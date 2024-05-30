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Рособрнадзор не получал жалоб от школьниц, сдавших ЕГЭ в Воронеже
Рособрнадзор не получал жалоб от школьниц, сдавших ЕГЭ в Воронеже - РИА Новости, 30.05.2024
Рособрнадзор не получал жалоб от школьниц, сдавших ЕГЭ в Воронеже
Жалоб от школьниц, которые сдавали ЕГЭ в Воронеже, а также от их родителей в Рособрнадзор не поступало, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:10
2024-05-30T15:10
2024-05-30T15:10
воронеж
воронежская область
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
скандал с досмотром перед егэ в воронеже
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Жалоб от школьниц, которые сдавали ЕГЭ в Воронеже, а также от их родителей в Рособрнадзор не поступало, сообщили в ведомстве. Комментируя ситуацию в пункте проведения экзаменов, организованном на базе школы №62 Воронежа, где после проведения ЕГЭ по русскому языку некоторые блогеры и СМИ сообщили о некорректных действиях охраны при допуске участниц экзамена, глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в ведомство жалоб от участниц экзамена или их родителей не поступало. "Мы запросили у министерства образования Воронежской области информацию о том, что произошло. Коллеги в свою очередь вчера разбирались в ситуации, просматривали записи с камер видеонаблюдения. Теперь ждем, когда завершится проверка со стороны иных, имеющих соответствующие полномочия организаций", – сказал Музаев. Ранее по данным ряда воронежских Telegram-каналов, инцидент произошел накануне в школе №62 в Воронеже перед ЕГЭ по русскому языку во вторник. В канале "Мой и твой Воронеж" был опубликован отзыв от первого лица, автор отзыва рассказала, что девочек при осмотре в поисках телефонов "заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки, рубашки, почти всех щупали". После этого правительство Воронежской области сообщило, что провело служебное расследование, которое показало: нарушений этических норм при допуске школьников на экзамен не было, жалоб от учащихся не поступало.
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воронеж, воронежская область, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), скандал с досмотром перед егэ в воронеже
Воронеж, Воронежская область, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Скандал с досмотром перед ЕГЭ в Воронеже
Рособрнадзор не получал жалоб от школьниц, сдавших ЕГЭ в Воронеже
Рособрнадзор: жалоб от школьниц, сдавших ЕГЭ в Воронеже, не поступало