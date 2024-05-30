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Ефимов: в Ясеневе по программе КРТ планируется создать два технопарка - РИА Новости, 30.05.2024
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09:05 30.05.2024 (обновлено: 09:36 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/efimov-1949240783.html
Ефимов: в Ясеневе по программе КРТ планируется создать два технопарка
Ефимов: в Ясеневе по программе КРТ планируется создать два технопарка - РИА Новости, 30.05.2024
Ефимов: в Ясеневе по программе КРТ планируется создать два технопарка
В районе Ясенево в Москве на территории бывшей промзоны "Теплый Стан" будут построены два комплекса с технопарками суммарной площадью почти 30 тысяч квадратных... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T09:05
2024-05-30T09:36
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В районе Ясенево в Москве на территории бывшей промзоны "Теплый Стан" будут построены два комплекса с технопарками суммарной площадью почти 30 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город продолжает развивать инновационную инфраструктуру, появляются технопарки, которые становятся точками притяжения для бизнеса и науки, а также способствуют созданию новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. В рамках комплексного развития территории бывшей промзоны в Ясеневе планируется построить два производственных комплекса с технопарками общей площадью 27,4 тысячи квадратных метров", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В сообщении подчеркивается, что власти Москвы утвердили план развития территории бывшей промзоны площадью почти 17 гектаров.Глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман в свою очередь отметил, что в Ясеневе будет организовано свыше 2,8 тысячи рабочих мест. Инвестиции в редевелопмент площадки составят примерно 17 миллиардов рублей. Проект реализует архангельский девелопер, договор с ним подписан на десять лет.В сообщении уточняется, что на участке запланирован производственно-деловой квартал, в составе которого - пять многофункциональных комплексов суммарно на 112 тысяч квадратных метров с офисными пространствами, спортивными объектами, точками общепита, а также магазинами.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Ясеневе по программе КРТ планируется создать два технопарка

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов . Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В районе Ясенево в Москве на территории бывшей промзоны "Теплый Стан" будут построены два комплекса с технопарками суммарной площадью почти 30 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"Город продолжает развивать инновационную инфраструктуру, появляются технопарки, которые становятся точками притяжения для бизнеса и науки, а также способствуют созданию новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. В рамках комплексного развития территории бывшей промзоны в Ясеневе планируется построить два производственных комплекса с технопарками общей площадью 27,4 тысячи квадратных метров", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В сообщении подчеркивается, что власти Москвы утвердили план развития территории бывшей промзоны площадью почти 17 гектаров.
Глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман в свою очередь отметил, что в Ясеневе будет организовано свыше 2,8 тысячи рабочих мест. Инвестиции в редевелопмент площадки составят примерно 17 миллиардов рублей. Проект реализует архангельский девелопер, договор с ним подписан на десять лет.
В сообщении уточняется, что на участке запланирован производственно-деловой квартал, в составе которого - пять многофункциональных комплексов суммарно на 112 тысяч квадратных метров с офисными пространствами, спортивными объектами, точками общепита, а также магазинами.
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