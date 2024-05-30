https://ria.ru/20240530/erevan-1949411045.html

Протестующие покидают территорию у здания правительства Армении

Протестующие покидают территорию у здания правительства Армении - РИА Новости, 30.05.2024

Протестующие покидают территорию у здания правительства Армении

Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, покидают территорию у здания кабина страны, передает... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T15:50

2024-05-30T15:50

2024-05-30T16:29

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ЕРЕВАН, 30 мая- РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, покидают территорию у здания кабина страны, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие с утра четверга стояли у входов в здание правительства, чтобы помешать Пашиняну выехать оттуда.Однако несколько минут назад лидер протестного движения архиепископ Баграт Галстанян заявил, что Пашиняну удалось уехать.После этого участники акции направились к церкви Святой Анны.Полиция также сняла оцепление.Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. Участники протестного движения предложили его кандидатуру на пост главы правительства Армении.

https://ria.ru/20240527/galstanyan-1948577484.html

https://ria.ru/20240525/armenia-1948332209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, армения, ереван