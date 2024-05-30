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Додон примет участие в ПМЭФ

Додон примет участие в ПМЭФ - РИА Новости, 30.05.2024

Додон примет участие в ПМЭФ

Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что планирует принять участие вместе с коллегами по политформированию в... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T10:48

2024-05-30T10:48

2024-05-30T10:54

экономика

молдавия

игорь додон

пмэф-2024

санкт-петербург

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КИШИНЕВ, 30 мая - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что планирует принять участие вместе с коллегами по политформированию в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге."На следующей неделе я буду на экономическом форуме в Петербурге. Мы вместе с коллегами из партии большой делегацией, включая мэров, приглашены в Петербург", - сообщил Додон в четверг на брифинге.Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Главная тема мероприятия ("Основа многополярности – формирование новых центров роста") раскрывает точки приложения совместных усилий государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития с учетом национальных приоритетов.

https://radiosputnik.ru/20240527/pmef-1948735655.html

молдавия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, молдавия, игорь додон, пмэф-2024, санкт-петербург