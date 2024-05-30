https://ria.ru/20240530/dillon-1949520583.html

"Нам нужен враг". В США раскрыли, зачем вооружают Украину

"Нам нужен враг". В США раскрыли, зачем вооружают Украину - РИА Новости, 30.05.2024

"Нам нужен враг". В США раскрыли, зачем вооружают Украину

США продолжают активно спонсировать и провоцировать военные конфликты по всему миру, находя выгоду даже в заведомо провальных войнах, заявил американский актер... РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T21:18

2024-05-30T21:18

2024-05-30T21:19

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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. США продолжают активно спонсировать и провоцировать военные конфликты по всему миру, находя выгоду даже в заведомо провальных войнах, заявил американский актер и комик Тим Диллон в интервью Такеру Карлсону."Нам (США – прим. ред.) нужны враги. Успех наших сил национальной безопасности зависит от конфликтов, и мы в значительной мере полагаемся на продажу вооружений. И вот теперь мы вооружаем Украину в войне, в которой невозможно выиграть", — говорит Диллон.Он также возмутился тем, что многие американские политики, вроде Камалы Харрис, даже не могут четко и развернуто обосновать цель участия США в подобных конфликтах и рассчитывают на то, что простые американцы имеют довольно примитивное понимание политики.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240530/doktorou-1949477143.html

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в мире, сша, украина, россия, такер карлсон, камала харрис, сергей лавров, нато