https://ria.ru/20240530/erevan-1949286200.html

В центре Еревана началась акция протеста

В центре Еревана началась акция протеста - РИА Новости, 30.05.2024

В центре Еревана началась акция протеста

Очередная акция протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна началась на площади Республики перед зданием правительства страны в... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T10:12

2024-05-30T10:12

2024-05-30T12:24

азербайджан

ереван

никол пашинян

армянская апостольская церковь

в мире

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ЕРЕВАН, 30 мая - РИА Новости. Очередная акция протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна началась на площади Республики перед зданием правительства страны в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие въехали на площадь на автомобилях, а затем заняли площадь. Полиция пыталась вытеснить их с проезжей части. Акции протеста с требованием отставки премьера Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая. Возглавляет протест глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.

https://ria.ru/20240514/bortnikov-1945978313.html

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ереван

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Акция протеста с требованием отставки Пашиняна в Ереване Акция протеста с требованием отставки Пашиняна началась в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости. К зданию правительства стянуты масштабные силы полиции. Накануне лидер митингующих архиепископ Баграт Галстанян призвал сторонников въехать на своих машинах на площадь Республики в знак протеста. 2024-05-30T10:12 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

азербайджан, ереван, никол пашинян, армянская апостольская церковь, в мире