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"Это открытие": монах рассказал о фильме про монастыри Египта - РИА Новости, 30.05.2024
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Религия
 
13:16 30.05.2024 (обновлено: 13:26 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/egipet-1949348001.html
"Это открытие": монах рассказал о фильме про монастыри Египта
"Это открытие": монах рассказал о фильме про монастыри Египта - РИА Новости, 30.05.2024
"Это открытие": монах рассказал о фильме про монастыри Египта
Любительский документальный фильм о жизни древнейших коптских монастырей, снятый во время поездки российских монахов в Египет, взял гран-при международного... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:16
2024-05-30T13:26
религия
египет
русская православная церковь
валаамский монастырь
коптская православная церковь
религия
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Любительский документальный фильм о жизни древнейших коптских монастырей, снятый во время поездки российских монахов в Египет, взял гран-при международного фестиваля "Золотой витязь", рассказал РИА Новости участник поездки, один из соавторов картины, насельник Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря и директор Духовно-просветительского центра "Свет Валаама" монах Марк Зайков."Фильм "Родина монашества", снятый братией Валаамского монастыря, взял гран-при в номинации документального кино на международном фестивале "Золотой витязь". Картина любительская, это коллективный труд, а в графе "режиссер" значится "братия Валаамского монастыря", - сказал отец Марк.По его словам, фильм сняли во время поездки делегации Русской православной церкви в Египет, в монастыри Коптской церкви - "на родину монашества", которая состоялась в мае 2023 года. В делегации были и представители Валаамского монастыря."В картине мы задаемся вопросом, как догматика (учение о догматах - основных положениях религии - ред.) влияет на духовную жизнь. Но фильм не про богословие, а про людей. То, что мы там увидели, их уклад жизни, а они живут по древним уставам, стало для нас настоящим открытием. Об этом и рассказали в фильме", - заключил собеседник агентства.Коптская православная церковь - одна из древнейших христианских церквей мира, относятся к древним Восточным церквям, которые не состоят в евхаристическом общении с поместными православными церквями, в том числе и с Русской православной церковью (представители не могут вместе молиться и причащаться). Несмотря на это, между РПЦ и Коптской церковью традиционно сохраняются хорошие отношения. После встречи патриархов Московского и всея Руси Кирилла и Коптского Тавадроса II в 2017 году, была учреждена комиссия по двустороннему диалогу.
https://ria.ru/20240520/religiya-1947217005.html
https://ria.ru/20240523/suvorov-1947911180.html
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египет, русская православная церковь, валаамский монастырь, коптская православная церковь, религия
Религия, Египет, Русская православная церковь, Валаамский монастырь, Коптская православная церковь, Религия
"Это открытие": монах рассказал о фильме про монастыри Египта

Фильм валаамских монахов взял гран-при на международном кинофестивале

© Валаамский монастырь, 2024Кадр из документального фильма "Родина монашества", снятый братией Валаамского монастыря
Кадр из документального фильма Родина монашества, снятый братией Валаамского монастыря
© Валаамский монастырь, 2024
Кадр из документального фильма "Родина монашества", снятый братией Валаамского монастыря
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Любительский документальный фильм о жизни древнейших коптских монастырей, снятый во время поездки российских монахов в Египет, взял гран-при международного фестиваля "Золотой витязь", рассказал РИА Новости участник поездки, один из соавторов картины, насельник Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря и директор Духовно-просветительского центра "Свет Валаама" монах Марк Зайков.
"Фильм "Родина монашества", снятый братией Валаамского монастыря, взял гран-при в номинации документального кино на международном фестивале "Золотой витязь". Картина любительская, это коллективный труд, а в графе "режиссер" значится "братия Валаамского монастыря", - сказал отец Марк.
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По его словам, фильм сняли во время поездки делегации Русской православной церкви в Египет, в монастыри Коптской церкви - "на родину монашества", которая состоялась в мае 2023 года. В делегации были и представители Валаамского монастыря.
"В картине мы задаемся вопросом, как догматика (учение о догматах - основных положениях религии - ред.) влияет на духовную жизнь. Но фильм не про богословие, а про людей. То, что мы там увидели, их уклад жизни, а они живут по древним уставам, стало для нас настоящим открытием. Об этом и рассказали в фильме", - заключил собеседник агентства.
Коптская православная церковь - одна из древнейших христианских церквей мира, относятся к древним Восточным церквям, которые не состоят в евхаристическом общении с поместными православными церквями, в том числе и с Русской православной церковью (представители не могут вместе молиться и причащаться). Несмотря на это, между РПЦ и Коптской церковью традиционно сохраняются хорошие отношения. После встречи патриархов Московского и всея Руси Кирилла и Коптского Тавадроса II в 2017 году, была учреждена комиссия по двустороннему диалогу.
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