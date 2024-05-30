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В Самарской области двое детей получили тяжелые травмы после удара током - РИА Новости, 30.05.2024
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15:58 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/deti-1949416030.html
В Самарской области двое детей получили тяжелые травмы после удара током
В Самарской области двое детей получили тяжелые травмы после удара током - РИА Новости, 30.05.2024
В Самарской области двое детей получили тяжелые травмы после удара током
Дети в самарском городе Чапаевске достали удочкой до линии электропередачи, в результате чего их ударило током, они госпитализированы в крайне тяжелом... РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T15:58
2024-05-30T15:58
происшествия
чапаевск
самарская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 30 мая - РИА Новости. Дети в самарском городе Чапаевске достали удочкой до линии электропередачи, в результате чего их ударило током, они госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, 29 мая трое детей в Чапаевске пытались достать удочкой до ЛЭП, после контакта их ударило током. У одного из мальчиков от ожогов пострадало 70% тела. На видео, размещенном в местных Telegram-каналах, после удара током двое мальчиков лежат на земле, третий ребенок встал на ноги и отбежал. "Пострадали два подростка, они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как крайне тяжелое", - сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Самарской области. Собеседница уточнила, что травмы носят сочетанный характер, есть ожоги. По факту происшествия прокуратура Самарской области организовала проверку, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве. Региональное СУСК России в своем Telegram-канале подтвердило данные об инциденте, уточнив, что он произошел на улице Московской. По факту происшествия организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства ЧП.
https://ria.ru/20240504/tok-1943897342.html
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происшествия, чапаевск, самарская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чапаевск, Самарская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самарской области двое детей получили тяжелые травмы после удара током

В Чапаевске 2 ребенка попали в больницу в тяжелом состоянии после контакта с ЛЭП

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САМАРА, 30 мая - РИА Новости. Дети в самарском городе Чапаевске достали удочкой до линии электропередачи, в результате чего их ударило током, они госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, 29 мая трое детей в Чапаевске пытались достать удочкой до ЛЭП, после контакта их ударило током. У одного из мальчиков от ожогов пострадало 70% тела.
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На видео, размещенном в местных Telegram-каналах, после удара током двое мальчиков лежат на земле, третий ребенок встал на ноги и отбежал.
"Пострадали два подростка, они госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь, их состояние оценивается как крайне тяжелое", - сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Самарской области.
Собеседница уточнила, что травмы носят сочетанный характер, есть ожоги.
По факту происшествия прокуратура Самарской области организовала проверку, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.
Региональное СУСК России в своем Telegram-канале подтвердило данные об инциденте, уточнив, что он произошел на улице Московской. По факту происшествия организована доследственная проверка, выясняются обстоятельства ЧП.
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ПроисшествияЧапаевскСамарская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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