https://ria.ru/20240530/dnr-1949422998.html

Украинский морпех Свинарчук вновь осужден пожизненно

Украинский морпех Свинарчук вновь осужден пожизненно - РИА Новости, 30.05.2024

Украинский морпех Свинарчук вновь осужден пожизненно

Украинский морпех Александр Свинарчук вновь осужден пожизненно в ДНР - теперь за приказ расстрелять троих человек в Мариуполе, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T16:23

2024-05-30T16:23

2024-05-30T16:23

донецкая народная республика

мариуполь

россия

генеральная прокуратура рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украинский морпех Александр Свинарчук вновь осужден пожизненно в ДНР - теперь за приказ расстрелять троих человек в Мариуполе, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. В ноябре 2023 года Верховный суд ДНР уже приговаривал Свинарчука к пожизненному лишению за приказы расстрелять 37 жителей Мариуполя - 21 из них погиб. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего командира инженерно-технической роты 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Александра Свинарчука... С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Свинарчука к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. В суде установлено, что в марте 2022 года Свинарчук отдал приказ Сабиру Романовичу, находившемуся на боевой позиции в здании завода "Азовобщемаш" в Мариуполе, убить троих мирных жителей. Отмечается, что от полученных ран один мужчина скончался на месте, двоим удалось спастись. Свинарчук признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти, в убийстве и в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.

https://ria.ru/20240530/mid-1949326139.html

https://ria.ru/20240529/popov-1949213572.html

донецкая народная республика

мариуполь

россия

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донецкая народная республика, мариуполь, россия, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины