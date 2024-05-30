Рейтинг@Mail.ru
ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/fas-1949305710.html
ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах
ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах - РИА Новости, 30.05.2024
ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах, которые координировали свои действия в мессенджере для... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:38
2024-05-30T11:38
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730445415_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f26ba1cc503553f9d0cc9f00406d289d.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах, которые координировали свои действия в мессенджере для поддержания цен и борьбы с конкурентами, сообщает пресс-служба ФАС. "ФАС выявила картель продавцов наушников на маркетплейсах... Как выяснила служба, ряд продавцов беспроводных наушников в период с октября 2023 года по февраль 2024 года с помощью общего чата в мессенджере координировали свою деятельность с целью поддержания цен и борьбы с конкурентами", - говорится в сообщении. Отмечается, что участники картеля синхронно поднимали цены, контролировали соблюдение договоренностей, а также обсуждали применение санкций в отношении участников рынка, не поддержавших антиконкурентный сговор. По данным ФАС, участники чата выкупали товар добросовестных предпринимателей, отказавшихся от участия в сговоре, оформляли доставку в пункты выдачи в удаленных регионах и других странах, после чего товар никто не забирал. По истечении определенного срока товар возвращался продавцу. Таким образом участники сговора ограничивали конкурентов в возможности вести предпринимательскую деятельность и получать прибыль, поясняет ведомство. Кроме того, участники сговора искусственно занижали рейтинг конкурентов на маркетплейсах с помощью негативных отзывов. "Служба проанализировала полученную информацию, а также провела сравнительный анализ цен на беспроводные наушники на маркетплейсах. Ведомство установило факты синхронного повышения цен на товары в промежутки времени, совпадающие с датами соответствующих сообщений в общем чате продавцов", - говорится в сообщении. ФАС возбудила дело по признакам картельного сговора. В случае установления вины нарушителям грозят оборотные штрафы.
https://ria.ru/20240529/bakalchuk-1949081644.html
https://ria.ru/20240529/nalogi-1949095459.html
https://ria.ru/20240520/marketpleys-1947157861.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730445415_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_1529a80468694355c2bb7e4c1464c9fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), происшествия
Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Происшествия
ФАС раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах

ФАС раскрыла картель продавцов на маркетплейсах, против них возбуждено дело

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСклад товаров в логистическом центре маркетплейса
Склад товаров в логистическом центре маркетплейса - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Склад товаров в логистическом центре маркетплейса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России раскрыла картель продавцов наушников на маркетплейсах, которые координировали свои действия в мессенджере для поддержания цен и борьбы с конкурентами, сообщает пресс-служба ФАС.
"ФАС выявила картель продавцов наушников на маркетплейсах... Как выяснила служба, ряд продавцов беспроводных наушников в период с октября 2023 года по февраль 2024 года с помощью общего чата в мессенджере координировали свою деятельность с целью поддержания цен и борьбы с конкурентами", - говорится в сообщении.
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
Бакальчук призвала создать министерство, курирующее работу маркетплейсов
29 мая, 11:24
Отмечается, что участники картеля синхронно поднимали цены, контролировали соблюдение договоренностей, а также обсуждали применение санкций в отношении участников рынка, не поддержавших антиконкурентный сговор.
По данным ФАС, участники чата выкупали товар добросовестных предпринимателей, отказавшихся от участия в сговоре, оформляли доставку в пункты выдачи в удаленных регионах и других странах, после чего товар никто не забирал. По истечении определенного срока товар возвращался продавцу. Таким образом участники сговора ограничивали конкурентов в возможности вести предпринимательскую деятельность и получать прибыль, поясняет ведомство.
Объявление о продаже футболок с надписью Коротко о себе: НДФЛ 15%
На маркетплейсах появились футболки для россиян с повышенными налогами
29 мая, 12:24
Кроме того, участники сговора искусственно занижали рейтинг конкурентов на маркетплейсах с помощью негативных отзывов.
"Служба проанализировала полученную информацию, а также провела сравнительный анализ цен на беспроводные наушники на маркетплейсах. Ведомство установило факты синхронного повышения цен на товары в промежутки времени, совпадающие с датами соответствующих сообщений в общем чате продавцов", - говорится в сообщении.
ФАС возбудила дело по признакам картельного сговора. В случае установления вины нарушителям грозят оборотные штрафы.
Логистический центр - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
В Совфеде предложили лишить маркетплейсы льготы по НДС
20 мая, 12:00
 
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала