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"Нам нужен враг". В США раскрыли, зачем вооружают Украину - РИА Новости, 30.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:18 30.05.2024 (обновлено: 21:19 30.05.2024)
https://ria.ru/20240530/dillon-1949520583.html
"Нам нужен враг". В США раскрыли, зачем вооружают Украину
"Нам нужен враг". В США раскрыли, зачем вооружают Украину - РИА Новости, 30.05.2024
"Нам нужен враг". В США раскрыли, зачем вооружают Украину
США продолжают активно спонсировать и провоцировать военные конфликты по всему миру, находя выгоду даже в заведомо провальных войнах, заявил американский актер... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T21:18
2024-05-30T21:19
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. США продолжают активно спонсировать и провоцировать военные конфликты по всему миру, находя выгоду даже в заведомо провальных войнах, заявил американский актер и комик Тим Диллон в интервью Такеру Карлсону."Нам (США – прим. ред.) нужны враги. Успех наших сил национальной безопасности зависит от конфликтов, и мы в значительной мере полагаемся на продажу вооружений. И вот теперь мы вооружаем Украину в войне, в которой невозможно выиграть", — говорит Диллон.Он также возмутился тем, что многие американские политики, вроде Камалы Харрис, даже не могут четко и развернуто обосновать цель участия США в подобных конфликтах и рассчитывают на то, что простые американцы имеют довольно примитивное понимание политики.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, сша, украина, россия, такер карлсон, камала харрис, сергей лавров, нато
В мире, США, Украина, Россия, Такер Карлсон, Камала Харрис, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
"Нам нужен враг". В США раскрыли, зачем вооружают Украину

Тим Диллон: США продолжают вооружать Украину, потому что им нужны враги

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. США продолжают активно спонсировать и провоцировать военные конфликты по всему миру, находя выгоду даже в заведомо провальных войнах, заявил американский актер и комик Тим Диллон в интервью Такеру Карлсону.
"Нам (США – прим. ред.) нужны враги. Успех наших сил национальной безопасности зависит от конфликтов, и мы в значительной мере полагаемся на продажу вооружений. И вот теперь мы вооружаем Украину в войне, в которой невозможно выиграть", — говорит Диллон.
Он также возмутился тем, что многие американские политики, вроде Камалы Харрис, даже не могут четко и развернуто обосновать цель участия США в подобных конфликтах и рассчитывают на то, что простые американцы имеют довольно примитивное понимание политики.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Ни минутой дольше. На Западе раскрыли, сколько Зеленский пробудет у власти
Вчера, 18:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияТакер КарлсонКамала ХаррисСергей ЛавровНАТО
 
 
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