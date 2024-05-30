https://ria.ru/20240530/fas-1949305710.html
ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах
ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах - РИА Новости, 30.05.2024
ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах, которые координировали свои действия в мессенджере для... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:38
2024-05-30T11:38
2024-05-30T11:38
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
происшествия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах, которые координировали свои действия в мессенджере для поддержания цен и борьбы с конкурентами, сообщает пресс-служба ФАС. "ФАС выявила картель продавцов наушников на маркетплейсах... Как выяснила служба, ряд продавцов беспроводных наушников в период с октября 2023 года по февраль 2024 года с помощью общего чата в мессенджере координировали свою деятельность с целью поддержания цен и борьбы с конкурентами", - говорится в сообщении. Отмечается, что участники картеля синхронно поднимали цены, контролировали соблюдение договоренностей, а также обсуждали применение санкций в отношении участников рынка, не поддержавших антиконкурентный сговор. По данным ФАС, участники чата выкупали товар добросовестных предпринимателей, отказавшихся от участия в сговоре, оформляли доставку в пункты выдачи в удаленных регионах и других странах, после чего товар никто не забирал. По истечении определенного срока товар возвращался продавцу. Таким образом участники сговора ограничивали конкурентов в возможности вести предпринимательскую деятельность и получать прибыль, поясняет ведомство. Кроме того, участники сговора искусственно занижали рейтинг конкурентов на маркетплейсах с помощью негативных отзывов. "Служба проанализировала полученную информацию, а также провела сравнительный анализ цен на беспроводные наушники на маркетплейсах. Ведомство установило факты синхронного повышения цен на товары в промежутки времени, совпадающие с датами соответствующих сообщений в общем чате продавцов", - говорится в сообщении. ФАС возбудила дело по признакам картельного сговора. В случае установления вины нарушителям грозят оборотные штрафы.
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Происшествия
ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах
ФАС раскрыла картель продавцов на маркетплейсах, против них возбуждено дело
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах, которые координировали свои действия в мессенджере для поддержания цен и борьбы с конкурентами, сообщает пресс-служба ФАС.
"ФАС выявила картель продавцов наушников на маркетплейсах... Как выяснила служба, ряд продавцов беспроводных наушников в период с октября 2023 года по февраль 2024 года с помощью общего чата в мессенджере координировали свою деятельность с целью поддержания цен и борьбы с конкурентами", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники картеля синхронно поднимали цены, контролировали соблюдение договоренностей, а также обсуждали применение санкций в отношении участников рынка, не поддержавших антиконкурентный сговор.
По данным ФАС, участники чата выкупали товар добросовестных предпринимателей, отказавшихся от участия в сговоре, оформляли доставку в пункты выдачи в удаленных регионах и других странах, после чего товар никто не забирал. По истечении определенного срока товар возвращался продавцу. Таким образом участники сговора ограничивали конкурентов в возможности вести предпринимательскую деятельность и получать прибыль, поясняет ведомство.
Кроме того, участники сговора искусственно занижали рейтинг конкурентов на маркетплейсах с помощью негативных отзывов.
"Служба проанализировала полученную информацию, а также провела сравнительный анализ цен на беспроводные наушники на маркетплейсах. Ведомство установило факты синхронного повышения цен на товары в промежутки времени, совпадающие с датами соответствующих сообщений в общем чате продавцов", - говорится в сообщении.
ФАС возбудила дело по признакам картельного сговора. В случае установления вины нарушителям грозят оборотные штрафы.