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Додон примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 30.05.2024
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10:48 30.05.2024 (обновлено: 10:54 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/dodon-1949293849.html
Додон примет участие в ПМЭФ
Додон примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 30.05.2024
Додон примет участие в ПМЭФ
Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что планирует принять участие вместе с коллегами по политформированию в... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T10:48
2024-05-30T10:54
экономика
молдавия
игорь додон
пмэф-2024
санкт-петербург
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КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что планирует принять участие вместе с коллегами по политформированию в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге."На следующей неделе я буду на экономическом форуме в Петербурге. Мы вместе с коллегами из партии большой делегацией, включая мэров, приглашены в Петербург", - сообщил Додон в четверг на брифинге.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Главная тема мероприятия ("Основа многополярности – формирование новых центров роста") раскрывает точки приложения совместных усилий государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития с учетом национальных приоритетов.
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экономика, молдавия, игорь додон, пмэф-2024, санкт-петербург
Экономика, Молдавия, Игорь Додон, ПМЭФ-2024, Санкт-Петербург
Додон примет участие в ПМЭФ

Лидер оппозиционной партии социалистов Молдавии Додон примет участие в ПМЭФ

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон
Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что планирует принять участие вместе с коллегами по политформированию в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
"На следующей неделе я буду на экономическом форуме в Петербурге. Мы вместе с коллегами из партии большой делегацией, включая мэров, приглашены в Петербург", - сообщил Додон в четверг на брифинге.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Главная тема мероприятия ("Основа многополярности – формирование новых центров роста") раскрывает точки приложения совместных усилий государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития с учетом национальных приоритетов.
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ЭкономикаМолдавияИгорь ДодонПМЭФ-2024Санкт-Петербург
 
 
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