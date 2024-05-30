https://ria.ru/20240530/fas-1949305710.html

ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах

ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах - РИА Новости, 30.05.2024

ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах, которые координировали свои действия в мессенджере для... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:38

2024-05-30T11:38

2024-05-30T11:38

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

происшествия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах, которые координировали свои действия в мессенджере для поддержания цен и борьбы с конкурентами, сообщает пресс-служба ФАС. "ФАС выявила картель продавцов наушников на маркетплейсах... Как выяснила служба, ряд продавцов беспроводных наушников в период с октября 2023 года по февраль 2024 года с помощью общего чата в мессенджере координировали свою деятельность с целью поддержания цен и борьбы с конкурентами", - говорится в сообщении. Отмечается, что участники картеля синхронно поднимали цены, контролировали соблюдение договоренностей, а также обсуждали применение санкций в отношении участников рынка, не поддержавших антиконкурентный сговор. По данным ФАС, участники чата выкупали товар добросовестных предпринимателей, отказавшихся от участия в сговоре, оформляли доставку в пункты выдачи в удаленных регионах и других странах, после чего товар никто не забирал. По истечении определенного срока товар возвращался продавцу. Таким образом участники сговора ограничивали конкурентов в возможности вести предпринимательскую деятельность и получать прибыль, поясняет ведомство. Кроме того, участники сговора искусственно занижали рейтинг конкурентов на маркетплейсах с помощью негативных отзывов. "Служба проанализировала полученную информацию, а также провела сравнительный анализ цен на беспроводные наушники на маркетплейсах. Ведомство установило факты синхронного повышения цен на товары в промежутки времени, совпадающие с датами соответствующих сообщений в общем чате продавцов", - говорится в сообщении. ФАС возбудила дело по признакам картельного сговора. В случае установления вины нарушителям грозят оборотные штрафы.

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https://ria.ru/20240520/marketpleys-1947157861.html

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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия