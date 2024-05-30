"Это открытие": монах рассказал о фильме про монастыри Египта
Фильм валаамских монахов взял гран-при на международном кинофестивале
© Валаамский монастырь, 2024Кадр из документального фильма "Родина монашества", снятый братией Валаамского монастыря
© Валаамский монастырь, 2024
Кадр из документального фильма "Родина монашества", снятый братией Валаамского монастыря
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Любительский документальный фильм о жизни древнейших коптских монастырей, снятый во время поездки российских монахов в Египет, взял гран-при международного фестиваля "Золотой витязь", рассказал РИА Новости участник поездки, один из соавторов картины, насельник Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря и директор Духовно-просветительского центра "Свет Валаама" монах Марк Зайков.
"Фильм "Родина монашества", снятый братией Валаамского монастыря, взял гран-при в номинации документального кино на международном фестивале "Золотой витязь". Картина любительская, это коллективный труд, а в графе "режиссер" значится "братия Валаамского монастыря", - сказал отец Марк.
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По его словам, фильм сняли во время поездки делегации Русской православной церкви в Египет, в монастыри Коптской церкви - "на родину монашества", которая состоялась в мае 2023 года. В делегации были и представители Валаамского монастыря.
"В картине мы задаемся вопросом, как догматика (учение о догматах - основных положениях религии - ред.) влияет на духовную жизнь. Но фильм не про богословие, а про людей. То, что мы там увидели, их уклад жизни, а они живут по древним уставам, стало для нас настоящим открытием. Об этом и рассказали в фильме", - заключил собеседник агентства.
Коптская православная церковь - одна из древнейших христианских церквей мира, относятся к древним Восточным церквям, которые не состоят в евхаристическом общении с поместными православными церквями, в том числе и с Русской православной церковью (представители не могут вместе молиться и причащаться). Несмотря на это, между РПЦ и Коптской церковью традиционно сохраняются хорошие отношения. После встречи патриархов Московского и всея Руси Кирилла и Коптского Тавадроса II в 2017 году, была учреждена комиссия по двустороннему диалогу.