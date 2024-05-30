https://ria.ru/20240530/erevan-1949286200.html
В центре Еревана началась акция протеста
В центре Еревана началась акция протеста - РИА Новости, 30.05.2024
В центре Еревана началась акция протеста
Очередная акция протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна началась на площади Республики перед зданием правительства страны в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:12
2024-05-30T10:12
2024-05-30T12:24
азербайджан
ереван
никол пашинян
армянская апостольская церковь
в мире
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ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Очередная акция протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна началась на площади Республики перед зданием правительства страны в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие въехали на площадь на автомобилях, а затем заняли площадь. Полиция пыталась вытеснить их с проезжей части. Акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
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Акция протеста с требованием отставки Пашиняна в Ереване
Акция протеста с требованием отставки Пашиняна началась в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. К зданию правительства стянуты масштабные силы полиции. Накануне лидер митингующих архиепископ Баграт Галстанян призвал сторонников въехать на своих машинах на площадь Республики в знак протеста.
2024-05-30T10:12
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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азербайджан, ереван, никол пашинян, армянская апостольская церковь, в мире
Азербайджан, Ереван, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, В мире
В центре Еревана началась акция протеста
В центре Еревана началась акция протеста с требованием отставки Пашиняна