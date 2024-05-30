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Совет ЕС утвердит решение о пошлинах на импорт из России и Белоруссии - РИА Новости, 30.05.2024
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11:00 30.05.2024 (обновлено: 11:11 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/es-1949298001.html
Совет ЕС утвердит решение о пошлинах на импорт из России и Белоруссии
Совет ЕС утвердит решение о пошлинах на импорт из России и Белоруссии - РИА Новости, 30.05.2024
Совет ЕС утвердит решение о пошлинах на импорт из России и Белоруссии
Совет ЕС утвердит в четверг решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, заявила в Брюсселе глава МИД... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:00
2024-05-30T11:11
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белоруссия
бельгия
евросоюз
аджа лябиб
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Совет ЕС утвердит в четверг решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, заявила в Брюсселе глава МИД Бельгии Аджа Лябиб."Мы официально утвердим решение об увеличении таможенных сборов на зерно, импортируемое из России и Белоруссии. Это новая ограничительная мера против России и новый способ усилить нашу солидарность с Украиной", - сказала министр журналистам перед заседанием министров ЕС, отвечающих за вопросы торговли.
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россия, белоруссия, бельгия, евросоюз, аджа лябиб, брюссель
Россия, Белоруссия, Бельгия, Евросоюз, Аджа Лябиб, Брюссель
Совет ЕС утвердит решение о пошлинах на импорт из России и Белоруссии

Совет ЕС утвердит в четверг решение о пошлинах на импорт из России и Белоруссии

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 мая – РИА Новости. Совет ЕС утвердит в четверг решение о введении заградительных таможенных пошлин на импортируемое из России и Белоруссии зерно, заявила в Брюсселе глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.
"Мы официально утвердим решение об увеличении таможенных сборов на зерно, импортируемое из России и Белоруссии. Это новая ограничительная мера против России и новый способ усилить нашу солидарность с Украиной", - сказала министр журналистам перед заседанием министров ЕС, отвечающих за вопросы торговли.
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РоссияБелоруссияБельгияЕвросоюзАджа ЛябибБрюссель
 
 
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