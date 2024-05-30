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Сийярто не видит причин спешить с принятием Украины в ЕС - РИА Новости, 30.05.2024
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14:56 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/es-1949389491.html
Сийярто не видит причин спешить с принятием Украины в ЕС
Сийярто не видит причин спешить с принятием Украины в ЕС - РИА Новости, 30.05.2024
Сийярто не видит причин спешить с принятием Украины в ЕС
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что не видит причин торопиться с принятием Украины в ЕС, поскольку сейчас... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T14:56
2024-05-30T14:56
украина
венгрия
будапешт
петер сийярто
евросоюз
европарламент
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БУДАПЕШТ, 30 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что не видит причин торопиться с принятием Украины в ЕС, поскольку сейчас сообщество занято более важными вопросом - выборами в Европарламент. "Что касается продолжения переговоров с Украиной о приеме в ЕС, то я думаю, что нет причин торопиться. Грядут выборы в Европарламент... После 9 июня будет создан новый орган, который будет заниматься долгосрочными вопросами. Но сейчас период, когда будет меняться Европарламент, надеюсь, сменится и Еврокомиссия. Куда бежать-то?" - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания министров торговли стран ЕС, выступление транслировал телеканал М1. ОН призвал ЕС в этом вопросе "спокойно продвигаться вперед" и отметил, что Венгрия не позволит оставить без внимания ее замечания по вступлению Украины в сообщество. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передало, что Венгрия блокирует достижение странами ЕС договоренности, которая позволит начать переговоры о вступлении Украины в блок. Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Орбан заявил, что Венгрия не участвовала в принятии этого решения, потому что считает его неправильным, но не будет мешать остальным 26 странам. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал такое решение "наилучшим", поскольку оно освобождает Будапешт от негативных последствий этого шага. Ранее венгерский премьер заявлял, что сама Еврокомиссия в рекомендациях от 8 ноября признала, что Украина еще не выполнила три условия для запуска переговоров о членстве. Орбан отметил, что если решение ЕС начать переговоры с Украиной будет грозить экономическими негативными последствиями для венгров, Будапешт "нажмет ручной тормоз". По его словам, у Венгрии будет возможность остановить процесс еще 75 раз, а окончательное решение будут принимать парламенты 27 стран.
https://ria.ru/20240530/makron-1949300121.html
https://ria.ru/20240528/ukraina-1948962720.html
https://ria.ru/20240528/zapad-1948723236.html
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украина, венгрия, будапешт, петер сийярто, евросоюз, европарламент
Украина, Венгрия, Будапешт, Петер Сийярто, Евросоюз, Европарламент
Сийярто не видит причин спешить с принятием Украины в ЕС

Глава МИД Венгрии Сийярто: нет причин торопиться с принятием Украины в ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 30 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что не видит причин торопиться с принятием Украины в ЕС, поскольку сейчас сообщество занято более важными вопросом - выборами в Европарламент.
"Что касается продолжения переговоров с Украиной о приеме в ЕС, то я думаю, что нет причин торопиться. Грядут выборы в Европарламент... После 9 июня будет создан новый орган, который будет заниматься долгосрочными вопросами. Но сейчас период, когда будет меняться Европарламент, надеюсь, сменится и Еврокомиссия. Куда бежать-то?" - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания министров торговли стран ЕС, выступление транслировал телеканал М1.
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ОН призвал ЕС в этом вопросе "спокойно продвигаться вперед" и отметил, что Венгрия не позволит оставить без внимания ее замечания по вступлению Украины в сообщество.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники передало, что Венгрия блокирует достижение странами ЕС договоренности, которая позволит начать переговоры о вступлении Украины в блок.
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Ранее саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. Орбан заявил, что Венгрия не участвовала в принятии этого решения, потому что считает его неправильным, но не будет мешать остальным 26 странам. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал такое решение "наилучшим", поскольку оно освобождает Будапешт от негативных последствий этого шага.
Ранее венгерский премьер заявлял, что сама Еврокомиссия в рекомендациях от 8 ноября признала, что Украина еще не выполнила три условия для запуска переговоров о членстве. Орбан отметил, что если решение ЕС начать переговоры с Украиной будет грозить экономическими негативными последствиями для венгров, Будапешт "нажмет ручной тормоз". По его словам, у Венгрии будет возможность остановить процесс еще 75 раз, а окончательное решение будут принимать парламенты 27 стран.
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УкраинаВенгрияБудапештПетер СийяртоЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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