https://ria.ru/20240530/dvorchik-1949420213.html

В Польше решили готовить новое оружие против России

В Польше решили готовить новое оружие против России - РИА Новости, 30.05.2024

В Польше решили готовить новое оружие против России

Польше нужно выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мир и приступить к их производству, чтобы защититься от "российской угрозы", заявил депутат... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:10

2024-05-30T16:10

2024-05-30T16:13

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Польше нужно выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мир и приступить к их производству, чтобы защититься от "российской угрозы", заявил депутат сейма Михал Дворчик онлайн-изданию Defence 24."Если мы серьезно относимся к угрозе, исходящей от России, и хотим подготовить свои границы к обороне, мы должны выйти из Оттавского договора, подготовить запас мин и быть готовыми к их эффективному использованию", — заявил политик.Дворчик считает, что это нужно сделать как можно скорее, поскольку производство большого количества противопехотных мин займет немало времени.Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о новом плане обороны под кодовым названием "Восточный щит" для усиления безопасности границы с Россией и Белоруссией. В проект планируется инвестировать более двух миллиардов долларов.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ России. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>"

https://ria.ru/20240530/razreshenie-1949336411.html

https://ria.ru/20240530/zelenskiy-1949283692.html

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польша

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россия, польша, белоруссия, дональд туск, нато, в мире