Рейтинг@Mail.ru
Украинский беспилотник атаковал Донецк - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/donetsk-1949312485.html
Украинский беспилотник атаковал Донецк
Украинский беспилотник атаковал Донецк - РИА Новости, 30.05.2024
Украинский беспилотник атаковал Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T11:55
2024-05-30T11:55
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867290252_0:324:2898:1954_1920x0_80_0_0_4a7afce1f7a9a43b812b4822a3ad4869.jpg
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.15 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении. Кроме того, ВСУ в 10.10 выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240529/obstrel-1949229347.html
https://ria.ru/20231222/boepripas-1917552565.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867290252_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_d4a91a440afd6eece2695621b5c5478c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинский беспилотник атаковал Донецк

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖенщина демонстрирует фрагменты снаряда
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Женщина демонстрирует фрагменты снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.15 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
ВСУ при обстреле Донецка повредили медицинское учреждение
29 мая, 21:22
Кроме того, ВСУ в 10.10 выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Украинские военные сбросили боеприпас с дрона на Донецк
22 декабря 2023, 17:50
 
ДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала