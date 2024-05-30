https://ria.ru/20240530/egipet-1949348001.html

"Это открытие": монах рассказал о фильме про монастыри Египта

"Это открытие": монах рассказал о фильме про монастыри Египта - РИА Новости, 30.05.2024

"Это открытие": монах рассказал о фильме про монастыри Египта

Любительский документальный фильм о жизни древнейших коптских монастырей, снятый во время поездки российских монахов в Египет, взял гран-при международного... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:16

2024-05-30T13:16

2024-05-30T13:26

религия

египет

русская православная церковь

валаамский монастырь

коптская православная церковь

религия

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Любительский документальный фильм о жизни древнейших коптских монастырей, снятый во время поездки российских монахов в Египет, взял гран-при международного фестиваля "Золотой витязь", рассказал РИА Новости участник поездки, один из соавторов картины, насельник Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря и директор Духовно-просветительского центра "Свет Валаама" монах Марк Зайков."Фильм "Родина монашества", снятый братией Валаамского монастыря, взял гран-при в номинации документального кино на международном фестивале "Золотой витязь". Картина любительская, это коллективный труд, а в графе "режиссер" значится "братия Валаамского монастыря", - сказал отец Марк.По его словам, фильм сняли во время поездки делегации Русской православной церкви в Египет, в монастыри Коптской церкви - "на родину монашества", которая состоялась в мае 2023 года. В делегации были и представители Валаамского монастыря."В картине мы задаемся вопросом, как догматика (учение о догматах - основных положениях религии - ред.) влияет на духовную жизнь. Но фильм не про богословие, а про людей. То, что мы там увидели, их уклад жизни, а они живут по древним уставам, стало для нас настоящим открытием. Об этом и рассказали в фильме", - заключил собеседник агентства.Коптская православная церковь - одна из древнейших христианских церквей мира, относятся к древним Восточным церквям, которые не состоят в евхаристическом общении с поместными православными церквями, в том числе и с Русской православной церковью (представители не могут вместе молиться и причащаться). Несмотря на это, между РПЦ и Коптской церковью традиционно сохраняются хорошие отношения. После встречи патриархов Московского и всея Руси Кирилла и Коптского Тавадроса II в 2017 году, была учреждена комиссия по двустороннему диалогу.

https://ria.ru/20240520/religiya-1947217005.html

https://ria.ru/20240523/suvorov-1947911180.html

египет

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

египет, русская православная церковь, валаамский монастырь, коптская православная церковь, религия