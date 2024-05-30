https://ria.ru/20240530/es-1949366138.html

Страны ЕС начали диалог по отказу от российского топлива

Страны ЕС начали диалог по отказу от российского топлива - РИА Новости, 30.05.2024

Страны ЕС начали диалог по отказу от российского топлива

Министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен заявила о начале диалога между странами Евросоюза по вопросам окончательного отказа от поставок российского... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:57

2024-05-30T13:57

2024-05-30T13:57

россия

бельгия

венгрия

роберт хабек

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Министр энергетики Бельгии Тинне ван дер Стратен заявила о начале диалога между странами Евросоюза по вопросам окончательного отказа от поставок российского топлива на европейский рынок и препятствий, которые мешают этому. Ранее Германия и Чехия призвали создать рабочую группу ЕС для поиска путей полного отказа от импорта газа, нефти и ядерных материалов из России. Сообщалось, что соответствующее письмо председательствующей в ЕС Бельгии направили министр экономики ФРГ Роберт Хабек и министр торговли Чехии Йозеф Сикела. "Я получила письмо от моих коллег Сикелы и Хабека по формированию такой группы на высоком уровне. Создание этой комиссии – это институциональный вопрос, требующий привлечения группы людей для работы по конкретной теме. Поэтому я решила для начала провести сегодня дискуссии о том, какие существуют препятствия на пути снижения импорта из России, какие могут быть решения для их преодоления. Рассчитываю на поддержку коллег для продолжения этой работы", - сказала глава минэнерго Бельгии. Она выступала на полях встречи министров энергетики ЕС, который проходит в четверг в Брюсселе. Ранее ван дер Стратен заявила, что Брюссель на общеевропейском уровне намерен выступить против заключения новых контрактов на поставки урана для АЭС из России. Бельгия председательствует в Совете ЕС в первой половине года, в начале июля эта роль перейдет к Венгрии. По сообщениям СМИ, Венгрия выступала против новых ограничений на импорт российского топлива, в том числе предложения по СПГ в рамках планируемого 14-го пакета антироссийских санкций ЕС. В ходе дискуссий на уровне послов стран ЕС Венгрия выразила настороженное отношение к этому предложению, хоть открыто и не выступила против него. По данным СМИ, венгерский представитель заявил, что его страна заблокирует любые ограничения, которые приведут к росту цен на энергоресурсы в Европе. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьёзную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20240528/frg-1949004645.html

https://ria.ru/20240517/ssha-1946558318.html

https://ria.ru/20240427/belgiya-1942693954.html

россия

бельгия

венгрия

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россия, бельгия, венгрия, роберт хабек, евросоюз