https://ria.ru/20240530/doktorou-1949477143.html
Ни минутой дольше. На Западе раскрыли, сколько Зеленский пробудет у власти
Ни минутой дольше. На Западе раскрыли, сколько Зеленский пробудет у власти - РИА Новости, 30.05.2024
Ни минутой дольше. На Западе раскрыли, сколько Зеленский пробудет у власти
США прекрасно осознают, что президентский срок Зеленского подошел к концу и могут сменить власть на Украине, когда захотят, заявил американский политолог... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T18:18
2024-05-30T18:18
2024-05-30T18:18
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. США прекрасно осознают, что президентский срок Зеленского подошел к концу и могут сменить власть на Украине, когда захотят, заявил американский политолог Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Украинское правительство во главе с Зеленским просуществует столько, сколько Соединенные Штаты этого хотят. И ни минутой дольше", — сказал он.Политолог считает, что США все еще держат Зеленского у власти только для того, чтобы в будущем иметь возможность свалить на него ответственность за различные непопулярные решения, вроде снижения призывного возраста.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного первого лица — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Президент Владимир Путин ранее заявил, что Москва исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась. Глава государства в этом контексте отметил, что при возобновлении переговоров с Украиной нужно понять, с кем можно и нужно иметь дело при подписании юридических документов.
https://ria.ru/20240530/ukraina-1949398153.html
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Ни минутой дольше. На Западе раскрыли, сколько Зеленский пробудет у власти
Доктороу: США удержат Зеленского у власти ровно столько, сколько им потребуется