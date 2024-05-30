Додон примет участие в ПМЭФ
Лидер оппозиционной партии социалистов Молдавии Додон примет участие в ПМЭФ
© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что планирует принять участие вместе с коллегами по политформированию в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
"На следующей неделе я буду на экономическом форуме в Петербурге. Мы вместе с коллегами из партии большой делегацией, включая мэров, приглашены в Петербург", - сообщил Додон в четверг на брифинге.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Главная тема мероприятия ("Основа многополярности – формирование новых центров роста") раскрывает точки приложения совместных усилий государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития с учетом национальных приоритетов.
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