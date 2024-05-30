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В Польше решили готовить новое оружие против России - РИА Новости, 30.05.2024
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16:10 30.05.2024 (обновлено: 16:13 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/dvorchik-1949420213.html
В Польше решили готовить новое оружие против России
В Польше решили готовить новое оружие против России - РИА Новости, 30.05.2024
В Польше решили готовить новое оружие против России
Польше нужно выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мир и приступить к их производству, чтобы защититься от "российской угрозы", заявил депутат... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:10
2024-05-30T16:13
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Польше нужно выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мир и приступить к их производству, чтобы защититься от "российской угрозы", заявил депутат сейма Михал Дворчик онлайн-изданию Defence 24."Если мы серьезно относимся к угрозе, исходящей от России, и хотим подготовить свои границы к обороне, мы должны выйти из Оттавского договора, подготовить запас мин и быть готовыми к их эффективному использованию", — заявил политик.Дворчик считает, что это нужно сделать как можно скорее, поскольку производство большого количества противопехотных мин займет немало времени.Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о новом плане обороны под кодовым названием "Восточный щит" для усиления безопасности границы с Россией и Белоруссией. В проект планируется инвестировать более двух миллиардов долларов.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ России. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;"
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россия, польша, белоруссия, дональд туск, нато, в мире
Россия, Польша, Белоруссия, Дональд Туск, НАТО, В мире
В Польше решили готовить новое оружие против России

Дворчик: Польше нужно производить противопехотные мины для защиты от России

© AP Photo / Michal KoscПольские солдаты строят заграждения из колючей проволоки
Польские солдаты строят заграждения из колючей проволоки - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Michal Kosc
Польские солдаты строят заграждения из колючей проволоки . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Польше нужно выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мир и приступить к их производству, чтобы защититься от "российской угрозы", заявил депутат сейма Михал Дворчик онлайн-изданию Defence 24.
"Если мы серьезно относимся к угрозе, исходящей от России, и хотим подготовить свои границы к обороне, мы должны выйти из Оттавского договора, подготовить запас мин и быть готовыми к их эффективному использованию", — заявил политик.
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Дворчик считает, что это нужно сделать как можно скорее, поскольку производство большого количества противопехотных мин займет немало времени.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о новом плане обороны под кодовым названием "Восточный щит" для усиления безопасности границы с Россией и Белоруссией. В проект планируется инвестировать более двух миллиардов долларов.
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ России. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>"
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