https://ria.ru/20240530/efimov-1949240783.html

Ефимов: в Ясеневе по программе КРТ планируется создать два технопарка

Ефимов: в Ясеневе по программе КРТ планируется создать два технопарка - РИА Новости, 30.05.2024

Ефимов: в Ясеневе по программе КРТ планируется создать два технопарка

В районе Ясенево в Москве на территории бывшей промзоны "Теплый Стан" будут построены два комплекса с технопарками суммарной площадью почти 30 тысяч квадратных... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T09:05

2024-05-30T09:05

2024-05-30T09:36

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В районе Ясенево в Москве на территории бывшей промзоны "Теплый Стан" будут построены два комплекса с технопарками суммарной площадью почти 30 тысяч квадратных метров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город продолжает развивать инновационную инфраструктуру, появляются технопарки, которые становятся точками притяжения для бизнеса и науки, а также способствуют созданию новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. В рамках комплексного развития территории бывшей промзоны в Ясеневе планируется построить два производственных комплекса с технопарками общей площадью 27,4 тысячи квадратных метров", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В сообщении подчеркивается, что власти Москвы утвердили план развития территории бывшей промзоны площадью почти 17 гектаров.Глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман в свою очередь отметил, что в Ясеневе будет организовано свыше 2,8 тысячи рабочих мест. Инвестиции в редевелопмент площадки составят примерно 17 миллиардов рублей. Проект реализует архангельский девелопер, договор с ним подписан на десять лет.В сообщении уточняется, что на участке запланирован производственно-деловой квартал, в составе которого - пять многофункциональных комплексов суммарно на 112 тысяч квадратных метров с офисными пространствами, спортивными объектами, точками общепита, а также магазинами.

https://ria.ru/20240529/efimov-1949017788.html

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы