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Украинский морпех Свинарчук вновь осужден пожизненно - РИА Новости, 30.05.2024
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16:23 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/dnr-1949422998.html
Украинский морпех Свинарчук вновь осужден пожизненно
Украинский морпех Свинарчук вновь осужден пожизненно - РИА Новости, 30.05.2024
Украинский морпех Свинарчук вновь осужден пожизненно
Украинский морпех Александр Свинарчук вновь осужден пожизненно в ДНР - теперь за приказ расстрелять троих человек в Мариуполе, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T16:23
2024-05-30T16:23
донецкая народная республика
мариуполь
россия
генеральная прокуратура рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украинский морпех Александр Свинарчук вновь осужден пожизненно в ДНР - теперь за приказ расстрелять троих человек в Мариуполе, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. В ноябре 2023 года Верховный суд ДНР уже приговаривал Свинарчука к пожизненному лишению за приказы расстрелять 37 жителей Мариуполя - 21 из них погиб. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего командира инженерно-технической роты 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Александра Свинарчука... С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Свинарчука к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении. В суде установлено, что в марте 2022 года Свинарчук отдал приказ Сабиру Романовичу, находившемуся на боевой позиции в здании завода "Азовобщемаш" в Мариуполе, убить троих мирных жителей. Отмечается, что от полученных ран один мужчина скончался на месте, двоим удалось спастись. Свинарчук признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти, в убийстве и в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.
https://ria.ru/20240530/mid-1949326139.html
https://ria.ru/20240529/popov-1949213572.html
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донецкая народная республика, мариуполь, россия, генеральная прокуратура рф, вооруженные силы украины
Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Вооруженные силы Украины
Украинский морпех Свинарчук вновь осужден пожизненно

Украинского морпеха Свинарчука вновь приговорили к пожизненному лишению свободы

© Генпрокуратура РоссииАлександр Свинарчук в суде
Александр Свинарчук в суде
© Генпрокуратура России
Александр Свинарчук в суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Украинский морпех Александр Свинарчук вновь осужден пожизненно в ДНР - теперь за приказ расстрелять троих человек в Мариуполе, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
В ноябре 2023 года Верховный суд ДНР уже приговаривал Свинарчука к пожизненному лишению за приказы расстрелять 37 жителей Мариуполя - 21 из них погиб.
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"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего командира инженерно-технической роты 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Александра Свинарчука... С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Свинарчука к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
В суде установлено, что в марте 2022 года Свинарчук отдал приказ Сабиру Романовичу, находившемуся на боевой позиции в здании завода "Азовобщемаш" в Мариуполе, убить троих мирных жителей. Отмечается, что от полученных ран один мужчина скончался на месте, двоим удалось спастись.
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Свинарчук признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти, в убийстве и в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории.
 
Донецкая Народная РеспубликаМариупольРоссияГенеральная прокуратура РФВооруженные силы Украины
 
 
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