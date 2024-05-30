Рейтинг@Mail.ru
В центре Еревана началась акция протеста - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 30.05.2024 (обновлено: 12:24 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/erevan-1949286200.html
В центре Еревана началась акция протеста
В центре Еревана началась акция протеста - РИА Новости, 30.05.2024
В центре Еревана началась акция протеста
Очередная акция протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна началась на площади Республики перед зданием правительства страны в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:12
2024-05-30T12:24
азербайджан
ереван
никол пашинян
армянская апостольская церковь
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949294909_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c2b87b49ca5015e72920dba24ed31640.jpg
ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Очередная акция протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна началась на площади Республики перед зданием правительства страны в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие въехали на площадь на автомобилях, а затем заняли площадь. Полиция пыталась вытеснить их с проезжей части. Акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
https://ria.ru/20240514/bortnikov-1945978313.html
азербайджан
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Акция протеста с требованием отставки Пашиняна в Ереване
Акция протеста с требованием отставки Пашиняна началась в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. К зданию правительства стянуты масштабные силы полиции. Накануне лидер митингующих архиепископ Баграт Галстанян призвал сторонников въехать на своих машинах на площадь Республики в знак протеста.
2024-05-30T10:12
true
PT0M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949294909_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c5d040d095de8633274b3bf6b477efec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
азербайджан, ереван, никол пашинян, армянская апостольская церковь, в мире
Азербайджан, Ереван, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, В мире
В центре Еревана началась акция протеста

В центре Еревана началась акция протеста с требованием отставки Пашиняна

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Очередная акция протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна началась на площади Республики перед зданием правительства страны в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие въехали на площадь на автомобилях, а затем заняли площадь. Полиция пыталась вытеснить их с проезжей части.
Акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Ереван попросил Москву вывести временные группы пограничников ФСБ
14 мая, 18:46
 
АзербайджанЕреванНикол ПашинянАрмянская апостольская церковьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала