https://ria.ru/20240530/drapeko-1949296369.html

Драпеко назвала Заворотнюк яркой и талантливой актрисой

Драпеко назвала Заворотнюк яркой и талантливой актрисой - РИА Новости, 30.05.2024

Драпеко назвала Заворотнюк яркой и талантливой актрисой

Депутат Госдумы Елена Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Анастасии Заворотнюк, отметив, что она была яркой и талантливой, обладала... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T10:55

2024-05-30T10:55

2024-05-30T10:55

культура

елена драпеко

анастасия заворотнюк

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Елена Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Анастасии Заворотнюк, отметив, что она была яркой и талантливой, обладала чувством юмора. Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни, сообщается в четверг на ее странице в соцсетях. "Все смотрели "Няню" (сериал "Моя прекрасная няня")... замечательная актриса, талантливая, яркая, с юмором, красавица... Соболезнования зрителям, всем, кто любил ее", - сказала Драпеко РИА Новости. Она также выразила соболезнования родным актрисы.

https://ria.ru/20240530/zavorotnyuk-1949288569.html

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елена драпеко, анастасия заворотнюк