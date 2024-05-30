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ЕС ввел заградительные пошлины на зерно из России и Белоруссии - РИА Новости, 30.05.2024
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12:29 30.05.2024 (обновлено: 16:11 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/es-1949327469.html
ЕС ввел заградительные пошлины на зерно из России и Белоруссии
ЕС ввел заградительные пошлины на зерно из России и Белоруссии - РИА Новости, 30.05.2024
ЕС ввел заградительные пошлины на зерно из России и Белоруссии
Совет ЕС утвердил решение о заградительных таможенных пошлинах на ввоз зерна из России и Белоруссии, сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T12:29
2024-05-30T16:11
россия
евросоюз
белоруссия
валдис домбровскис
еврокомиссия
в мире
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Совет ЕС утвердил решение о заградительных таможенных пошлинах на ввоз зерна из России и Белоруссии, сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в соцсети X."Министры согласились повысить таможенные пошлины на импортируемое из России и Белоруссии зерно", — говорится в публикации.Решение вступит в силу с 1 июля и коснется пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. При этом в совете заверили, что мера затрагивает только импорт непосредственно в ЕС, для транзитной торговли Москвы и Минска с третьими странами последствий быть не должно.В свою очередь, Домбровскис уточнил, что установка высоких тарифов на зерно из этих двух стран приведет к его значительному снижению на рынке ЕС. По его словам, Брюссель рассмотрит дополнительные торговые меры, чтобы снизить поступления в российский бюджет.Как подчеркивала глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, это "новая ограничительная мера против России и новый способ усилить солидарность с Украиной".С предложением ввести повышенные пошлины выступила в конце марта Еврокомиссия. Согласно этой инициативе, в зависимости от конкретного продукта они увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до пошлины в размере 50 процентов.Москва и Минск, по задумке ЕК, также "более не будут иметь доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения лучших тарифов на некоторые продукты". Как сообщил высокопоставленный европейский источник, до последнего времени таможенная пошлина для некоторых видов импортируемой из России продукции, в том числе пшеницы высокого качества, составляла ноль процентов.
https://ria.ru/20240521/zerno-1947540249.html
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россия, евросоюз, белоруссия, валдис домбровскис, еврокомиссия, в мире, экономика, москва, всемирная торговая организация (вто), аджа лябиб, брюссель
Россия, Евросоюз, Белоруссия, Валдис Домбровскис, Еврокомиссия, В мире, Экономика, Москва, Всемирная торговая организация (ВТО), Аджа Лябиб, Брюссель
ЕС ввел заградительные пошлины на зерно из России и Белоруссии

Совет ЕС ввел пошлины на импортируемое из России и Белоруссии зерно с 1 июля

© РИА Новости / Виталий ТимкивУборка озимой пшеницы на поле
Уборка озимой пшеницы на поле - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Уборка озимой пшеницы на поле. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Совет ЕС утвердил решение о заградительных таможенных пошлинах на ввоз зерна из России и Белоруссии, сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в соцсети X.
"Министры согласились повысить таможенные пошлины на импортируемое из России и Белоруссии зерно", — говорится в публикации.
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Решение вступит в силу с 1 июля и коснется пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. При этом в совете заверили, что мера затрагивает только импорт непосредственно в ЕС, для транзитной торговли Москвы и Минска с третьими странами последствий быть не должно.
В свою очередь, Домбровскис уточнил, что установка высоких тарифов на зерно из этих двух стран приведет к его значительному снижению на рынке ЕС. По его словам, Брюссель рассмотрит дополнительные торговые меры, чтобы снизить поступления в российский бюджет.
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Как подчеркивала глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, это "новая ограничительная мера против России и новый способ усилить солидарность с Украиной".
С предложением ввести повышенные пошлины выступила в конце марта Еврокомиссия. Согласно этой инициативе, в зависимости от конкретного продукта они увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до пошлины в размере 50 процентов.
Москва и Минск, по задумке ЕК, также "более не будут иметь доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения лучших тарифов на некоторые продукты". Как сообщил высокопоставленный европейский источник, до последнего времени таможенная пошлина для некоторых видов импортируемой из России продукции, в том числе пшеницы высокого качества, составляла ноль процентов.
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РоссияЕвросоюзБелоруссияВалдис ДомбровскисЕврокомиссияВ миреЭкономикаМоскваВсемирная торговая организация (ВТО)Аджа ЛябибБрюссель
 
 
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