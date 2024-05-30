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Драпеко назвала Заворотнюк яркой и талантливой актрисой - РИА Новости, 30.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:55 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/drapeko-1949296369.html
Драпеко назвала Заворотнюк яркой и талантливой актрисой
Драпеко назвала Заворотнюк яркой и талантливой актрисой - РИА Новости, 30.05.2024
Драпеко назвала Заворотнюк яркой и талантливой актрисой
Депутат Госдумы Елена Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Анастасии Заворотнюк, отметив, что она была яркой и талантливой, обладала... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:55
2024-05-30T10:55
культура
елена драпеко
анастасия заворотнюк
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Елена Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Анастасии Заворотнюк, отметив, что она была яркой и талантливой, обладала чувством юмора. Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни, сообщается в четверг на ее странице в соцсетях. "Все смотрели "Няню" (сериал "Моя прекрасная няня")... замечательная актриса, талантливая, яркая, с юмором, красавица... Соболезнования зрителям, всем, кто любил ее", - сказала Драпеко РИА Новости. Она также выразила соболезнования родным актрисы.
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елена драпеко, анастасия заворотнюк
Культура, Елена Драпеко, Анастасия Заворотнюк
Драпеко назвала Заворотнюк яркой и талантливой актрисой

Депутат Драпеко: Заворотнюк была яркой, талантливой и обладала чувством юмора

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Анастасия Заворотнюк
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Елена Драпеко выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Анастасии Заворотнюк, отметив, что она была яркой и талантливой, обладала чувством юмора.
Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни, сообщается в четверг на ее странице в соцсетях.
«
"Все смотрели "Няню" (сериал "Моя прекрасная няня")... замечательная актриса, талантливая, яркая, с юмором, красавица... Соболезнования зрителям, всем, кто любил ее", - сказала Драпеко РИА Новости.
Она также выразила соболезнования родным актрисы.
Актриса Анастасия Заворотнюк - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Биография Анастасии Заворотнюк
Вчера, 10:25
 
КультураЕлена ДрапекоАнастасия Заворотнюк
 
 
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