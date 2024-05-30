https://ria.ru/20240530/donetsk-1949312485.html

Украинский беспилотник атаковал Донецк

Украинский беспилотник атаковал Донецк - РИА Новости, 30.05.2024

Украинский беспилотник атаковал Донецк

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T11:55

2024-05-30T11:55

2024-05-30T11:55

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.15 - город Донецк (Кировский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении. Кроме того, ВСУ в 10.10 выпустили по Петровскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240529/obstrel-1949229347.html

https://ria.ru/20231222/boepripas-1917552565.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, происшествия