банска-Бистрица, куда он был госпитализирован после покушения, не будут переводить в столицу, решение о его выписке домой примет консилиум, сообщил словацкий телеканал Markiza со ссылкой на руководство медучреждения.
"Премьера не будут транспортировать в другую больницу", - сообщил телеканал со ссылкой на руководителя больницы Мириам Лапуникову.
Здание университетской больницы имени Ф. Д. Рузвельта, где проходит лечение раненый премьер-министр Роберт Фицо, в Банска-Бистрице - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Фицо ждет долгое восстановление, заявил вице-премьер Словакии
29 мая, 16:14
Состояние Фицо, получившего несколько огнестрельных ранений, стабильное и соответствует ожиданиям медиков, которые занимаются его лечением, уточняет телеканал.
"Когда премьер покинет больницу, решит консилиум. Но он будет переведен на домашний уход", - сказала Лапуникова, добавив, что это является и желанием самого премьера.
В среду медики оценивали состояние здоровья восстанавливающегося после покушения Фицо как удовлетворительное.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте.
Юрай Цинтула - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
СМИ: стрелявшего в Фицо перевели в психиатрическое отделение
28 мая, 21:53
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники.
Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Нарышкин назвал причину покушения на Фицо
24 мая, 12:42
 
СловакияРоберт ФицоПокушение на премьер-министра Словакии ФицоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала