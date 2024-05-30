"Нам нужен враг". В США раскрыли, зачем вооружают Украину
Тим Диллон: США продолжают вооружать Украину, потому что им нужны враги
© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области
Военнослужащий на тактических учениях с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО во Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. США продолжают активно спонсировать и провоцировать военные конфликты по всему миру, находя выгоду даже в заведомо провальных войнах, заявил американский актер и комик Тим Диллон в интервью Такеру Карлсону.
"Нам (США – прим. ред.) нужны враги. Успех наших сил национальной безопасности зависит от конфликтов, и мы в значительной мере полагаемся на продажу вооружений. И вот теперь мы вооружаем Украину в войне, в которой невозможно выиграть", — говорит Диллон.
Он также возмутился тем, что многие американские политики, вроде Камалы Харрис, даже не могут четко и развернуто обосновать цель участия США в подобных конфликтах и рассчитывают на то, что простые американцы имеют довольно примитивное понимание политики.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.