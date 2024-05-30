https://ria.ru/20240530/donetsk-1949312485.html
Украинский беспилотник атаковал Донецк
Украинский беспилотник атаковал Донецк - РИА Новости, 30.05.2024
Украинский беспилотник атаковал Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:55
2024-05-30T11:55
2024-05-30T11:55
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.15 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении. Кроме того, ВСУ в 10.10 выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240529/obstrel-1949229347.html
https://ria.ru/20231222/boepripas-1917552565.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинский беспилотник атаковал Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка