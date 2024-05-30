https://ria.ru/20240530/erevan-1949411045.html
Протестующие покидают территорию у здания правительства Армении
Протестующие покидают территорию у здания правительства Армении - РИА Новости, 30.05.2024
Протестующие покидают территорию у здания правительства Армении
Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, покидают территорию у здания кабина страны, передает... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:50
2024-05-30T15:50
2024-05-30T16:29
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ЕРЕВАН, 30 мая- РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, покидают территорию у здания кабина страны, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие с утра четверга стояли у входов в здание правительства, чтобы помешать Пашиняну выехать оттуда.Однако несколько минут назад лидер протестного движения архиепископ Баграт Галстанян заявил, что Пашиняну удалось уехать.После этого участники акции направились к церкви Святой Анны.Полиция также сняла оцепление.Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. Участники протестного движения предложили его кандидатуру на пост главы правительства Армении.
https://ria.ru/20240527/galstanyan-1948577484.html
https://ria.ru/20240525/armenia-1948332209.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван
Протестующие покидают территорию у здания правительства Армении
В Ереване протестующие у здания правительства начали расходиться
ЕРЕВАН, 30 мая- РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, покидают территорию у здания кабина страны, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие с утра четверга стояли у входов в здание правительства, чтобы помешать Пашиняну выехать оттуда.
Однако несколько минут назад лидер протестного движения архиепископ Баграт Галстанян заявил, что Пашиняну удалось уехать.
После этого участники акции направились к церкви Святой Анны.
Полиция также сняла оцепление.
Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном
и передачи Баку
ряда приграничных территорий проходят в Ереване
с 9 мая. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви
архиепископ Баграт Галстанян. Участники протестного движения предложили его кандидатуру на пост главы правительства Армении.