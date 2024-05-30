https://ria.ru/20240530/es-1949298001.html

Совет ЕС утвердит решение о пошлинах на импорт из России и Белоруссии

Совет ЕС утвердит решение о пошлинах на импорт из России и Белоруссии - РИА Новости, 30.05.2024

Совет ЕС утвердит решение о пошлинах на импорт из России и Белоруссии

Совет ЕС утвердит в четверг решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, заявила в Брюсселе глава МИД... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:00

2024-05-30T11:00

2024-05-30T11:11

россия

белоруссия

бельгия

евросоюз

аджа лябиб

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Совет ЕС утвердит в четверг решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, заявила в Брюсселе глава МИД Бельгии Аджа Лябиб."Мы официально утвердим решение об увеличении таможенных сборов на зерно, импортируемое из России и Белоруссии. Это новая ограничительная мера против России и новый способ усилить нашу солидарность с Украиной", - сказала министр журналистам перед заседанием министров ЕС, отвечающих за вопросы торговли.

https://ria.ru/20240529/sanktsii-1949061313.html

россия

белоруссия

бельгия

брюссель

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россия, белоруссия, бельгия, евросоюз, аджа лябиб, брюссель