ЕС ввел заградительные пошлины на зерно из России и Белоруссии
Совет ЕС ввел пошлины на импортируемое из России и Белоруссии зерно с 1 июля
Уборка озимой пшеницы на поле. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 мая — РИА Новости. Совет ЕС утвердил решение о заградительных таможенных пошлинах на ввоз зерна из России и Белоруссии, сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в соцсети X.
"Министры согласились повысить таможенные пошлины на импортируемое из России и Белоруссии зерно", — говорится в публикации.
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Решение вступит в силу с 1 июля и коснется пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки. При этом в совете заверили, что мера затрагивает только импорт непосредственно в ЕС, для транзитной торговли Москвы и Минска с третьими странами последствий быть не должно.
В свою очередь, Домбровскис уточнил, что установка высоких тарифов на зерно из этих двух стран приведет к его значительному снижению на рынке ЕС. По его словам, Брюссель рассмотрит дополнительные торговые меры, чтобы снизить поступления в российский бюджет.
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Как подчеркивала глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, это "новая ограничительная мера против России и новый способ усилить солидарность с Украиной".
С предложением ввести повышенные пошлины выступила в конце марта Еврокомиссия. Согласно этой инициативе, в зависимости от конкретного продукта они увеличатся либо на 95 евро за тонну импортируемой в Евросоюз продукции, либо до пошлины в размере 50 процентов.
Москва и Минск, по задумке ЕК, также "более не будут иметь доступа к квотам ЕС в рамках ВТО для получения лучших тарифов на некоторые продукты". Как сообщил высокопоставленный европейский источник, до последнего времени таможенная пошлина для некоторых видов импортируемой из России продукции, в том числе пшеницы высокого качества, составляла ноль процентов.
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