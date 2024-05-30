Рейтинг@Mail.ru
Протестующие покидают территорию у здания правительства Армении - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 30.05.2024 (обновлено: 16:29 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/erevan-1949411045.html
Протестующие покидают территорию у здания правительства Армении
Протестующие покидают территорию у здания правительства Армении - РИА Новости, 30.05.2024
Протестующие покидают территорию у здания правительства Армении
Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, покидают территорию у здания кабина страны, передает... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:50
2024-05-30T16:29
в мире
армения
ереван
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949316814_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_c871769b96c1aaffb7d1d89bb5c1affc.jpg
ЕРЕВАН, 30 мая- РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, покидают территорию у здания кабина страны, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие с утра четверга стояли у входов в здание правительства, чтобы помешать Пашиняну выехать оттуда.Однако несколько минут назад лидер протестного движения архиепископ Баграт Галстанян заявил, что Пашиняну удалось уехать.После этого участники акции направились к церкви Святой Анны.Полиция также сняла оцепление.Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. Участники протестного движения предложили его кандидатуру на пост главы правительства Армении.
https://ria.ru/20240527/galstanyan-1948577484.html
https://ria.ru/20240525/armenia-1948332209.html
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949316814_6:0:1446:1080_1920x0_80_0_0_f61791173eda05921da9b3e15e4d4932.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, ереван
В мире, Армения, Ереван
Протестующие покидают территорию у здания правительства Армении

В Ереване протестующие у здания правительства начали расходиться

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкАкция протеста в Ереване
Акция протеста в Ереване - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Акция протеста в Ереване
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 30 мая- РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, покидают территорию у здания кабина страны, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие с утра четверга стояли у входов в здание правительства, чтобы помешать Пашиняну выехать оттуда.
Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
В Армении приостановили церковную деятельность лидера протестов
27 мая, 11:50
Однако несколько минут назад лидер протестного движения архиепископ Баграт Галстанян заявил, что Пашиняну удалось уехать.
После этого участники акции направились к церкви Святой Анны.
Полиция также сняла оцепление.
Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. Участники протестного движения предложили его кандидатуру на пост главы правительства Армении.
Ереван - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Минобороны Армении пригрозило СМИ за критику недавно назначенных генералов
25 мая, 16:26
 
В миреАрменияЕреван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала